Los AirPods se actualizan con iOS 27 y estas son las nuevas funciones que llegan

Los AirPods de Apple estrenan nuevas funciones tras la llega de iOS 27. (Apple)

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Los AirPods también reciben novedades con la llegada de iOS 27. Apple ha incorporado nuevas funciones para sus auriculares, entre ellas un ecualizador personalizable que permite modificar el sonido y una nueva organización del menú de ajustes para facilitar el acceso a las diferentes opciones.

La actualización también incluye funciones específicas para los AirPods Pro 3, que ahora pueden integrarse con determinados equipos de gimnasio y aprovechar el Apple Watch para localizar el estuche de carga. Además, Apple ha añadido una herramienta de accesibilidad que reconoce el nombre del usuario cuando alguien lo pronuncia.

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Para utilizar estas funciones es necesario tener instalado iOS 27 y contar con el firmware más reciente de los AirPods.

iOS 27 llegó y tiene nuevas herramientas para los AirPods. (Apple)

Un ecualizador para personalizar el sonido

Una de las principales novedades es la llegada de un ecualizador personalizado. Hasta ahora, Apple ofrecía diferentes perfiles y ajustes de sonido, pero no permitía modificar manualmente aspectos como los graves, medios y agudos de la misma manera.

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Con iOS 27, los usuarios pueden acceder al apartado de los AirPods desde Ajustes y entrar en Audio y direccionamiento > Ecualizador. Allí pueden modificar las diferentes frecuencias para adaptar el sonido a sus preferencias.

El ajuste también puede realizarse mientras se escucha música, lo que permite comprobar los cambios en tiempo real.

Esta función, sin embargo, no está disponible para todos los modelos. Requiere el chip H2, por lo que está limitada a los AirPods Pro 2, AirPods Pro 3, AirPods 4 y AirPods Max 2.

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Llega el ecualizador a los AirPods. (Applesfera)

Apple reorganiza todos los ajustes

Apple también ha rediseñado el menú dedicado a los AirPods dentro de Ajustes. Las opciones ahora están agrupadas por categorías para facilitar la navegación y encontrar determinadas funciones con mayor rapidez.

Los modos de Transparencia, Cancelación de ruido y Adaptativo continúan situándose en la parte superior, de manera que puedan modificarse rápidamente. A ellos se suma ahora un control deslizante de volumen disponible directamente en esa pantalla.

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El cambio busca reducir el tiempo necesario para localizar las diferentes opciones de configuración de los auriculares.

Un menú de Ajustes mucho más fácil de navegar. (Applesfera)

Los AirPods Pro 3 se integran con equipos de gimnasio

Los AirPods Pro 3 incorporan además dos funciones que no están disponibles en el resto de la gama.

La primera está relacionada con la búsqueda de dispositivos. Gracias al chip de banda ultraancha (UWB) incluido en el estuche de carga, ahora es posible utilizar el Apple Watch para localizar los auriculares mediante Búsqueda de Precisión, además del iPhone.

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La segunda novedad es GymKit. Los AirPods Pro 3 pueden compartir con determinadas máquinas de gimnasio los datos de frecuencia cardíaca registrados durante el ejercicio. De esta manera, equipos compatibles, como cintas de correr o bicicletas estáticas, pueden utilizar esos datos para ofrecer información más precisa durante el entrenamiento.

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AirPods Pro 3 se integran con equipos de gimnasio. (Apple)

Una función de accesibilidad reconoce el nombre del usuario

Apple también ha añadido una función destinada a personas sordas o con dificultades de audición. Se trata del Reconocimiento de nombre, integrado dentro de las opciones de Salud auditiva.

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Cuando los AirPods detectan que otra persona está pronunciando el nombre del usuario, pueden avisarle. La función es compatible con más de 50 idiomas y busca facilitar situaciones en las que una persona puede no escuchar que alguien se está dirigiendo directamente a ella.

Las nuevas funciones forman parte de la actualización asociada a iOS 27, aunque su disponibilidad depende del modelo de AirPods. Algunas requieren específicamente el chip H2 o los AirPods Pro 3, por lo que no todos los usuarios tendrán acceso al mismo conjunto de herramientas.

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Con estos cambios, Apple amplía las posibilidades de configuración de sus auriculares y añade nuevas funciones relacionadas con sonido, localización, ejercicio y accesibilidad.