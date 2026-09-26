Satya Nadella, CEO de Microsoft, afirma sentirse “fantástico” pese a los despidos masivos y venta de estudios de XBOX

Satya Nadella, CEO de Microsoft, afirmó sentirse "fantástico" con el rumbo actual de Xbox. (Captura de video: YouTube - Y Combinator)

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Satya Nadella, CEO de Microsoft, afirmó sentirse “fantástico” con el estado actual de Xbox a pesar de los despidos de 3.200 empleados y la reestructuración que llevó a varios estudios y franquicias a desvincularse de la compañía. Las declaraciones, realizadas en el podcast Sources, llegan tras conocerse los últimos cambios en Xbox Game Studios, que incluyeron la transferencia de franquicias como Halo a Activision.

Nadella apoyó de manera abierta las decisiones de Asha Sharma, presidenta de Xbox, cuyo objetivo declarado es devolver al negocio del gaming un crecimiento sostenido a partir de la concentración en sus juegos y franquicias más importantes, además de la exploración de nuevos modelos de negocio.

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“Si miro los estudios, el portfolio de propiedad intelectual que tenemos, y nuestra capacidad para producir grandes juegos de cara al futuro, me siento fantástico”, indicó el máximo directivo de Microsoft. Sobre la reducción de personal en curso, agregó: “es genial de ver”.

Asha Sharma, presidenta de Xbox, lidera el plan para devolver a la división un crecimiento sostenido. (Composición Infobae: REUTERS/Mike Segar / Europa Press)

El CEO insistió en que el objetivo de Xbox no cambió: convertir a Microsoft en una gran editora de videojuegos y una plataforma relevante tanto en PC como en Xbox y otros dispositivos. “Ese siempre ha sido el objetivo: ser una gran editorial y un gran proveedor de plataformas para juegos tanto en PC como en Xbox”, afirmó Nadella, según recogió el podcast Sources y reprodujo el medio VGC.

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Reconocimiento de que la división genera pérdidas

Nadella fue crítico con Xbox durante los últimos meses y reconoció que la división de videojuegos no es rentable. A mediados de este año explicó que Microsoft invirtió en exceso en Xbox durante los últimos 25 años y aclaró que nunca abandonó la división, dado que constantemente le inyectó capital para financiar nuevos proyectos, aunque pocos generaron el retorno de inversión esperado.

Por ese motivo, hizo un llamado urgente para convertir a Xbox en “un negocio sostenible”. “El equipo, y Asha en particular, están llevando a cabo una cierta optimización, lo cual es estupendo. Y luego tenemos que inventar el modelo de negocio sostenible adecuado que nos permita ofrecer videojuegos a un número cada vez mayor de personas”, explicó el directivo.

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Halo pasó a depender de Activision tras la reorganización de estudios de Microsoft. (Europa Press)

Nadella agregó que confía en que Sharma y su equipo lograrán que Xbox vuelva a crecer durante el próximo año fiscal. “Y creo que Asha y su equipo han dicho que Xbox va a volver a crecer el próximo año fiscal, y ese es el plan que están ejecutando. Y en ese proceso, hacer un trabajo excelente produciendo grandes juegos”, señaló.

Los cambios concretos en los estudios de Xbox

La reestructuración implicó el despido de 268 personas en Halo Studios y otros equipos internos. Microsoft integró Obsidian dentro de Bethesda, fusionó Playground y Turn 10 en torno a las franquicias Forza y Fable, y unió King con Microsoft Casual Games.

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El caso más severo corresponde a Ninja Theory, estudio que no logró ser vendido y podría cerrar en las próximas semanas. En contraste, Undead Labs logró independizarse por completo, al igual que Double Fine y Compulsion Games, y continúa con el desarrollo de State of Decay 3.

Nadella reconoció que Xbox no es rentable, pero confía en que la división crecerá el próximo año fiscal. (Europa Press9

Activision pasó a encargarse de World’s Edge, responsable de Age of Empires, y de Rare, creadores de Sea of Thieves. El próximo título principal de la saga Halo será desarrollado por un nuevo equipo de Activision ajeno al desarrollo y los planes actuales de Call of Duty.

La confianza de Nadella en el liderazgo de Sharma

La llegada de Sharma a Xbox generó dudas iniciales por su falta de experiencia en el sector de los videojuegos. Sin embargo, según Nadella, la directiva demostró capacidad para modificar el rumbo de la empresa a partir de la escucha de los jugadores.

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El CEO de Microsoft se mostró conforme con el liderazgo de Sharma y aseguró confiar en su hoja de ruta para definir el futuro de Xbox, con énfasis en el plan de crecimiento financiero previsto para el próximo año fiscal y en la búsqueda de un modelo de negocio sostenible a largo plazo.