La impresionante remontada de Max Verstappen en una exótica carrera ante 100 competidores: superó a 80 rivales en tres vueltas

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Max Verstappen protagonizó uno de los eventos más exóticos que vivió un piloto de Fórmula 1: corrió contra 100 personas en una competencia de kartings y les ganó en apenas 14 vueltas. El neerlandés necesitó de tres giros para dejar fuera de competencia a 80 de ellos (iban quedando eliminados una vez que los superaba) y no triunfó antes porque los rivales tenían un atajo en el circuito –armado especialmente para la ocasión en Silverstone– para estirar la diferencia.

“Esto es una locura. Es difícil”, dijo Max por su radio segundos antes de largar. La cita estaba pautada a 30 vueltas o 75 minutos como máximo, pero se terminaría una vez que el neerlandés llegara a ser el más veloz. Fue luego de 14 giros, en apenas 35 minutos.

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Jacky Martens, periodista especializado en automovilismo del medio neerlandés De Limburger, largó en la pole position delante del español Pol Tarres (piloto de motociclismo), el hongkonés Neo Yau (Actor y creador de contenidos), el español The Gregf (Streamer y creador de contenidos), el irlandés David Egan-Drift Games (creador de contenidos y piloto de drift), Lewis Osler (técnico de motores en Oracle Red Bull Racing Powertrains), el británico Zac Alsop (Youtuber), el francés Charles Poujade (atleta de parkour), el norteamericano Larry Chen (fotógrafo especializado en automovilismo) y el británico Jono Jones (atleta profesional de ciclismo de montaña y creador de contenido) comenzaron en los diez primeros lugares.

En la primera vuelta, a los pocos metros, Verstappen ya había superado a la mitad de los competidores. Poco antes de cumplir el primer giro, Max estaba 37° pero debió reducir la velocidad por banderas amarillas. La reanudación lo tomó ya con la segunda vuelta iniciada. Sólo quedaban en competencia para entonces menos de 40 competidores, ya que los que cruzaban un “arco” por detrás de Max debían irse a boxes eliminados de la cita.

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Tras cerrar la tercera vuelta, el neerlandés estaba a 20 segundos de la cima y ubicado en el puesto 25. El líder era Martens, con Osler y Alsop en las siguientes colocaciones. Cuando se corría la cuarta vuelta, Verstappen estaba a más de 17 segundos de la cima y figuraba 19°. Había ya 80 corredores eliminados.

El giro 5 lo vio comenzar a 16 segundos del líder Osler y posicionado como el 16° corredor. Al finalizar esa vuelta, Max ya aparecía 11°. Necesitó una vuelta más para ubicarse en la 6ª colocación, a menos de 15 segundos del líder (Martens).

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Un incidente de salida de pista en solitario le puso misterio a la carrera: Max era 6° en la 7ª vuelta, con un reloj que lo dejaba a 13 segundos del líder. Los tiempos para el inicio del 8° giro posicionaron al campeón de Fórmula 1 en la 5ª posición: Tarres le apareció por delante a 4 segundos, pero los tres primeros Osler, Alsop y Martens estaban a más de 10 segundos de distancia.

Max en la competencia contra 100 pilotos (Foto: Bradley Collyer/PA vía AP)

Superó a Tarres en la novena vuelta para adueñarse del cuarto lugar: debía recortar ahora seis segundos con el líder. Sin embargo, los tres primeros lograban estirar la diferencia porque durante los primeros 15 giros podían usar un atajo que el neerlandés no tenía permitido en la parte inicial de la carrera.

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Superó a Martens en la siguiente vuelta, pero la distancia con la cima era de casi 7 segundos porque los otros dos corredores (Osler y Alsop) tomaron el atajo. Una vuelta mas tarde, ya Max los había alcanzado.

Finalmente, Osler quedó fuera de competencia por una bandera negra en esos tramos finales y Max terminó adueñándose de la posición contra los tres mencionados. Las posiciones finales dejaron a Jacky Martens en la segunda colocación y a Zac Alsop en la tercera ubicación.

Los resultados finales pusieron oficialmente la victoria de Max en la 14ª vuelta con Lewis Osler 4°, Pol Tarres 5°, el italiano Paky TWC 6°, el dominicano RDJavi 7°, Larry Chen 8°, el británico Bernard Kerr 9° y Neo Yau 10°.

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“Esperaba tardar más, pero en la primera vuelta me fui muy bien. Lo pasé bien”, expresó el corredor de Red Bull Racing de la Fórmula 1.

Así quedaron las 10 primeras ubicaciones

El evento se desarrolló en el mítico circuito de Silverstone, ubicado en el Reino Unido, y contó con el desafío de que el tetracampeón de la F1 debía superar a 100 pilotos en un desafío de karting a contrarreloj. El grupo de competidores estuvo compuesto de pilotos profesionales, atletas, creadores de contenido y streamers, entre otros. Todos los karts tuvieron un peso estándar para igualar las condiciones y el trazado fue creado por el director de carrera y piloto francés David Terrien especialmente para la ocasión. “Crear un circuito para 101 pilotos al mismo tiempo es algo que nunca se ha hecho ni se ha visto antes”, aseguró Terrien.

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Max Verstappen se había mostrado relajado con vistas a su participación en declaraciones brindadas durante el último Gran Premio de España y citadas por el portal especializado Motorsport: “Para ser sincero, simplemente iré y me lo pasaré bien. Ya veremos cómo sale. Pero sí, hay mucha gente”.

Tras concretar la victoria, el protagonista del día se mostró muy feliz por el resultado por la radio, según reflejó el sitio mencionado: “¡Creo que esta fue mi mejor victoria hasta ahora! Es increíble”. Y cuando se subió al podio, aseguró: “Esta es mi primera victoria del año, así que me llevo esta”. Cabe recordar que su último triunfo en la Fórmula 1 ocurrió en el GP de Abu Dhabi 2025.

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El neerlandés de 28 años comenzó a conducir en karting “antes de saber leer o escribir”, reconoció su madre, Sophie Kumpen. Se subió por primera vez a este vehículo a los cuatro años y fue campeón mundial en 2013 en la clase KZ (motores de 125 cm3), un diamante muy preciado para muchos corredores. Incluso, Ayrton Senna siempre quiso obtenerlo, pero no pudo a pesar de sus intentos hasta los 22 años.

Verstappen llegó a esta competencia en Silverstone después de haber logrado su sexto podio en la temporada. Terminó en la segunda colocación del Gran Premio de España, por detrás de Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y por delante de Lando Norris (McLaren).

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La Fórmula 1 volverá a la pista en cuestión de ocho días porque el próximo jueves 24 de septiembre comenzarán las prácticas libres del GP de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú. La carrera se realizará el sábado 26, debido a que el domingo es feriado nacional en ese país en honor a los militares fallecidos en la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj.