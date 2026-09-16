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Los elogios de Oscar Ruggeri a uno de los juveniles de Boca Juniors: “No es común que un pibe haga eso”

El ex defensor de la selección argentina se fijó en la valía de Facundo Jagger Herrera

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Boca Juniors dio otro paso importante en la Copa Sudamericana después de imponerse 2-1 en el global ante San Pablo y sellar su boleto para las semifinales del certamen, instancia en la que se medirá contra Vasco da Gama. Este es uno de los títulos que disputa el Xeneize sobre el cierre del año, teniendo en cuenta que también puja en la Tabla Anual, el Torneo Clausura y la Copa Argentina. Rodolfo Arruabarrena fue encontrando soluciones para sacar adelante los partidos y encaminar a un equipo que tiene hoy como titular a Facundo Herrera, defensor surgido en la cantera que está dando sus primeros pasos y se llevó varios elogios de un histórico como Oscar Ruggeri.

“No es muy común en un pibe que cuando la tiene que reventar o salir jugando, lo haga. No es normal en un pibe. Eso lo hace un tipo de experiencia”, remarcó Ruggeri en el programa F90 que lo tiene como panelista en ESPN. Y más tarde ahondó sobre el juvenil de apenas 20 años: “Sí, claro que me gusta el pibe. Los buenos centrales son los que te dan seguridad. Cuando la tenés que tirar, sacala pibe. ¿Para qué querés jugar si tenés del medio para adelante hay jugadores que juegan? Vos dásela a tu compañero y se terminó, cumplí con tu función. Y el pibe lo hace bien eso”.

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El Cabezón inclusive salió en defensa de Herrera cuando mencionaron que había perdido la marca en el gol del San Pablo: “Pero ‘pierde la marca’... Si agarramos todos los partidos y empezamos a enumerar, todos pierden la marca”.

Dos futbolistas corren tras un balón en la cancha, uno viste uniforme azul y amarillo y el otro uniforme blanco
Jagger Herrera en acción durante el duelo ante San Pablo por Copa Sudamericana en Brasil

Multicampeón con la Reserva dirigida por Mariano Herrón, Herrera dio el salto a la Primera de la mano de Arruabarrena, con quien debutó en este mismo semestre. Es más, tan auspiciosa fue su presentación y la solvencia que el cuerpo técnico consideró que le aportó al elenco de la Ribera, que sumó minutos en siete de los último ocho compromisos que protagonizó Boca en todas las competencias (fue preservado en la victoria ante Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera por el Clausura).

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El gran nivel de Jagger (apodo que adoptó desde las juveniles por su parecido con el cantante Mick Jagger) llevó al Vasco a tener que dirimir entre mantenerlo en la formación titular o devolverle la titularidad a otros jugadores con mayor experiencia como Marco Pellegrino, Nicolás Figal y/o Ayrton Costa (cuando este último se recupere de un desgarro). Lo cierto es que los fanáticos boquenses ya se encariñaron con él y pasó a ser uno de los mimados de la cantera, tal como quedó claro en la ida contra los paulistas en el Alberto J. Armando.

Vale recordar que Ruggeri puede llegar a sentir cierta identificación con Herrera ya que también se formó en la cantera boquense a fines de los 70 y debutó en Primera antes de mudarse a River en 1985 después de presenciar 147 partidos y convertir 11 goles con la azul y oro (formó parte del plantel campeón del Metropolitano 81 que lució a Diego Armando Maradona), tienen el mismo perfil (diestro) y se desempeñan como marcadores centrales izquierdos.

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