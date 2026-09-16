Parlamento Europeo y presos políticos cubanos, las claves del debate urgente en Estrasburgo sobre Félix Navarro y su hija Saylí

“Su clamor por la libertad es más fuerte que cualquier chantaje”, afirmó el eurodiputado del Partido Popular y presidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat) ante la plenaria.

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El diputado Gabriel Mato Adrover llevó hoy al pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo una exigencia que viene repitiendo desde hace más de un año: la liberación inmediata de Félix Navarro y su hija Saylí, dos presos políticos cubanos que rechazaron el exilio y eligieron seguir en su país aun a costa de la cárcel.

“Su clamor por la libertad es más fuerte que cualquier chantaje”, afirmó el eurodiputado del Partido Popular y presidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat) ante la plenaria.

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La intervención se produjo en el debate de urgencia convocado para este miércoles 16 de septiembre sobre los casos de padre e hija, según confirmó la agenda oficial del Parlamento Europeo.

La intervención se produjo en el debate de urgencia convocado para este miércoles 16 de septiembre sobre los casos de padre e hija, según confirmó la agenda oficial del Parlamento Europeo. POLITICA LAURIE DIEFFEMBACQ

El Parlamento Europeo debate la situación de los Navarro y votará una resolución el jueves

La sesión plenaria de Estrasburgo abordará el encarcelamiento de ambos dentro del bloque de urgencias sobre violaciones de derechos humanos, democracia y Estado de derecho, junto a casos de Hong Kong y Zambia.

El jueves 17 se someterá a votación una resolución específica sobre su situación y la de los presos políticos cubanos en general.

El debate es resultado de meses de gestiones del Comité Gestor de Expresos Políticos Cubanos, una organización integrada por 12 personas que sufrieron prisión en distintos momentos desde 1959, creada por los expresos Ángel de Fana, Normando Hernández y Pablo Pacheco. Los eurodiputados Juan Salafranca y Tono López Isturiz gestionaron la inclusión del tema en la agenda plenaria.

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Félix Navarro, 73 años y su tercera condena como preso político

Padre e hija fueron detenidos en julio de 2021, durante las masivas protestas del 11J, y condenados a nueve y ocho años de prisión respectivamente por cargos de desórdenes públicos, desacato y atentado. En mayo de 2025, ambos rechazaron una oferta de exilio transmitida por un obispo auxiliar de La Habana.

El régimen había liberado a Félix Navarro de forma condicional en enero de 2025, pero revocó esa excarcelación tres meses después y lo devolvió a la prisión de Agüica, en el municipio de Colón, Matanzas. Desde entonces, su estado de salud se deterioró: padece diabetes, hipertensión y problemas respiratorios y cardíacos.

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En abril de 2026, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba denunció que un oficial del penal lo golpeó tras una visita familiar y lo trasladó a una celda de castigo, donde quedó incomunicado. Amnistía Internacional lo reconoce como preso de conciencia y exige su liberación inmediata e incondicional.

El activista cubano y preso político Félix Navarro Rodríguez posa para la cámara en un entorno urbano de Cuba. (Hvd69 vía Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0))

La situación de Saylí no es menos grave. Cubalex y Amnistía Internacional alertaron en mayo de 2026 que fue trasladada a un hospital penitenciario por complicaciones renales, sin que se le autorizara una cirugía. Durante meses, el régimen también le negó el traslado para visitar a su padre en Agüica, en violación del reglamento penitenciario.

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Activar la cláusula de derechos humanos del acuerdo UE-Cuba y suspenderlo

Más allá de la exigencia de libertad, Mato Adrover fue directo en su diagnóstico sobre la relación entre la Unión Europea y La Habana. “El Acuerdo de Diálogo y Cooperación no ha servido para avanzar la democracia en Cuba y ya no caben más excusas”, afirmó ante la presidenta de la sesión.

“Es hora de activar la cláusula de derechos humanos del acuerdo y, ante la falta de avances, suspenderlo”, reclamó. La posición no es nueva: el eurodiputado ya había planteado esta demanda desde la misma tribuna hace más de un año.

FOTO DE ARCHIVO. Una bandera de la Unión Europea es vista el día de una sesión plenaria del recién elegido Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia. 17 de julio de 2024. REUTERS/Johanna Geron

El pleno europeo había aprobado en junio de 2026 una resolución que señalaba que más de 1.200 personas permanecen encarceladas por motivos políticos en Cuba. La National Endowment for Democracy, organización estadounidense de promoción de la democracia, otorgó este mes el Premio a la Democracia 2026 a Félix Navarro, junto al rapero Maykel Castillo Pérez y al artista Luis Manuel Otero Alcántara. El galardón fue recibido en Washington por José Daniel Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba, porque Navarro sigue en prisión.

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El Comité Gestor de Expresos Políticos Cubanos también impulsa la candidatura de padre e hija al Premio Sájarov del Parlamento Europeo, galardón que la institución entrega anualmente por la defensa de la libertad de pensamiento.