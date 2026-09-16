Un camión con vegetales ocultaba 1.277 kilos de presunta metanfetamina valuados en más de USD 25 millones

La CBP incautó 1.277 kilogramos de presunta metanfetamina en la instalación de carga del Puente Internacional de Pharr, Texas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) informó que incautó 1.277 kilogramos de presunta metanfetamina, con un valor estimado de USD 25,167 millones, en la instalación de carga del Puente Internacional de Pharr, Texas. El hallazgo se produjo el 8 de septiembre, cuando un camión procedente de Reynosa, México, intentó ingresar a Estados Unidos con un cargamento declarado como repollo, tomatillo y cilantro, según el comunicado oficial de CBP difundido el 14 de septiembre de 2026.

La revisión incluyó un escaneo no intrusivo, la intervención de una unidad canina y una inspección física del remolque. Los oficiales extrajeron 1.164 paquetes con una sustancia que la agencia identificó de forma preliminar como metanfetamina. La Oficina de Operaciones de Campo confiscó tanto los narcóticos como el vehículo, de acuerdo con la información difundida por CBP.

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El caso pasó a manos de agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), que iniciaron una investigación penal. La autoridad no informó sobre personas detenidas, posibles imputaciones, empresas vinculadas al traslado ni el destino final de la carga, según el parte oficial de CBP.

¿Cuánta metanfetamina incautó CBP en el Puente Internacional de Pharr?

La agencia estadounidense reportó la incautación de 2.815,30 libras de presunta metanfetamina, equivalentes a 1.277 kilogramos. La droga estaba distribuida en 1.164 paquetes, ocultos dentro de un envío comercial que había sido manifestado ante las autoridades como una carga de hortalizas y vegetales frescos, de acuerdo con CBP.

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La valuación oficial del cargamento fue de USD 25.167.000. Esa cifra corresponde a una estimación elaborada por la autoridad fronteriza y se incluyó en el comunicado difundido tras el decomiso. CBP no precisó qué método utilizó para calcular ese monto ni detalló si la valuación responde a precios mayoristas, minoristas o a otro criterio empleado por la agencia.

La sustancia fue presentada como “presunta metanfetamina”, una fórmula habitual en los comunicados de la autoridad estadounidense antes de que se conozcan eventuales peritajes de laboratorio o actuaciones judiciales. El informe de CBP no indicó si los paquetes ya fueron sometidos a análisis químicos ni si existieron pruebas complementarias sobre su composición.

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La cantidad decomisada equivale a más de una tonelada de droga. El peso informado por CBP permite dimensionar el volumen del cargamento, que fue detectado dentro de un transporte comercial en uno de los pasos fronterizos habilitados para el movimiento de mercancías entre México y Estados Unidos.

El cargamento decomisado en Pharr fue valuado por la CBP en USD 25,167 millones y estaba distribuido en 1.164 paquetes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde y cuándo fue el decomiso de droga en Pharr, Texas?

El operativo ocurrió el 8 de septiembre en el área de carga del Puente Internacional de Pharr, una instalación fronteriza ubicada en Texas. El vehículo había partido de Reynosa, ciudad mexicana situada frente al sur de ese estado estadounidense, según la información proporcionada por CBP.

La agencia publicó el comunicado seis días después, el lunes 14 de septiembre de 2026. El parte identifica el lugar como la instalación de carga del puente internacional y señala que la intervención estuvo a cargo de oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo, el área de CBP encargada de los controles en los puertos de entrada.

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El reporte no informó la hora de llegada del camión, el tiempo que demandó la inspección ni el carril por el que ingresó el vehículo. Tampoco especificó si el transporte estaba registrado a nombre de una empresa mexicana, estadounidense o de otra jurisdicción, según la información pública de CBP.

La autoridad sí indicó que se trataba de un tractor con remolque. Esa descripción identifica a un vehículo de transporte de carga compuesto por una unidad motriz y un acoplado, aunque el comunicado no brindó datos sobre la marca, la matrícula ni las condiciones del compartimento donde se hallaron los paquetes.

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¿Cómo detectaron la presunta metanfetamina oculta entre repollo, tomatillo y cilantro?

El camión fue enviado a una segunda revisión después de su llegada a la instalación de carga. Según CBP, los oficiales aplicaron una inspección con tecnología no intrusiva, un procedimiento que permite examinar la estructura y el contenido de un vehículo sin necesidad de descargarlo por completo en la primera instancia.

La revisión también incluyó la participación de un equipo canino. El comunicado no explicó si la señal de los perros detectores motivó la inspección física o si esa medida se adoptó a partir de los resultados del escaneo. La agencia tampoco divulgó cómo estaban distribuidos los paquetes dentro del envío declarado como productos agrícolas, de acuerdo con CBP.

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La inspección física permitió retirar los 1.164 paquetes del remolque. La autoridad no describió el tipo de envoltorio, los mecanismos de ocultamiento ni si la droga estaba mezclada con las cajas de repollo, tomatillo y cilantro o situada en sectores separados de la carga, según el parte oficial.

La combinación de escaneo, controles caninos y revisión manual forma parte de la secuencia detallada por CBP para este caso. El comunicado no atribuye el hallazgo a un único método ni informa qué elemento resultó decisivo para identificar la presencia de la sustancia en el transporte.

El camión procedente de Reynosa, México, había declarado repollo, tomatillo y cilantro para ingresar a Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué autoridades investigan la incautación de USD 25 millones en Pharr?

La Oficina de Operaciones de Campo de CBP confiscó la droga y el vehículo utilizado en el traslado. Después del decomiso, agentes especiales de HSI iniciaron una investigación penal, según el comunicado difundido por la autoridad fronteriza estadounidense.

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El parte oficial no menciona el nombre del conductor, si fue detenido o si quedó a disposición de autoridades federales. Tampoco identifica a posibles acompañantes, propietarios del camión, exportadores, importadores o intermediarios que pudieran estar vinculados con la documentación comercial del envío, de acuerdo con CBP.

La investigación deberá establecer la procedencia de la sustancia, el destino previsto del cargamento y las responsabilidades penales que pudieran corresponder. Esos datos no fueron divulgados en el anuncio inicial y podrían depender de actuaciones posteriores de HSI y de las autoridades judiciales competentes, según CBP.

Carlos Rodríguez, director del puerto de entrada Hidalgo/Pharr/Anzalduas, dijo que la incautación fue resultado de la experiencia y los procedimientos aplicados por los oficiales durante la inspección del camión. “Las habilidades y la experiencia de nuestros oficiales de CBP continúan a la vista mientras desmantelan otro cargamento masivo de narcóticos ilícitos”, afirmó en el comunicado oficial.

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¿Qué cambia para los transportistas que cruzan por el Puente Internacional de Pharr?

El comunicado no anuncia modificaciones en las reglas de ingreso de camiones comerciales ni nuevas medidas operativas para las empresas que utilizan el Puente Internacional de Pharr. Las normas, los controles documentales y los procedimientos de revisión continúan bajo la autoridad de CBP, según la información disponible en el parte oficial.

El caso confirma que los vehículos con cargas declaradas como productos agrícolas pueden ser derivados a inspecciones secundarias. La autoridad informó que el camión procedente de Reynosa fue sometido a escaneo, control canino y revisión física antes de que se concretara la incautación, de acuerdo con CBP.

Para los operadores de transporte y comercio exterior, el expediente todavía no incorpora datos sobre posibles incumplimientos documentales, irregularidades aduaneras específicas o responsabilidades empresariales. La agencia tampoco comunicó restricciones sobre mercancías agrícolas, rutas determinadas o compañías vinculadas con el vehículo inspeccionado.

La siguiente etapa dependerá de la investigación penal abierta por HSI. Por ahora, permanecen bajo custodia federal el camión y los 1.164 paquetes incautados, mientras las autoridades determinan si existen personas u organizaciones relacionadas con el traslado detectado el 8 de septiembre, según CBP.