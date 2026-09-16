Microsoft lanza parche de emergencia en Windows 11 para solucionar problemas de su última actualización

Microsoft publicó el parche KB5129194 el 14 de septiembre, seis días después del Patch Tuesday que corrigió 966 vulnerabilidades. (Europa Press)

Guardar

Microsoft distribuyó un parche de emergencia fuera de ciclo para corregir fallas provocadas por su actualización de septiembre en Windows 11, la mayor en la historia de la compañía en cantidad de correcciones.

La actualización acumulativa KB5129194, publicada el 14 de septiembre, llega apenas seis días después del Patch Tuesday que había resuelto casi mil vulnerabilidades en los productos de Microsoft, pero que a la vez generó nuevos inconvenientes para empresas, desarrolladores y usuarios de videojuegos.

PUBLICIDAD

El Patch Tuesday de septiembre corrigió casi mil vulnerabilidades

La actualización del 8 de septiembre solucionó 966 fallas de seguridad, entre ellas dos vulnerabilidades de día cero explotadas de forma activa. Se trató de CVE-2026-81963, un defecto en la pila de Windows Update que permitía a un atacante obtener privilegios de sistema, y CVE-2026-85880, una vulnerabilidad en la llamada a procedimiento local avanzada (ALPC) de Windows con el mismo efecto.

La actualización de septiembre resolvió dos fallas de día cero explotadas de forma activa en Windows. (Microsoft)

Microsoft no informó de qué manera fueron explotadas estas fallas en ataques reales.

Pese a la magnitud de las correcciones, el paquete introdujo problemas de funcionamiento en tres frentes: las sesiones de Remote Desktop Services (RDS) se volvieron inestables, ciertos dispositivos de audio USB dejaron de operar con normalidad y las aplicaciones que dependen de máquinas virtuales Linux basadas en Hyper-V, como Claude Cowork, presentaron fallos al compartir carpetas mediante el protocolo Plan9.

PUBLICIDAD

El nuevo parche resuelve los fallos de Hyper-V y escritorio remoto

El parche del 14 de septiembre corrige los problemas de sesiones de escritorio remoto y de las carpetas compartidas en máquinas virtuales Linux vinculadas a Hyper-V. La actualización se aplica a las versiones 26H1, 25H2 y 24H2 de Windows 11, y Microsoft también publicó versiones equivalentes para Windows Server 2025 y 2022, las variantes LTSC de Windows 10, y Windows Server 2012 y 2012 R2.

Las sesiones de Remote Desktop Services quedaron inestables tras la actualización de seguridad de septiembre. (Europa Press)

El paquete es acumulativo, por lo que los usuarios pueden instalarlo directamente sin necesidad de haber aplicado antes el Patch Tuesday de septiembre, ya que incluye todas las correcciones de seguridad del mes junto con los nuevos ajustes. La actualización también añade protección contra CVE-2026-62721, una vulnerabilidad de elevación de privilegios en el servicio de energía en modo usuario de Windows.

PUBLICIDAD

Persisten fallas en algunos dispositivos de audio USB

El problema de audio no quedó resuelto por completo. El parche restablece la reproducción multicanal en dispositivos de la clase USB Audio 1.0 que habían quedado limitados a sonido estéreo, pero otros equipos de esa misma categoría pueden seguir sin emitir sonido, con controles de volumen que no responden o con el mensaje de error “This device cannot start (Code 10)” en el Administrador de dispositivos.

Microsoft reconoció que trabaja en una solución adicional y que actualizará la documentación técnica cuando disponga de más información.

El nuevo parche corrige los problemas de carpetas compartidas en máquinas virtuales Linux basadas en Hyper-V. (Europa Press)

Correcciones reiteradas de Microsoft

La emisión de actualizaciones fuera de ciclo, poco habitual en el pasado, se volvió recurrente para Microsoft durante 2026. En enero, la compañía debió publicar cuatro parches de emergencia después de una actualización defectuosa de Windows 11.

PUBLICIDAD

En marzo emitió dos correcciones adicionales por fallas de instalación y problemas de inicio de sesión con cuentas de Microsoft. En julio, un controlador de Intel generó pérdida de rendimiento y consumo excesivo de batería, lo que obligó a un nuevo parche urgente.

Según Mashable, especialistas en ciberseguridad habían señalado en abril que el uso de inteligencia artificial influye en la detección de fallas y vulnerabilidades, tanto para identificarlas como para explotarlas, lo que explicaría el aumento en la cantidad de correcciones incluidas en cada actualización del sistema operativo. En ese momento, Microsoft negó que la inteligencia artificial hubiera intervenido en la actualización más reciente.

PUBLICIDAD

Microsoft trabaja en una solución adicional para los equipos de audio que continúan sin funcionar con normalidad. (Europa Press)

En julio, sin embargo, la compañía afirmó que la detección de vulnerabilidades asistida por inteligencia artificial derivaría en más correcciones de seguridad en sus próximos lanzamientos.