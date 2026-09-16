Los juegos de día 1 se acabarían en Game Pass: Xbox cambiaría los beneficios de su suscripción en 2027

Una filtración sobre Xbox Game Pass anticipa una reestructuración del servicio para 2027.

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Xbox Game Pass podría atravesar en 2027 su transformación más profunda desde su lanzamiento en 2017, según una filtración de un moderador de ResetEra identificado como Slayven.

La filtración asegura que el modelo de suscripción acabará con los juegos de lanzamiento día 1, por lo que será un catálogo parecido al formato de PlayStation Plus, aunque habrá más niveles.

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Qué dicen los rumores sobre los cambios en Xbox Game Pass

El cambio más comentado es la posible desaparición de los lanzamientos de día uno en Xbox Game Pass, una de las señas de identidad del servicio desde su creación.

Según la filtración, esta modalidad dejaría de existir entre febrero y abril de 2027. Los estrenos de día uno se refieren a los juegos que llegan a la plataforma el mismo día de su salida comercial, sin costo adicional para los suscriptores.

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Microsoft ya limitó los estrenos recientes de Xbox Game Pass al plan Ultimate y modificó el acceso inmediato a sagas como Call of Duty.(REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)

Microsoft ya había dado señales en esa dirección: los lanzamientos recientes quedaron restringidos a los usuarios del plan Ultimate y sagas como Call of Duty perdieron su condición de estreno inmediato en el servicio.

La reducción de precio sería la compensación directa por esta pérdida. De acuerdo con el rumor, el costo bajaría 3 dólares respecto a los valores actuales, aunque la medida no logró convencer a buena parte de la comunidad.

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Así serían los nuevos planes de suscripción de Game Pass

El rumor plantea una reestructuración completa del esquema de suscripciones, con opciones separadas según el tipo de acceso que busque cada jugador.

Aparecería un Game Pass con publicidad por 12,99 dólares al mes, frente a una versión sin anuncios que costaría 19,99 dólares mensuales o 239,99 dólares al año.

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El nuevo esquema de Xbox Game Pass incluiría un plan con publicidad por 12,99 dólares y una versión sin anuncios por 19,99 dólares al mes. (Microsoft)

También se menciona un plan exclusivo para el multijugador online, con un valor de 10,99 dólares, y otro que combina ese acceso con una biblioteca limitada de títulos por 14,99 dólares mensuales.

El plan familiar, que hasta ahora solo estuvo en fase de pruebas en algunos países, se consolidaría con un costo adicional de 5,99 dólares al mes y beneficios compartidos entre varios usuarios.

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La filtración no aclara cómo se integrarían estas categorías con la estructura vigente, dividida en los planes Essential, Premium, Ultimate y PC Game Pass, lo que alimenta las dudas sobre su alcance real.

Qué perderían los jugadores con estos cambios

Además de los estrenos de día uno, el ajuste más señalado por los usuarios es la eventual salida de Xbox Cloud Gaming del paquete estándar de Game Pass.

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El juego en la nube dejaría de estar incluido como beneficio y pasaría a ofrecerse por separado, en paquetes de 5,99 dólares por 25 horas de acceso, según la versión difundida originalmente. Otra publicación sobre el mismo rumor habló de 24 horas por ese mismo precio, una discrepancia que se suma a las inconsistencias detectadas.

El rumor señala que Xbox Cloud Gaming dejaría de estar incluido en el paquete estándar de Xbox Game Pass y se ofrecería por separado.

Esta hipotética separación llega después de que Microsoft confirmara un límite de horas para el juego en la nube dentro de Game Pass, medida que entrará en vigor en noviembre para determinados usuarios.

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La credibilidad del rumor se sostiene, en gran parte, en el respaldo público que le dio NateTheHate, reconocido filtrador de videojuegos, en Reddit.

“Slayven ya ha compartido información de GamePass sobre cambios en sus modos a fines de 2025, así que esta persona que le da información está claramente al tanto de ciertos asuntos”, escribió el insider, quien añadió que solo el tiempo confirmará si el calendario se mantiene o sufre modificaciones.

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El propio Slayven pidió cautela frente a sus revelaciones, aunque defendió la seriedad de su fuente. “Hay que tomar con pinzas cualquier rumor. Pero conozco a la persona y en el pasado ha tenido razón. Y no publico rumores a menos que tengan fundamento”, aseguró.

Pese a ese respaldo, distintos usuarios señalaron inconsistencias relevantes. Una de las más citadas es que Microsoft todavía no aplicó los ajustes de horas para el juego en la nube previstos para noviembre de este año, lo que hace dudar de un cambio tan radical apenas unos meses después.

Asha Sharma, jefa de Xbox, había anticipado meses atrás que el servicio recibiría nuevos ajustes, sin precisar cuáles serían. Hasta el momento, Microsoft no confirmó oficialmente ninguno de los cambios descritos en la filtración.