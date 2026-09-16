Sociedad

Un policía embistió a un ciclista que circulaba en grupo por una ruta, lo tiró a la banquina y fue grabado

El deportista quedó tendido fuera del asfalto con heridas en la rodilla, el codo y el hombro, mientras el uniformado no frenó ni se identificó ante ninguno de los presentes. El hecho ocurrió en la Ruta Provincial 6, a la altura de San Vicente

El ciclista cayó a la banquina en San Vicente después de que una moto policial lo empujara desde atrás
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Un ciclista quedó tendido en la banquina de la Ruta Provincial 6, a la altura de la ciudad bonaerense de San Vicente, después de que una moto policial lo empujara desde atrás mientras el pelotón en el que viajaba estaba avanzando. El episodio quedó registrado en video y todo terminó con una denuncia penal contra el agente, que continuó su marcha sin detenerse tras provocar la caída.

El incidente ocurrió en el contexto de un operativo policial organizado para escoltar el traslado de un camión que transportaba una estructura de grandes dimensiones. Este tipo de procedimientos se dispone cuando las dimensiones de una carga pueden representar un riesgo para los demás vehículos que circulan por la vía.

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Fue durante esa maniobra de acompañamiento cuando una de las motos del personal policial se aproximó al grupo de deportistas y desplazó a uno de ellos hacia la banquina.

Un policía en moto embistió a un ciclista en plena Ruta 6 y escapó
Cristian sufrió golpes en la rodilla, el codo y el hombro, y los médicos le diagnosticaron un esguince acromioclavicular

La secuencia fue captada por otro integrante del pelotón, que alcanzó a filmar el momento exacto en que el ciclista perdió el equilibrio y salió de la calzada. Las imágenes muestran el tránsito del grupo sobre la ruta y la presencia del camión con su escolta. Según los denunciantes, el deportista realizaba ese recorrido junto a sus compañeros todos los martes, jueves y sábados desde hacía años.

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“Estoy dolorido, muy dolorido. Con la rodilla toda golpeada, con carne viva, el hombro, el codo también todo golpeado”, relató Cristian, el hombre afectado, en declaraciones a TN. Según explicó, los médicos le diagnosticaron un esguince acromioclavicular en el hombro, además de los golpes generalizados.

El hombre describió la secuencia tal como la vivió desde adentro del pelotón. Contó que el grupo venía circulando con normalidad cuando se encontraron con el camión estacionado en el costado, lo superaron y continuaron. Al llegar a otro camión en movimiento, la moto policial que iba más adelante comenzó a empujar de costado a los ciclistas que encabezaban la marcha. “Dijimos: ‘Este se va a mandar alguna’”, recordó. En ese momento, los integrantes del grupo sacaron sus teléfonos para comenzar a grabar. “Viene y me empuja desde atrás y me tira”, señaló.

Un policía en moto embistió a un ciclista en plena Ruta 6 y escapó
El operativo policial escoltaba un camión con una estructura de grandes dimensiones cuando ocurrió el incidente en la Ruta 6

Tras la caída, el ciclista quedó desorientado sobre la banquina. “No entendía nada, estaba desorientado, me dolía la cabeza, me dolía el cuello, me dolía todo”, detalló en su testimonio. Sus compañeros se detuvieron para asistirlo, mientras otros salieron corriendo hacia una rotonda ubicada a dos kilómetros donde el camión se detendría. Entre los que persiguieron al efectivo policial estaba el hermano del afectado, que también pedalea en el grupo y además ejerce como su abogado.

“Llegué a mi casa desorientado acá con mi familia, todos preocupados”, contó, y añadió que quedó dormido en posición semisentado. Según dijo, la seguía pasando “bastante mal” al momento de brindar la entrevista. Lo que generó mayor indignación entre el grupo fue que, de acuerdo con la denuncia presentada, ningún miembro de la policía se acercó a pedirle disculpas.

El deportista formalizó la denuncia el martes, según contó. El hecho se produjo en una ruta de circulación rápida, lo que llevó a los ciclistas a sostener que las consecuencias podrían haber sido todavía más graves.

Eduardo Plasencia afirmó que los ciclistas estaban en infracción en la Ruta 6, aunque cuestionó la acción del policía

Tras la difusión de las imágenes, surgieron cuestionamientos sobre si la presencia de bicicletas en la Ruta 6 estaba permitida. La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y, en particular, su artículo 46, establece restricciones para autopistas y semiautopistas, pero no fijan una prohibición general para la circulación de bicicletas en rutas convencionales.

Cristian aclaró que la mayoría del grupo son ciclistas federados que entrenan de manera regular los martes, jueves y sábados, cubriendo entre 70 y 100 kilómetros por salida.

Sin embargo, a pesar de que ellos creen que la ruta está habilitada, en diálogo con Infobae en Vivo Eduardo Plasencia, ex director de Vialidad Nacional, indicó que no es así. “Los que están en infracción claramente son los ciclistas. Lamentablemente, en esta historia son las víctimas por la mala acción del policía, pero la realidad es que no tendrían que estar circulando ahí”, sentenció. Explicó que esa ruta provincial es considerada como una autovía y no convencional, donde sí pueden circular bicicletas.

De ninguna manera justifica removerlo a la fuerza y tirarlo al piso. Pero tendría que haber intentado otra forma el policía claramente. La ley prohíbe tajantemente que las bicicletas circulen en autopistas y semiautopistas”, cerró.

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