Estados Unidos incluyó a Centroamérica y a República Dominicana en la lista de tránsito o producción de drogas

El Departamento de Estado aclaró que la inclusión en la lista de drogas ilícitas no implica por sí sola una evaluación negativa de las políticas antidrogas de cada país.

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Estados Unidos incluyó nuevamente a los siete países de Centroamérica y a República Dominicana en su lista de principales territorios de tránsito o producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027, según una determinación presidencial enviada al Congreso el 15 de septiembre.

La nómina contempla a Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, además de República Dominicana. La inclusión se produjo dentro de una relación de 23 países que también abarca a México, Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Haití, Jamaica y Bahamas, entre otros.

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El documento, divulgado este 16 de septiembre por el Departamento de Estado, aclara que la presencia de un país en la lista no implica necesariamente una evaluación negativa sobre sus actuales políticas de combate al narcotráfico.

La legislación estadounidense considera factores geográficos, comerciales y económicos que pueden facilitar el traslado o la fabricación de drogas y de sustancias precursoras.

Estados Unidos sostiene que la clasificación abarca tanto a los países donde se elaboran drogas ilícitas como a aquellos utilizados para trasladarlas o movilizar insumos químicos.

El texto indica que esta condición puede aplicarse incluso cuando las autoridades nacionales desarrollan acciones de control de narcóticos y de aplicación de la ley.

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Recientemente, República Dominicana reportó 1,027.15 kilogramos de cocaína ocupados en la embarcación Lucifer en Cap Cana y otros 666,27 kilogramos incautados en 17 allanamientos simultáneos./ (Dirección Nacional de Control de Drogas)

La lista también incorpora a República Dominicana, uno de los principales puntos del Caribe incluidos en la determinación junto con Bahamas, Haití y Jamaica. En el caso dominicano, la resolución no establece una designación adicional por incumplimiento demostrable de compromisos internacionales antidrogas.

El documento tampoco incluyó a los países centroamericanos en el grupo de Estados señalados por Washington por no haber realizado esfuerzos sustanciales durante los últimos 12 meses para cumplir con sus obligaciones de control de narcóticos.

Nicaragua figura en la nómina, aunque no fue objeto de una designación adicional

En el informe, la Casa Blanca cuestionó de forma directa al régimen de Nicaragua. En la determinación, afirmó que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no adoptó medidas suficientes contra el tráfico de drogas y señaló la presunta complicidad de integrantes de esa administración con ese comercio ilícito.

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Aun así, Nicaragua no aparece junto a Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia, los cuatro países que recibieron la designación de haber incumplido de manera demostrable sus compromisos internacionales de control de drogas.

La Policía Nacional Civil de Guatemala incautó en agosto 202 paquetes de cocaína ocultos en un pick up en Malacatán, San Marcos. /(PNC de Guatemala)

Washington sostuvo que mantendrá asistencia para Bolivia, Birmania y Colombia, al considerar que esa cooperación resulta vital para los intereses nacionales estadounidenses. La declaración deja abierta la posibilidad de revisar las designaciones el próximo año, según los avances que esos gobiernos acrediten en la reducción de cultivos ilícitos, la persecución de redes criminales y la lucha contra la corrupción.

México y Canadá recibieron reclamos por los flujos de fentanilo

La determinación incluyó cuestionamientos a México y Canadá por el ingreso de fentanilo y otras drogas sintéticas a Estados Unidos. La Casa Blanca reconoció a la administración de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum por las incautaciones, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y el despliegue de fuerzas de seguridad en la frontera común.

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No obstante, el Gobierno estadounidense afirmó que México debe profundizar sus acciones contra las organizaciones narcoterroristas, elevar las inspecciones en los puertos de entrada y reforzar la participación del sector privado para vigilar las cadenas de suministro.

El texto también pidió a Canadá desarticular laboratorios de drogas, fortalecer el control sobre los precursores químicos y enfrentar a las redes criminales que operan en la frontera norte estadounidense.

La Dirección Nacional Policial Antidrogas de Honduras mantiene operaciones contra las estructuras dedicadas al tráfico de drogas. / (Casa Presidencial)

La resolución señaló además a China como el principal productor de varias sustancias químicas utilizadas en la fabricación ilícita de fentanilo y metanfetamina. Según Washington, las autoridades chinas adoptaron nuevos requisitos de licencias para exportar determinados precursores a América del Norte, aunque los traficantes aún encuentran productos no regulados para eludir esas restricciones.

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La determinación deberá ser presentada ante el Congreso junto con los memorandos que justifican las designaciones de Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia. También se publicará en el Registro Federal de Estados Unidos.