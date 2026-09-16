El Salvador

Huella salvadoreña en la Gran Manzana: Fátima Cuéllar y Daysi Navarro deslumbraron en la Semana de la Moda en Nueva York

El talento salvadoreño volvió a hacer historia en una de las plataformas más exigentes de la industria fashion. Durante la Semana de la Moda de Nueva York, Fátima Cuéllar y Daysi Navarro demostraron el poder de la perseverancia al conquistar las pasarelas neoyorquinas, llevando el nombre de El Salvador a lo más alto

De las pasarelas locales y los certámenes de belleza al epicentro de la moda mundial: la historia de Fátima Cuéllar y Daysi Navarro sumó un brillante capítulo en Nueva York.
De las pasarelas locales y los certámenes de belleza al epicentro de la moda mundial: la historia de Fátima Cuéllar y Daysi Navarro sumó un brillante capítulo en Nueva York.
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La Semana de la Moda de Nueva York (NYFW) es, sin duda, uno de los escenarios más ambiciosos, deslumbrantes y competitivos de la industria fashion internacional. Del 10 al 15 de septiembre, las luces de la Gran Manzana iluminaron la creatividad global, y entre las luces más deslumbrantes destacó una presencia impecable: el talento salvadoreño.

Dos mujeres extraordinarias, Fátima Cuéllar y Daysi Navarro, llevaron el nombre de El Salvador a lo más alto de las pasarelas neoyorquinas. Con historias de vida marcadas por la perseverancia, el esfuerzo constante y una pasión inquebrantable por el arte del buen vestir, ambas demostraron que los sueños nacidos en el pulgarcito de América no tienen fronteras.

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La historia de Fátima Cuéllar es el vivo reflejo de una visión firme y una disciplina admirable. El público salvadoreño comenzó a seguir de cerca sus pasos en 2017, cuando hizo historia al convertirse en la primera representante de El Salvador en clasificar al Top 15 del célebre certamen Miss Mundo. Aquel logro no fue el final de una meta, sino el trampolín hacia una brillante carrera profesional en el extranjero.

Decidida a conquistar el mercado internacional, Fátima fijó su residencia en Estados Unidos y captó la atención de New York Model Management, una de las agencias de modelos más prestigiadas de la industria. A partir de ese momento, su nombre comenzó a sonar con fuerza en producciones editoriales y pasarelas de EE.UU. y Europa.

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Nueva York se convirtió rápidamente en un hito de su trayectoria. En septiembre de 2024, Cuéllar deslumbró al ser seleccionada para presentar la colección Primavera/Verano 2025 de la prestigiosa marca estadounidense Sherri Hill, famosa por sus icónicos vestidos de gala.

La modelo salvadoreña ha llevado su talento hasta una de las principales vitrinas de la moda internacional, donde ha desfilado para reconocidas firmas. La semana de la moda en…

Para Fátima, este éxito no fue casualidad: un año antes ya había sido convocada por la misma firma, consolidándose como uno de los rostros centroamericanos de mayor proyección en el modelaje global.

Por lo que, su consolidación en las pasarelas neoyorquinas durante este importante fin de semana de la moda demostró que la carrera de la salvadoreña sigue en constante ascenso.

Con cada paso firme ante los reflectores, la modelo volvió a dejar en evidencia el dominio de pasarela y la versatilidad que ha construido con años de preparación internacional, reafirmándose como una de las máximas embajadoras de la belleza centroamericana en la Gran Manzana.

Daysi Navarro debutó en las pasarelas de Nueva York con una propuesta de Carlos Sierra

Por su parte, la trayectoria de Daysi Navarro aporta una perspectiva fresca, multifacética e inspiradora. Daysi es una destacada consultora de imagen, creadora de contenido de moda y presentadora de televisión salvadoreña.

Es ampliamente reconocida en redes sociales por promover el concepto del armario cápsula, ayudando a miles de mujeres a maximizar su ropa bajo la filosofía de “vas a repetir ropa, pero jamás outfits”.

Aunque hoy en día la mayoría del público la identifica por su liderazgo en el estilismo digital y la televisión, la historia de Daysi con el modelaje echó raíces muchos años atrás. Su debut en las pasarelas neoyorquinas durante esta Semana de la Moda representó el cierre de un círculo perfecto y la apertura de un capítulo emocionante en su vida profesional.

La salvadoreña deslumbró en la pasarela durante la Semana de la Moda de Nueva York, luciendo un espectacular diseño metálico con capucha del diseñador Carlos Sierra.

Navarro debutó formalmente en Nueva York desfilando para Fashion Designers of Latin America (FDLA), luciendo una deslumbrante propuesta del reconocido diseñador venezolano Carlos Sierra.

Sumado a su participación en el desfile, la creadora de contenido fue seleccionada como modelo para una producción editorial exclusiva de FDLA Magazine. Vivir esta experiencia en una de las capitales mundiales de la moda significó para Daysi la coronación de años de trabajo promoviendo la autoconfianza y la elegancia accesible para la mujer latina.

Las historias de Fátima Cuéllar y Daysi Navarro son un recordatorio de que la pasión, la preparación y la autenticidad abren cualquier puerta. Desde las aulas y escenarios de El Salvador hasta los reflectores de New York Fashion Week, ambas continúan inspirando a miles de personas a perseguir sus sueños sin ponerse límites.

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