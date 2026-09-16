Fue el jugador más caro de Inglaterra, convirtió más de 100 goles y dio un giro en su vida: el particular negocio que creó junto a su pareja

Andy Carroll y su pareja, Lou Teasdale durante el Mundial 2026 (Instagram @andytcarroll)

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La vida del futbolista inglés Andy Carroll ha dado un nuevo giro fuera de las canchas. El delantero, que a los 22 años se convirtió en el jugador británico más caro de la historia con su traspaso al Liverpool y que actualmente lo tiene en activo en el Dagenham & Redbridge, de la quinta división de Inglaterra, se abrió paso en el mundo de los negocios.

Carroll y su pareja, la estilista Lou Teasdale, lanzaron una empresa conjunta de suministro de vapor y aire acondicionado llamada Air By AC Ltd. La sociedad, constituida recientemente en el Reino Unido, tiene a ambos como directores y representa un vuelco inesperado en la vida laboral del futbolista de 37 años, que todavía sigue activo.

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De acuerdo con los documentos presentados ante Companies House citados en el diario The Sun, la actividad registrada de Air By AC Ltd corresponde al código SIC de suministro de vapor y aire acondicionado. Tanto Carroll como Teasdale, de 42 años, figuran en los registros oficiales como directores de la firma. Además, la puesta en marcha del negocio aleja los rumores de separación que habían circulado en los últimos meses sobre la pareja, conocida por sus tormentosas reconciliaciones.

Andy Carroll y Lou Teasdale lanzaron Air By AC Ltd, una empresa de suministro de vapor y aire acondicionado en el Reino Unido. (Instagram @andytcarroll)

El nombre de la empresa no es casual, ya que las siglas AC corresponden a las iniciales de Andrew Carroll, apodo habitual del delantero nacido el 6 de enero de 1989 en Gateshead, en el noreste de Inglaterra. El proyecto se suma a una agenda personal cargada para el ex jugador de la selección inglesa, que en enero de 2026 se sometió a una operación por rotura de ligamentos y compartió imágenes desde la cama del hospital junto a Teasdale.

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Carroll construyó durante casi dos décadas una trayectoria en la cima del fútbol inglés y europeo. Se formó en el Newcastle United, donde en noviembre de 2006 se convirtió, con solo 17 años, en el jugador más joven del club en disputar una competición europea —la Copa de la UEFA, ante el Palermo—. En esa primera etapa anotó 31 goles en 80 partidos, incluidos 17 tantos en la temporada 2009-10 que le permitieron a las Urracas ganar la Championship y regresar a la Premier League.

Su rendimiento en el noreste de Inglaterra lo catapultó a un fichaje histórico: en enero de 2011, el Liverpool abonó 47 millones de dólares al Newcastle por su traspaso, la cifra más alta jamás pagada por un futbolista británico hasta ese momento. Sin embargo, las lesiones condicionaron su paso por Anfield, donde acumuló 58 partidos y 11 goles en todas las competiciones, aunque formó parte del equipo que conquistó la FA Cup en 2012.

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La carrera de Andy Carroll incluye pasos por Newcastle, West Ham, West Bromwich Albion, Reading, Amiens y Bordeaux, con 475 partidos y 116 goles en clubes. (Owen Humphreys/Pool via REUTERS)

Tras un préstamo al West Ham United en 2012, el club londinense lo adquirió de forma definitiva por USD 20 millones. Con los Hammers disputó 126 partidos y marcó 33 goles en seis temporadas, su etapa más prolongada como profesional. Después pasó por el West Bromwich Albion y el Reading, antes de dar el salto a Francia, donde jugó con el Amiens y el Bordeaux, anotando 11 goles en su última temporada gala. En julio de 2025 firmó un contrato de tres años con el Dagenham & Redbridge, del National League South, la quinta división del fútbol inglés. En toda su carrera acumula 475 partidos y 116 goles entre clubes. A nivel internacional, registra nueve partidos con la selección de Inglaterra y dos goles, incluyendo uno en la Eurocopa 2012.

Por otra parte, la elección de su pareja como socia en el emprendimiento se apoya en su amplia trayectoria empresarial en el mundo de la moda y la belleza. Lou Teasdale, formada en el London College of Fashion, es maquilladora y estilista que se convirtió en una figura de alcance global al trabajar con el grupo One Direction, al que acompañó desde su participación en The X Factor hasta la disolución de la banda, acumulando millones de seguidores en redes sociales.

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El nombre Air By AC remite a las iniciales de Andrew Carroll, mientras el delantero sigue en activo en el Dagenham & Redbridge de la quinta división de Inglaterra. (Instagram @andytcarroll)

Tras la separación del grupo en 2015, Teasdale siguió con otros artistas como Harry Styles y lanzó su propia línea de maquillaje bajo la marca Bleach. También desarrolló Tanologist, una marca de autobronceadores, junto a Lottie Tomlinson, hermana del integrante de One Direction Louis Tomlinson.

Carroll y Teasdale iniciaron su relación tras la separación del futbolista en julio de 2024 de Billi Mucklow, ex participante del programa de televisión The Only Way Is Essex, con quien se casó en 2022 y con quien comparte tres hijos. Ambos se conocieron en el festival de Glastonbury ese mismo verano y fueron vistos juntos por primera vez en octubre de 2024, en Mallorca.

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Su relación acumuló momentos de tensión pública, entre ellos un incidente durante unas vacaciones en Mykonos, Grecia, en el que la policía local intervino tras una discusión. La pareja emitió un comunicado conjunto en el que describió el episodio como una conversación acalorada, señalando que los agentes comprobaron que no había motivo para su intervención. “Estamos muy felices, enamorados y mirando hacia nuestro futuro juntos”, afirmaron en un texto publicado por The Sun.

El nuevo negocio surge en un momento en el que Carroll protagoniza también una polémica fuera de las canchas. A finales de septiembre, el delantero publicará Owning It, una autobiografía editada por Pan Macmillan en la que relata su carrera con franqueza y en la que incluye episodios de su etapa como jugador de los Tres Leones. Uno de ellos involucra a la estrella Wayne Rooney. Carroll afirma que, durante las concentraciones de la selección inglesa en 2010 y 2011, el entonces capitán invitaba a sus compañeros a su habitación de hotel, donde el mánager del establecimiento le hacía llegar cartones de cigarrillos, cajones de cerveza y botellas de vino. “Nadie se emborrachaba. Era solo la manera de Wazza (apodo de Rooney) de romper la monotonía con un par de copas”, indicó el medio británico.

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La autobiografía Owning It reavivó una polémica entre Andy Carroll y Wayne Rooney por un relato sobre reuniones en concentraciones de la selección de Inglaterra. (Reuters)

Rooney respondió con un comunicado en el que rechazó la versión de su ex compañero. “Andy sabe que él y yo nunca socializamos realmente. Me lo crucé una vez, de casualidad, durante unas vacaciones, y eso es todo. En cuanto a este cuento sobre mí bebiendo estando con la selección de Inglaterra: es un invento. No sé de dónde sale la historia. Es decepcionante”, declaró el ex jugador del Manchester United y máximo anotador histórico del club.

El entorno de Carroll respondió que el delantero estaba “completamente desconcertado” ante la desmentida de Rooney y que no tenía “ningún motivo para inventar algo así”. Sus representantes indicaron además que el libro fue sometido a las revisiones editoriales y legales habituales antes de su publicación.

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