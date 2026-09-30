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Asha Sharma, CEO de Xbox, confirma que la empresa “no está en venta” a pesar de los despidos

La reestructuración de la compañía proyecta la salida de hasta 3.200 empleados para marzo de 2027

Xbox - Asha Sharma - videojuegos - tecnología - 23 de febrero
Asha Sharma descartó la venta de Xbox y confirmó un proceso de reestructuración en la división de videojuegos de Microsoft. (Composición Infobae: REUTERS/Mike Segar / Europa Press)
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Asha Sharma descarta una venta de Xbox y asegura que la división de videojuegos de Microsoft atraviesa una etapa de reestructuración, no de liquidación. La CEO, que asumió el cargo en febrero pasado sin experiencia previa en la industria, respondió así a versiones que circulaban desde junio sobre un posible desprendimiento del negocio.

Xbox no está en venta”, declaró Sharma en una entrevista con The New York Times. La frase llegó después de meses de especulación sobre el futuro de la marca dentro de la corporación, en momentos en que la unidad atraviesa despidos masivos y la salida de varios de sus estudios de desarrollo.

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Qué dijo Sharma sobre la venta de Xbox

Xbox no está a la venta: así lo confirmó su propia directora ejecutiva tras meses de rumores sobre una posible escisión del negocio de Microsoft, que impulsaría un cambio de modelo operativo sin desprenderse de la marca. La aclaración llegó en respuesta directa a una pregunta sobre si el objetivo final de su gestión era el desinvertimiento de la división.

“Haremos lo que sea necesario para que la compañía tenga éxito, y vamos a analizar las asociaciones correctas, el modelo operativo correcto y todo lo necesario para lograrlo”, agregó Sharma en la misma entrevista.

La reestructuración proyecta la salida de hasta 3.200 empleados de Xbox para el cierre del ejercicio fiscal 2027. (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)
La reestructuración proyecta la salida de hasta 3.200 empleados de Xbox para el cierre del ejercicio fiscal 2027. (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)

La consulta surgió luego de que The Information publicara en junio que el presidente ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, y la directora financiera, Amy Hood, habían evaluado la posibilidad de separar Xbox del resto de la compañía. Semanas más tarde, el mismo medio informó que ambos ejecutivos habían terminado por respaldar el plan de reestructuración presentado por Sharma en lugar de avanzar con una escisión.

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Consultada sobre si su horizonte final era una venta, Sharma evitó una negativa rotunda sobre el futuro a largo plazo. “Nos queda un largo camino con Microsoft”, dijo, “y vamos a tomar una perspectiva a largo plazo”. La ejecutiva ya había anticipado en febrero que sus decisiones podían modificarse: “El plan es el plan hasta que deja de serlo”.

Cómo está siendo la reestructuración actual de Xbox

La restructuración fue anunciada por Sharma en junio bajo el nombre interno de “reset”. El plan contempla el despido de hasta 3.200 empleados de Xbox a lo largo del ejercicio fiscal 2027 de Microsoft, que cierra en junio.

Según el relato de The New York Times, un 20% de la plantilla de Xbox perdió su empleo durante el verano boreal, al mismo tiempo que la compañía se desprendió de cinco estudios de desarrollo propios. A fines de septiembre se sumó un nuevo recorte de casi 270 empleados, que afectó directamente al equipo detrás de Halo.

Halo: Campaign Evolved se lanzará el 28 de julio de 2026 en Xbox Series X|S, PC y PlayStation 5, con el primer estreno de la saga en la consola de Sony.
Microsoft trasladó la gestión de franquicias como Halo, Sea of Thieves y Age of Empires a la estructura de Activision.

Como consecuencia de ese último movimiento, el futuro de la saga de ciencia ficción quedó bajo la órbita de Activision, la editora adquirida por Microsoft en 2023 por 75.400 millones de dólares. Los equipos detrás de Sea of Thieves y Age of Empires también pasaron a depender de esa estructura, en el marco de una reorganización más amplia de Xbox Game Studios.

Los cambios apuntan a reducir capas de gestión dentro de Microsoft, desprenderse de estudios más pequeños y concentrar recursos en las franquicias de mayor escala. Ese esquema se asemeja al que la compañía aplica con LinkedIn, que funciona como subsidiaria de propiedad total dentro del grupo.

Los planes de Microsoft para el negocio de videojuegos

Nadella respaldó públicamente la gestión de Sharma en una aparición reciente en el podcast Sources. “Hay cierta reducción de personal que el equipo está haciendo, y que Asha está haciendo, lo cual es positivo de ver”, señaló el presidente ejecutivo de Microsoft la semana pasada.

El directivo agregó que la compañía todavía debe encontrar un rumbo de negocio sostenible: “Tenemos que inventar el modelo de negocio correcto y sustentable que nos permita entregar videojuegos a cada vez más personas”.

La división de videojuegos genera alrededor del 6% de las ganancias totales del grupo corporativo Microsoft. (REUTERS/Kevork Djansezian/File Photo)
La división de videojuegos genera alrededor del 6% de las ganancias totales del grupo corporativo Microsoft. (REUTERS/Kevork Djansezian/File Photo)

De acuerdo con el perfil publicado por The New York Times, Xbox representa apenas alrededor del 6% de las ganancias totales de Microsoft, una compañía volcada hoy a la infraestructura de datos y la inteligencia artificial. En ese contexto, Sharma reconoció ante sus empleados, en una carta enviada en julio, que “nuestro negocio hoy no es saludable”.

Entre las primeras medidas de su gestión, la ejecutiva redujo el precio del nivel más caro de Game Pass, limitó la presencia de personajes de consolas rivales en plataformas de la competencia y eliminó integraciones de inteligencia artificial que habían generado rechazo entre los usuarios.

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