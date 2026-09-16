Tecno

Los juegos de día 1 se acabarían en Game Pass: Xbox cambiaría los beneficios de su suscripción en 2027

El servicio también tendría modificaciones en su precio, reduciendo el costo 3 dólares al mes

Una filtración sobre Xbox Game Pass anticipa una reestructuración del servicio para 2027.
Una filtración sobre Xbox Game Pass anticipa una reestructuración del servicio para 2027.
Guardar

Xbox Game Pass podría atravesar en 2027 su transformación más profunda desde su lanzamiento en 2017, según una filtración de un moderador de ResetEra identificado como Slayven.

La filtración asegura que el modelo de suscripción acabará con los juegos de lanzamiento día 1, por lo que será un catálogo parecido al formato de PlayStation Plus, aunque habrá más niveles.

PUBLICIDAD

Qué dicen los rumores sobre los cambios en Xbox Game Pass

El cambio más comentado es la posible desaparición de los lanzamientos de día uno en Xbox Game Pass, una de las señas de identidad del servicio desde su creación.

Según la filtración, esta modalidad dejaría de existir entre febrero y abril de 2027. Los estrenos de día uno se refieren a los juegos que llegan a la plataforma el mismo día de su salida comercial, sin costo adicional para los suscriptores.

PUBLICIDAD

Microsoft ya limitó los estrenos recientes de Xbox Game Pass al plan Ultimate y modificó el acceso inmediato a sagas como Call of Duty.(REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)
Microsoft ya limitó los estrenos recientes de Xbox Game Pass al plan Ultimate y modificó el acceso inmediato a sagas como Call of Duty.(REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)

Microsoft ya había dado señales en esa dirección: los lanzamientos recientes quedaron restringidos a los usuarios del plan Ultimate y sagas como Call of Duty perdieron su condición de estreno inmediato en el servicio.

La reducción de precio sería la compensación directa por esta pérdida. De acuerdo con el rumor, el costo bajaría 3 dólares respecto a los valores actuales, aunque la medida no logró convencer a buena parte de la comunidad.

Así serían los nuevos planes de suscripción de Game Pass

El rumor plantea una reestructuración completa del esquema de suscripciones, con opciones separadas según el tipo de acceso que busque cada jugador.

Aparecería un Game Pass con publicidad por 12,99 dólares al mes, frente a una versión sin anuncios que costaría 19,99 dólares mensuales o 239,99 dólares al año.

Juegos que saldrán del Game Pass en Xbox.
El nuevo esquema de Xbox Game Pass incluiría un plan con publicidad por 12,99 dólares y una versión sin anuncios por 19,99 dólares al mes. (Microsoft)

También se menciona un plan exclusivo para el multijugador online, con un valor de 10,99 dólares, y otro que combina ese acceso con una biblioteca limitada de títulos por 14,99 dólares mensuales.

El plan familiar, que hasta ahora solo estuvo en fase de pruebas en algunos países, se consolidaría con un costo adicional de 5,99 dólares al mes y beneficios compartidos entre varios usuarios.

La filtración no aclara cómo se integrarían estas categorías con la estructura vigente, dividida en los planes Essential, Premium, Ultimate y PC Game Pass, lo que alimenta las dudas sobre su alcance real.

Qué perderían los jugadores con estos cambios

Además de los estrenos de día uno, el ajuste más señalado por los usuarios es la eventual salida de Xbox Cloud Gaming del paquete estándar de Game Pass.

El juego en la nube dejaría de estar incluido como beneficio y pasaría a ofrecerse por separado, en paquetes de 5,99 dólares por 25 horas de acceso, según la versión difundida originalmente. Otra publicación sobre el mismo rumor habló de 24 horas por ese mismo precio, una discrepancia que se suma a las inconsistencias detectadas.

El rumor señala que Xbox Cloud Gaming dejaría de estar incluido en el paquete estándar de Xbox Game Pass y se ofrecería por separado.
El rumor señala que Xbox Cloud Gaming dejaría de estar incluido en el paquete estándar de Xbox Game Pass y se ofrecería por separado.

Esta hipotética separación llega después de que Microsoft confirmara un límite de horas para el juego en la nube dentro de Game Pass, medida que entrará en vigor en noviembre para determinados usuarios.

La credibilidad del rumor se sostiene, en gran parte, en el respaldo público que le dio NateTheHate, reconocido filtrador de videojuegos, en Reddit.

“Slayven ya ha compartido información de GamePass sobre cambios en sus modos a fines de 2025, así que esta persona que le da información está claramente al tanto de ciertos asuntos”, escribió el insider, quien añadió que solo el tiempo confirmará si el calendario se mantiene o sufre modificaciones.

El propio Slayven pidió cautela frente a sus revelaciones, aunque defendió la seriedad de su fuente. “Hay que tomar con pinzas cualquier rumor. Pero conozco a la persona y en el pasado ha tenido razón. Y no publico rumores a menos que tengan fundamento”, aseguró.

Pese a ese respaldo, distintos usuarios señalaron inconsistencias relevantes. Una de las más citadas es que Microsoft todavía no aplicó los ajustes de horas para el juego en la nube previstos para noviembre de este año, lo que hace dudar de un cambio tan radical apenas unos meses después.

Asha Sharma, jefa de Xbox, había anticipado meses atrás que el servicio recibiría nuevos ajustes, sin precisar cuáles serían. Hasta el momento, Microsoft no confirmó oficialmente ninguno de los cambios descritos en la filtración.

Temas Relacionados

XboxXbox Game PassConsolasVideojuegosTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué ya no ves el número de algunos contactos en WhatsApp

Muchas personas notan que al abrir el perfil de ciertos contactos ya no aparece el número tradicional, sino solo un alias elegido por el usuario

Por qué ya no ves el número de algunos contactos en WhatsApp

Cómo se verían Las Guerreras K-pop en el universo de Sailor Moon, según la IA

Cada integrante del grupo conserva las siluetas icónicas del anime: faldas cortas, guantes hasta el codo y tiaras

Cómo se verían Las Guerreras K-pop en el universo de Sailor Moon, según la IA

El 65% de los usuarios de apps de citas a nivel mundial teme ser víctima de una estafa romántica

A propósito del Día del Amor y la Amistad en Colombia, las estafas románticas encienden las alertas en plataformas digitales, donde el 31% de los usuarios ya fue contactado por perfiles falsos

El 65% de los usuarios de apps de citas a nivel mundial teme ser víctima de una estafa romántica

Microsoft lanza parche de emergencia en Windows 11 para solucionar problemas de su última actualización

Las correcciones llegan solo seis días después de una actualización que había resuelto casi 1.000 vulnerabilidades

Microsoft lanza parche de emergencia en Windows 11 para solucionar problemas de su última actualización

“No estamos preparados”: Bill Gates alerta sobre la velocidad de la IA y pide ralentizar su desarrollo

Uno de los argumentos centrales de Gates para justificar su postura tiene que ver con episodios de pérdida de control detectados durante el entrenamiento de algoritmos

“No estamos preparados”: Bill Gates alerta sobre la velocidad de la IA y pide ralentizar su desarrollo

DEPORTES

La emotiva dedicatoria de Leandro Lozano tras el pase de Boca a la semifinal de la Sudamericana: “Acá perdí un compañero”

La emotiva dedicatoria de Leandro Lozano tras el pase de Boca a la semifinal de la Sudamericana: “Acá perdí un compañero”

Arruabarrena, cauto tras el pase de Boca a las semifinales de la Copa: “Estamos vivos en todos los frentes, pero todavía falta mucho”

Boca Juniors igualó 1-1 ante San Pablo en Brasil y se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana

Con Boca Juniors clasificado a las semifinales, así está el cuadro de la Copa Sudamericana

Argentina sumó 32 medallas en el tercer día de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cómo quedó en el ranking

TELESHOW

Matías Mayer sorprendió a Mario Pergolini al revelarle que conquistó a su novia hablando sobre Boca Juniors

Matías Mayer sorprendió a Mario Pergolini al revelarle que conquistó a su novia hablando sobre Boca Juniors

Sol y Yipio de Gran Hermano se reencontraron con sus seres queridos antes de la final: emoción y hasta un pedido de casamiento

El descargo de Coki Ramírez después de su blooper viral con Nahuel Pennisi: “Mirá la remera... Bueno, vos no la podés ver”

Bautista, el hijo de Emanuel Ortega: “Desde que Julieta Prandi llegó a la vida de mi papá, él está más contento”

Darío Barassi tuvo un insólito ida y vuelta con un participante y ambos terminaron mostrando su ropa interior en vivo

INFOBAE AMÉRICA

La ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, está fuera de prisión desde octubre de 2025 por permisos médicos

La ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, está fuera de prisión desde octubre de 2025 por permisos médicos

Privados de libertad hacen historia al presentarse en el Estadio Nacional durante las fiestas patrias en Honduras

“Me toca sacar a mi niña adelante”: hondureña es detenida por ICE cuando iba a trabajar en Nashville

República Dominicana impulsa nuevas rutas con Europa mientras el turismo francés crece 14.3% hasta agosto de 2026

Organización acusa al régimen de Ortega por el atentado contra opositor en Costa Rica