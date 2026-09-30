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Así es la nueva función de Xbox Series X y Xbox One que permite pasar juegos físicos a formato digital

La consola de Microsoft habilitó un sistema para convertir los discos en licencias digitales, facilitando el acceso a la biblioteca personal

La opción solo está disponible en ciertas referencias de Xbox. (Foto: Europa Press)
La opción solo está disponible en ciertas referencias de Xbox. (Foto: Europa Press)
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Xbox habilitó de forma global la función Disco a digital, que permite a los usuarios de Xbox Series X y Xbox One convertir la mayoría de sus juegos físicos en una licencia digital y ejecutarlos sin mantener el disco dentro de la consola.

La herramienta, probada previamente por participantes del programa Insider, mantiene el soporte físico como requisito para conservar el acceso al título.

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La novedad llega mientras las ventas de hardware de la marca atraviesan uno de sus momentos más bajos en Estados Unidos. Las consolas Xbox registraron en mayo de 2026 su peor resultado histórico para ese mes, con el menor volumen de unidades desde el inicio de las mediciones en 1995.

El disco físico se mantiene como el requisito indispensable para conservar la licencia digital del juego. (Foto: Europa Press)
El disco físico se mantiene como el requisito indispensable para conservar la licencia digital del juego. (Foto: Europa Press)

Cómo usar la nueva novedad de Xbox para sus juegos físicos

El sistema se activa al introducir un disco compatible y acceder al menú del juego, donde aparece la opción “Obtener licencia digital”. Tras completar el trámite, el título se incorpora a la biblioteca del usuario y puede iniciarse sin el soporte físico, según confirmó Xbox en una publicación en X.

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La empresa sostuvo que “todos los jugadores pueden disfrutar de los beneficios de lo digital con la mayoría de los discos físicos de las consolas Xbox Series X y Xbox One”. La disponibilidad depende, sin embargo, de que cada editora habilite sus juegos para el sistema.

Los usuarios pueden reclamar varios juegos de forma manual, pero Xbox sugirió desactivar la opción “Reproducir disco automáticamente” dentro de “Dispositivos y conexiones”. Si esa casilla permanece activada, la consola comienza a instalar el juego al reconocerlo y puede ralentizar el proceso de reclamación de varios discos.

La disponibilidad del sistema depende de la decisión de cada editora para incorporar sus títulos al catálogo compatible. (Foto: Europa Press)
La disponibilidad del sistema depende de la decisión de cada editora para incorporar sus títulos al catálogo compatible. (Foto: Europa Press)

Una vez recibida la notificación de que la licencia fue concedida, el jugador puede expulsar el disco e introducir otro para repetir la operación. La página de soporte de Xbox advierte que el mecanismo no convierte definitivamente una copia física en una digital independiente.

Qué requisitos necesitan los usuarios de Xbox para acceder a la novedad

El disco sigue siendo la llave que sostiene la licencia con el paso del tiempo. Si el propietario vende el juego o se lo entrega a otra persona para que esta lo reclame en una consola diferente, pierde el acceso a su biblioteca digital.

La compatibilidad tampoco alcanza todavía a todo el catálogo disponible en formato físico. Sega anunció recientemente que sus juegos se sumarán a la función, mientras que Ubisoft lo había hecho a principios de mes.

PlayStation - apagón - videojuegos - huelga - tecnología - 27 de julio
Sony puso el fin a los juegos físicos en 2028. (Foto: Europa Press)

El lanzamiento ocurre en un escenario de transición de la industria hacia las bibliotecas digitales. Sony anunció durante el verano que abandonará el formato físico a partir de enero de 2028, aunque Microsoft no comunicó una decisión equivalente para Xbox.

Cómo es el estado actual de Xbox y el mundo de los videojuegos

La posible expansión de las licencias digitales coincide con una reestructuración que podría afectar a cientos de trabajadores y a varios estudios de videojuegos. Microsoft no confirmó los cambios, pero The Information señaló que el plan contemplaría hasta 3.200 puestos de trabajo menos en Xbox antes de junio de 2027.

La eventual reorganización se sumaría a la ronda de despidos de julio de 2026, cuando Microsoft eliminó 4.800 empleos para reducir costos y redirigir recursos hacia la inteligencia artificial. La compañía buscaba mejorar su eficiencia ante la presión de rentabilizar esas inversiones, que elevaron los gastos de infraestructura y hardware.

Xbox - Asha Sharma - videojuegos - tecnología - 23 de febrero
Asha Sharma reconoció que el margen de beneficio de Xbox cayó al tres por ciento tras el descenso de los ingresos anuales. (Composición Infobae: REUTERS/Mike Segar / Europa Press)

Asha Sharma reconoció que Xbox enfrenta dificultades financieras: Game Pass no habría crecido al ritmo previsto, el margen de beneficio cayó al 3% y los ingresos anuales descendieron en casi 500 millones de dólares, pese a inversiones superiores a 20.000 millones de dólares.

Cuál consola de videojuegos lidera el mercado estadounidense

El mercado estadounidense de consolas estuvo liderado en mayo de 2026 y en el acumulado anual por Nintendo Switch 2, seguida por PlayStation, mientras Xbox quedó en el último lugar. El analista Matt Piscatella difundió las cifras en un hilo publicado en BlueSky.

La caída de las ventas físicas fue asociada al encarecimiento de las consolas, la escasez de componentes y el aumento de los costos de memoria y almacenamiento interno.

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