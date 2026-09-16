Guatemala

El ICE detuvo en Tennessee a una guatemalteca acusada de suplantar identidad para trabajar

La agencia federal informó que la ciudadana guatemalteca habría usado los datos de un estadounidense para trabajar desde febrero de 2026, un caso que incluso obligó a la víctima a corregir registros tributarios

La oficina de ICE en Nueva Orleans informó que el arresto de Magdalena Gómez-García ocurrió el 4 de agosto. / (ICE)
La oficina de ICE en Nueva Orleans informó que el arresto de Magdalena Gómez-García ocurrió el 4 de agosto. / (ICE)
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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo a una ciudadana guatemalteca acusada de utilizar la identidad de otra persona para trabajar en Tennessee, según informó la agencia en sus redes sociales.

La detenida fue identificada como Magdalena Gómez-García. La oficina de ICE en Nueva Orleans indicó que el arresto tuvo lugar el 4 de agosto, en el marco de una investigación por presunto robo de identidad.

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De acuerdo con la versión difundida por la agencia, Gómez-García habría usado la identidad de un ciudadano estadounidense para obtener empleo en una compañía local desde febrero de 2026.

ICE afirmó que los salarios obtenidos quedaron registrados a nombre de la víctima, quien tuvo que comunicarse con las autoridades tributarias para corregir los ingresos atribuidos a su número de identificación.

La agencia sostuvo que la mujer se encontraba en Estados Unidos sin autorización migratoria. La acusación de robo de identidad deberá resolverse en el proceso correspondiente.

ARCHIVO: La agencia indicó que los salarios atribuidos al número de identificación de la víctima obligaron a corregir ingresos ante las autoridades tributarias. /(AP Foto/Yuki Iwamura, Archivo)
ARCHIVO: La agencia indicó que los salarios atribuidos al número de identificación de la víctima obligaron a corregir ingresos ante las autoridades tributarias. /(AP Foto/Yuki Iwamura, Archivo)

El caso de Gómez-García se conoció después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) difundiera una lista de personas arrestadas por ICE durante el fin de semana del 12 y 13 de septiembre. En esa comunicación, la dependencia afirmó que sus agentes actuaron “sin descanso” para detener a personas con antecedentes por homicidio, delitos sexuales contra menores, tráfico de drogas y otros cargos.

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Entre los detenidos figura Juan Núñez-Avalos, ciudadano mexicano condenado por homicidio voluntario, robo de vehículo y posesión de un arma dentro de una prisión en Los Ángeles, California. También aparece Gerardo Mato-Herrera, mexicano condenado por abuso sexual continuado contra un menor en Santa Clara, California.

La lista incluyó a Héctor Chávez-Ramos, de Guatemala, condenado por agresión sexual y sodomía contra un menor en Auburn, Alabama; y a John Alejandro Manrique-Osorio, colombiano condenado por inducir o atraer a un menor con fines indecentes en el condado de Hudson, Nueva Jersey.

El DHS también reportó las detenciones de los mexicanos Osmar López-Joya, condenado por transportar pornografía infantil en Brooklyn; Francisco Sánchez-Villarreal, condenado por posesión de al menos cinco kilogramos de cocaína con intención de distribución en McAllen, Texas; y Agustín Naranjo-Chávez, condenado en un tribunal federal de Iowa por conspirar para distribuir al menos 500 gramos de metanfetamina.

ICE sostuvo que Magdalena Gómez-García usó la identidad de un ciudadano estadounidense para trabajar en una compañía local desde febrero de 2026./ (ICE)
ICE sostuvo que Magdalena Gómez-García usó la identidad de un ciudadano estadounidense para trabajar en una compañía local desde febrero de 2026./ (ICE)

Una hondureña y una salvadoreña quedaron bajo custodia de ICE en Seattle

En una serie de anuncios separados, la oficina de ICE en Seattle informó entre el 11 y el 13 de septiembre el arresto de Suany Ochoa-Ferrara, ciudadana hondureña de 28 años. Según la agencia, había recibido una condena federal de 15 meses de prisión por posesión con intención de distribuir fentanilo.

En ese mismo período, ICE reportó la detención de María Chávez-Pérez, una ciudadana salvadoreña de 28 años, condenada a 19 meses de prisión por conspiración para poseer y distribuir metanfetamina. Ambas quedaron bajo custodia migratoria a la espera de sus respectivos procesos de expulsión, según la agencia.

El 15 de septiembre por la tarde, el ICE publicó en sus redes sociales datos sobre los arrestados en las últimas horas. “Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Markwayne Mullin, los patriotas de ICE continuarán cazando, arrestando y expulsando a criminales como estos de nuestra patria”, escribió la dependencia en un hilo donde se menciona a ciudadanos salvadoreños, que ya han sido condenados por homicidio voluntario y otros delitos como abuso sexual continuado contra menores de edad, así como a otros inmigrantes de México y Canadá.

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