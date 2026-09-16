Crimen y Justicia

Encontraron éxtasis valuado en más de 2 millones de dólares dentro de una camioneta importada desde Bélgica

Los 52 kilos de MDMA estaban ocultos en el chasis, el tanque y los asientos del vehículo. La Aduana detectó el cargamento con un escáner en Zárate. Tras siete allanamientos, detuvieron a un argentino, un venezolano y un mexicano

Droga Aduana PFA
La droga está valuada en 2,34 millones de dólares
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Un operativo de la Policía Federal Argentina y la Aduana permitió secuestrar 52 kilos de MDMA ocultos en una camioneta importada desde Bélgica, con un valor estimado de 2,34 millones de dólares. El hallazgo se produjo en la Terminal de Zárate y derivó en siete allanamientos y la detención de tres sospechosos.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que la investigación comenzó en marzo de este año, cuando la DEA de Estados Unidos alertó sobre maniobras para introducir grandes cantidades de drogas sintéticas en la Argentina. A partir de esa información, los investigadores avanzaron sobre la estructura de la organización y las personas involucradas en la recepción y la logística del cargamento.

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Con intervención del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, a cargo de Gustavo Meirovich, la Secretaría Nº 4, a cargo de Gonzalo Acuña, la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº 3 y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), personal especializado de la PFA y de la Aduana identificó una furgoneta Opel Combo que había ingresado al país por vía marítima desde el puerto de Amberes.

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Los agentes encontraron la droga oculta dentro del tanque de combustible, el chasis y los asientos del vehículo

En la Terminal de Zárate, los agentes escanearon el vehículo con rayos X. Las imágenes revelaron densidades anómalas compatibles con materia orgánica en distintos sectores, por lo que realizaron una inspección exhaustiva.

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Primero encontraron 20 kilos de una sustancia sólida, granulada y cristalina. Luego, al desmontar otros sectores de la camioneta, hallaron otros 32 kilos. Según las fuentes consultadas, los análisis determinaron que se trataba de MDMA de máxima pureza.

Tras el hallazgo, el juzgado ordenó siete allanamientos: seis en la Ciudad de Buenos Aires y uno en Salta. Durante los procedimientos fueron detenidos tres hombres: un argentino, un venezolano y un mexicano.

Uno de los sospechosos había ingresado al país para intervenir en la recepción del vehículo, mientras que los otros cumplían distintas funciones vinculadas con la operatoria y la logística de la organización, de acuerdo con la información policial.

Droga Aduana PFA
Durante los allanamientos, detuvieron a tres sospechosos

Los detenidos están acusados de contrabando agravado. En los procedimientos también se secuestraron teléfonos celulares, documentación y otros elementos de interés para la causa, que serán sometidos a peritajes.

Además, la Justicia dispuso una orden de captura internacional contra otro ciudadano mexicano, señalado por su presunta participación en la coordinación del retiro y posterior traslado de la camioneta.

Según indicaron fuentes oficiales, la maniobra coincide con una de las tendencias que la Aduana advierte en el narcotráfico internacional: mientras la cocaína suele salir de Sudamérica con destino a Europa, drogas sintéticas como la MDMA ingresan a la región desde el continente europeo.

PFA Aduana droga
“Histórico: el mayor secuestro de drogas sintéticas de la historia argentina”, publicó Alejandra Monteoliva

Tras el operativo, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, afirmó en sus redes sociales que se trató del “mayor secuestro de drogas sintéticas de la historia argentina”.

“Incautamos 52 kilos de MDMA de máxima pureza. Con eso podían fabricar cerca de un millón de pastillas de éxtasis por un valor de 25 mil millones de pesos”, sostuvo la funcionaria.

En ese contexto, la ministra se refirió al valor potencial de las pastillas que, según su estimación, podían elaborarse con la sustancia incautada, mientras que la valuación de 2,34 millones de dólares corresponde al cargamento secuestrado.

“Así trabajamos: desbaratamos la maniobra, secuestramos la droga y atrapamos a los narcos”, agregó Monteoliva en su cuenta de X. Y cerró: “El que las hace, las paga”.

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