Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron hasta 5% en Wall Street tras la suba de tasas de la Reserva Federal

La Fed planteó un escenario financiero más restrictivo y afectó a los activos argentinos.

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La Reserva Federal de los Estados Unidos subió este miércoles su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos, a un máximo de 4% y en línea con lo esperado por los analistas financieros. Esta fue la primera suba en los rendimientos de referencia desde julio 2023, una decisión unánime entre los miembros del comité ante una inflación que persiste muy por encima del objetivo de la entidad.

Wall Street tuvo cierre negativo una vez asimilada la novedad. El índice Dow Jones de Industriales restó 1,2%, el promedio S&P 500 resignó 0,5%, mientras que el panel tecnológico Nasdaq terminó “plano”.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 1,7%, en los 3.028.871 puntos, para encadenar cuatro rondas de negocios de pérdidas.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- cayeron un 0,3% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas entre los bonos del Tesoro de los EE.UU. y sus pares emergentes, avanzó un entero, en los 510 puntos básicos.

“La volatilidad se aceleró durante la conferencia de prensa cuando Kevin Warsh -presidente de la Fed- afirmó que la inflación ‘es demasiado alta y lo ha sido durante demasiado tiempo’, enfatizando que las condiciones financieras vigentes no resultaban suficientemente restrictivas”, observó Mauricio Villacorta, estratega de Inversión de IOL.

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“Además de la decisión de tasa de política monetaria, uno de los temas centrales hoy era la actualización trimestral de los principales pronósticos económicos. Los miembros de la Fed revisaron hacia arriba las proyecciones de tasa de política monetaria a 4,1% en 2026 desde 3,8% -lo que supone una suba más de 25 puntos básicos en lo que queda del año- y 4,1% en 2027 -desde 3,6% en junio-, lo que muestra que no habría cortes en el próximo año”, detalló el equipo de Research de Balanz.

“La revisión en el sendero de política monetaria vino de un ajuste al alza en las proyecciones de crecimiento de 2026 y 2027 hacia 2,3% y 2,4%, desde 2,2% y 2,3% en junio, respectivamente. Para 2028 se sigue esperado un crecimiento de 2,2%, sin cambios respecto a junio”, añadieron desde Balanz.

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“El sendero de tasas proyectado por el comité fue mayor tanto al de la reunión anterior como a las proyecciones del mercado. Esto implica que las tasas de referencia de la Reserva Federal no sólo podrían continuar subiendo, sino que además se mantendrán altas por más tiempo. Esto, sumado a la dinámica fiscal de los Estados Unidos, probablemente tendrá impacto sobre las tasas de largo, y si bien no necesariamente afectaría el riesgo país, sí podría aumentar el costo de financiamiento en una colocación internacional”, aportó el equipo de Research de Puente.

La decisión de la Reserva Federal impactó en los activos argentinos. (Foto: REUTERS)

“¿Qué significa esto para Argentina? En primer lugar, implica un incremento en la tasa de interés que el país debe pagar por los repos y otros compromisos multilaterales a tasa variable. Además, encarece el costo de fondeo de nuevas emisiones de deuda en dólares, al elevarse la tasa base que debe pagar el gobierno", subrayó Roberto Silva, analista de la Oficina de Inversiones de Cohen.

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“Pese a la suba, la Fed retrasó un año su expectativa de convergencia al 2% de inflación, ahora proyectada para 2029. La decisión desafía la presión pública del presidente Trump para bajar tasas, y tensiona su relación con el chair Kevin Warsh”, señaló Alan Versalli, estratega de Cocos.

“En un discurso decididamente restrictivo, Warsh remarcó que la inflación continúa en niveles excesivamente altos de forma prolongada, enfatizando que el Comité eligió ‘eliminar una dosis de estímulo’ ante la solidez de la economía, mientras el mercado ya descuenta un 50% de probabilidad para un nuevo ajuste en octubre”, afirmó Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants.

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“Para países como Argentina, una Fed que sube la tasa corta para enfriar la economía de Estados Unidos y anclar expectativas de inflación puede ser lo mejor que pasa: lo que importa para el financiamiento internacional no es tanto el overnight de Nueva York, sino las tasas a 10, 20 y 30 años. Si esto ayuda a que esas referencias bajen o se estabilicen, el costo de capital para emergentes mejora”, expresó Mariano Sardáns, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI.

Los precios del crudo cayeron 3%, ya que las noticias de que Arabia Saudita está ofreciendo cargamentos adicionales a través de Omán aliviaron las preocupaciones sobre la magnitud de las interrupciones en el suministro de Oriente Medio, mientras que los precios del gasóleo en Europa se mantenían cerca de un máximo histórico.

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Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte cedieron 3%, a USD 105,50 el barril con entrega en noviembre, El crudo ligero de Texas cayó 3,7%, a USD 102 el barril para entregar en octubre.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street se observó una caída en las cotizaciones de títulos vinculados a la producción de energía, ante el retroceso del crudo. El ADR de YPF cedió 5,2%, a USD 54,60, mientras que Vista Energy cayó también 5,2% y Pampa Energía, un 3 por ciento. También se hundieron Bioceres (-4,6%) y Globant (-4,3%).

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Rebotó el dólar

Con un monto de operaciones que se moderó a USD 539 millones en el segmento de contado -unos USD 300 millones menos que el martes-, el dólar mayorista rebotó siete pesos o 0,5%, a $1.513,50, para interrumpir una racha de cuatro bajas seguidas.

“Faltando una hora para el cierre, la demanda se impuso y comenzó a empujar gradualmente la cotización al alza. La primera resistencia se ubicó en $1.510, nivel que logró quebrar después de las 14:30, para acomodarse en la zona de $1.513/$1.514, donde se mantuvo firme hasta cerrar en $1.513,50, alcanzando nuevamente el máximo del mes, registrado también el 9 de septiembre”, comentó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

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El dólar mayorista anota una suba marginal de cinco pesos o 0,3% en septiembre, a la vez que en lo que transcurrió de 2026 la ganancia sumó 58,5 peos o 4 por ciento.

El BCRA elevó el techo de su régimen de bandas cambiarias a los 1.900,87 pesos. Así, el tipo de cambio oficial quedó a 387,37 pesos o 25,6% de ese límite de flotación administrada.

El dólar al público ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.535 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.531,56 para la venta y $1.480,07 para la compra.

El dólar blue continuó sin variantes, a 1.560 pesos.

En la plaza de dólar futuro todos los contratos estuvieron negociados con alzas en un rango de 0,1% a 0,4%, en un marco de negocios que totalizaron el equivalente en pesos a USD 1.697,7 millones, según consignó A3 Mercados. Las posiciones más negociadas, para fin de septiembre, subieron 3,50 pesos (+0,2%), a 1.523 pesos.

El Banco Central compró USD 9 millones en el mercado spot -el 1,7% de la oferta privada- y las reservas internacionales brutas de la entidad aumentaron en USD 47 millones, a 50.000 millones de dólares.