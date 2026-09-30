Economía

El FMI concluyó su misión técnica en Argentina por la tercera revisión del programa

Ayer finalizó la visita de la delegación del organismo internacional en el país que llevaba más de una semana. Qué tiene que pasar para que se apruebe el desembolso restante

Luego de más de una semana en el país, el martes finalizó la misión del FMI. (Foto: Reuters/Tomas Cuesta)
Luego de más de una semana en el país, el martes finalizó la misión del FMI. (Foto: Reuters/Tomas Cuesta)
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Luego de más de una semana desde su llegada al país, la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Joyce Wong, concluyó el martes su visita por la tercera revisión del programa argentino respaldado por el Servicio Ampliado del FMI (SAF). El organismo agradeció a las autoridades nacionales por su hospitalidad.

Las conversaciones entre el personal técnico y el Gobierno continuarán, según indicó el FMI en un breve comunicado. El organismo señaló que proporcionará más información “a su debido tiempo”, sin precisar si hubo avances o acuerdos durante las reuniones.

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Hasta el momento no hay información sobre si se logró la aprobación de la tercera revisión del acuerdo. Argentina incumplió la meta de superávit primario del primer semestre del año, por lo que para obtener el visto bueno, el equipo económico debe conseguir un nuevo waiver (dispensa) por parte del organismo internacional.

Meta fiscal sin cumplir

En el pasado, tanto en este Gobierno como en anteriores, esa dispensa se concedió en reiteradas oportunidades, aunque en la mayoría de los casos por incumplir la meta de reservas netas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esta vez la situación fue a la inversa: el Gobierno logró la meta de reservas, pero no la fiscal.

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El Gobierno acumuló un superávit primario de $6,29 billones entre enero y junio de 2026, pero la meta vigente al 30 de junio era de $6,86 billones, una diferencia de 573.974 millones de pesos. Ese incumplimiento se registró incluso después de que el FMI redujera el objetivo fiscal en $1,60 billones antes del cierre de junio: la exigencia inicial era de $8,46 billones y, tras la flexibilización, pasó a $6,86 billones.

“En el primer semestre de 2026 el Gobierno acumuló un superávit primario de 6,29 billones, quedando $570.000 millones por debajo de la meta del 30 de junio”, sostuvo Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), organización de análisis económico.

Mayor acumulación

El otro punto de la revisión corresponde a la acumulación de reservas. En ese frente, el Gobierno cumplió por primera vez desde la firma del programa 2025 la meta prevista para el 30 de junio.

A esa fecha, la variación acumulada de las reservas netas desde fines de 2024 alcanzó -USD 3.111 millones. La meta exigía una variación de -USD 8.600 millones, y el resultado se ubicó por encima del límite establecido. El cumplimiento incluyó, no obstante, modificaciones introducidas por el propio Fondo en las exigencias y en la metodología de cálculo.

En la revisión de mayo, el organismo redujo en USD 11.800 millones el objetivo de acumulación de reservas para el 30 de junio: la meta inicial requería una variación positiva de USD 3.200 millones y el nuevo parámetro pasó a -USD 8.600 millones. Letcher señaló que, sin ese recorte, al Gobierno le faltaban USD 6.311 millones para alcanzar el objetivo.

Impacto en reservas

La aprobación de la tercera revisión del acuerdo es fundamental para la recomposición de reservas del BCRA. El viernes pasado, el Gobierno enfrentó un vencimiento por USD 800 millones con el organismo internacional que llevó a que las reservas brutas de la entidad cayeran al terreno de 47.000 millones de dólares.

El pago se realizó con los depósitos en moneda extranjera del Tesoro en el BCRA que llevó a que al 25 de septiembre cayeran al terreno de los USD 1.400 millones. Según pudo saber Infobae, con fuentes involucradas en la operación, se espera compensar esa perdida por el desembolso pendiente por 1.000 millones de dólares.

En ese sentido, una de las novedades de las últimas horas fue que el BCRA aceleró el ritmo de compra de reservas. El martes se llevó del mercado USD 70 millones, lo que implicó un importante salto respecto al comportamiento de la entidad los días previos en donde existieron jornadas en donde no intervino.

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