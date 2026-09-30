El mensaje público de Maxi Ghione horas antes de ser detenido: “Hijo, se vienen tiempos difíciles”

Maxi Ghione compartió una recopilación de fotografías junto a su hijo durante diferentes momentos de su infancia

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La detención de Maxi Ghione en la provincia de Santa Fe, ocurrida el 29 de septiembre, puso bajo la lupa una publicación que el actor había compartido en sus redes sociales un día antes. Se trató de un mensaje dirigido a su hijo de 20 años, con referencias a “tiempos difíciles”, la “codicia”, el daño y la confianza, frases que adquirieron otra lectura a partir de la denuncia en su contra.

El actor fue detenido luego de que un hombre lo denunciara por los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad y amenazas. Por el momento, no se conocieron declaraciones de Ghione sobre el caso, mientras avanza la investigación judicial.

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En ese contexto, otro sentido cobra el extenso texto que el intérprete había dedicado a su hijo horas antes de que se conociera esta noticia. Allí expresó su preocupación por una situación personal que no explicó de manera directa y dejó una frase que ahora concentra la atención: “Hijo, se vienen tiempos difíciles”.

“Batallar con quienes se interpongan en ese camino que te está llevando de a poco a resolver cada minuto eterno donde no podés encontrar las preguntas a esas respuestas que, acechando, viven abajo de tu cama”, escribió Ghione al comienzo de su publicación, dedicada a Juan, hoy de 20 años y fruto de su relación con la actriz mexicana Ana Carolina Valsagna.

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Maxi Ghione compartió una publicación en redes sociales con una fotografía junto a su hijo y un texto dirigido al menor, horas antes de ser detenido

El mensaje continuó con una mención a sus padres y a la influencia en cómo afrontaría los problemas que, según dejó entrever, atravesaba. “No te preocupes por mí, tu abuela me dio la dulzura, pero no te olvides nunca que por algo llevo el apellido de tu abuelo”.

El actor incluso anticipó un escenario de conflictos y enfrentamientos. Sin aportar nombres ni detalles sobre las personas a las que se refería, habló de intereses contrapuestos y de la posibilidad de que alguien buscara perjudicarlo.

“Hijo, se vienen tiempos difíciles, tiempos en que unos ganan y otros pierden, donde el respeto y la codicia se chocan, donde el daño no tiene límites”, escribió el actor en la publicación dirigida a su hijo.

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Luego añadió: “Pero también habrá gente buena que irá por la justicia que a cada uno corresponde”. Esa frase quedó asociada a la investigación que se abrió al día siguiente, aunque el posteo no hacía una referencia explícita a la denuncia ni a los hechos que son objeto del expediente.

El mensaje de Maxi Ghione junto a su hijo Juan y su ex, Ana Carolina Valsagna

En otro tramo, le pidió a su hijo que intentara mantenerse al margen de aquello que pudiera ocurrir. “No escuches ni sepas, no pienses ni analices; reí mientras puedas la cantidad de carcajadas que puedas, que te duela la cara de reír”, señaló.

El cierre fue una declaración afectiva y un pedido de confianza: “Te pido solamente una cosa, confiá en mí. El mundo no es lo que parece. Te amo sin fondo. Papá”.

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La publicación se difundió antes de que se conociera la denuncia que derivó en la detención del actor. Por ese motivo, las referencias a la codicia, a quienes “se interpongan” en un camino y a la posibilidad de un daño abrieron interrogantes entre sus seguidores, aunque no existe información pública que permita vincular de forma directa esas palabras con el caso judicial.

La investigación se inició a partir de la denuncia de un trabajador sexual, según la información que trascendió sobre el expediente. De acuerdo con su relato, el hombre habría sido contactado para concurrir a la vivienda donde se encontraba Ghione.

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El actor Maxi Ghione posa junto a su hijo Juan en un retrato personal difundido a través de sus redes sociales.

Siempre según esa denuncia, durante el encuentro el denunciante habría permanecido retenido contra su voluntad. La acusación también incluye amenazas, hechos que deberán ser analizados por la Justicia durante las próximas etapas de la causa.

A partir de la presentación, el fiscal J. M. Puig, integrante del Ministerio Público de la Acusación de Sunchales, dispuso distintas medidas para reunir elementos en la investigación. Entre ellas, ordenó un allanamiento en una vivienda de la localidad santafesina de Lehmann.

El procedimiento se realizó este martes y terminó con la detención de Ghione. La causa se encuentra en etapa de investigación y será la Justicia la que determine si existen elementos para avanzar con una imputación formal y cuáles serán las medidas que podrían adoptarse respecto del actor.

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Luego de que se difundiera la noticia, el abogado del actor se refirió de manera pública a la situación de su defendido. Según indicó, Ghione no cuenta con antecedentes penales y recibió la denuncia con sorpresa.