Tecno

Meta estaría listo para despedirse de la cámara de sus gafas inteligentes: se cambiaría por una versión con 6 micrófonos

El posible lanzamiento llegaría tras cuestionamientos por privacidad que llevaron a prohibir las gafas en tribunales de Nueva York y en la mayor cadena de pubs de Gran Bretaña

Meta podría revelar en Meta Connect las gafas Luna, un modelo inteligente que prescindiría de cámara. REUTERS/Carlos Barria/Foto de archivo
Meta podría revelar en Meta Connect las gafas Luna, un modelo inteligente que prescindiría de cámara. REUTERS/Carlos Barria/Foto de archivo
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Meta podría estar a punto de presentar unas gafas inteligentes sin cámara llamadas Luna durante el evento Meta Connect. Según The Information, el dispositivo reemplazaría la cámara por seis micrófonos.

Los micrófonos permitirían a los usuarios hablar con Meta AI y con el nuevo agente Muse AI.

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Además de los seis micrófonos, las gafas Luna incluirían altavoces para reproducir audio. La ausencia de cámara también habría permitido reducir el tamaño de las patillas y acercar el diseño al de unos anteojos convencionales.

El lanzamiento se produciría luego de cuestionamientos por la privacidad de las gafas inteligentes de Meta.

Las gafas actuales cuentan con una luz LED que indica cuándo la cámara está grabando. Meta sostiene que el dispositivo deja de funcionar si esa luz fue manipulada, aunque la empresa enfrentó casos de usuarios que desarrollaron métodos para grabar con la luz apagada.

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Una mujer usa gafas negras Ray-Ban Meta. Un hombre usa gafas de sol deportivas espejadas Oakley con marco negro y chaqueta naranja. Fondo gris y cielo azul
El dispositivo utilizaría seis micrófonos en lugar de un sistema de grabación visual. (Ray-Ban / Meta / Oakley)

Estos dispositivos fueron prohibidos en espacios que van desde tribunales de Nueva York hasta la mayor cadena de pubs de Gran Bretaña.

Cines de Reino Unido evalúan prohibir las gafas inteligentes de Meta

Los cines en Reino Unido evalúan prohibir las gafas inteligentes desarrolladas por Meta por temor a que se utilicen para grabar películas y facilitar la piratería.

Según la Asociación de Cines del Reino Unido (UKCA), muchos de los principales operadores del país revisan su postura frente a las gafas inteligentes con cámara incorporada y analizan la posibilidad de aplicar “políticas para prohibir o restringir” su uso dentro de las salas.

Las gafas incorporan cámaras en la montura y permiten grabar de manera discreta, aunque una pequeña luz parpadea durante la filmación.

Un golfista puede preguntarle a Meta AI sobre el viento mientras juega. (Meta)
La propuesta permitiría interactuar mediante voz con Meta AI y con el agente Muse AI. (Meta)

Hasta el momento, de acuerdo con la UKCA, no rige una prohibición general. Los cines intentan equilibrar el riesgo de grabaciones no autorizadas y las preocupaciones por la privacidad con los beneficios de accesibilidad que algunos usuarios pueden obtener.

Phil Clapp, director ejecutivo de la UKCA, afirmó a Sky News que las personas con discapacidad visual o auditiva pueden beneficiarse de esta tecnología. Un portavoz de Meta sostuvo que las gafas “proporcionan una nueva tecnología fundamental para las personas ciegas y con baja visión”.

“Limitar el uso que la gente puede darle a esta tecnología sería un gran paso atrás”, añadieron.

Imagen dividida: a la izquierda, Skyler con gafas negras Ray-Ban Meta Headliner; a la derecha, las gafas Ray-Ban Meta Headliner sobre fondo blanco
La eliminación de la cámara haría posible un diseño más discreto, con patillas más pequeñas y similares a las de unos anteojos tradicionales. (Ray-Ban / Meta)

“Naturalmente, hay lugares donde no se debería filmar en absoluto, y eso es razonable, pero las normas deben aplicarse de forma coherente. Nuestras gafas tienen una luz que se enciende para avisar cuando se toma una foto o un vídeo, algo que los smartphones y otras cámaras no tienen”, sostuvieron.

Si bien las gafas inteligentes no son nuevas, las de Meta ganaron terreno con más de siete millones de pares vendidos solo en 2025. Además, una nueva edición en colaboración con Kylie Jenner atrajo atención hacia las gafas con inteligencia artificial.

Qué líneas de gafas inteligentes ofrece Meta

Meta ofrece tres líneas de gafas inteligentes desarrolladas junto con Ray-Ban, Oakley y Kylie Jenner. Cada modelo apunta a un tipo de uso distinto, con precios, diseños y funciones diferenciadas.

Retrato de una mujer con cabello oscuro recogido, gafas de montura negra, aretes pequeños, labios brillantes y chaqueta de color vino
En Reino Unido, varios cines estudian limitar o vetar estos dispositivos por el riesgo de filmaciones clandestinas y piratería. (Meta)

Las Ray-Ban Meta de segunda generación, disponibles desde USD 379, están orientadas al uso cotidiano. Incorporan una cámara de 12 megapíxeles, altavoces de conducción abierta, micrófonos con cancelación de ruido y acceso por voz a Meta AI.

Sus funciones incluyen traducción en tiempo real, reconocimiento visual de objetos y entornos, además de transmisiones en vivo a Instagram y Facebook. La línea ofrece varios diseños: Wayfarer, Headliner, Skyler, Blayzer y Scriber.

La colaboración entre Meta y Oakley se enfoca en el deporte. La línea incluye los modelos HSTN, de estilo más casual, y Vanguard, dirigido a atletas. Ambos parten desde USD 399, mientras que el Vanguard ofrece integración con Garmin y Strava para consultar métricas mediante comandos de voz.

Primer plano del rostro de una mujer con cabello oscuro, ojos marrones y gafas de sol negras. Se muerde un guante negro brillante
Meta comercializa modelos junto con Ray-Ban, Oakley y Kylie Jenner, con propuestas enfocadas en el uso diario, el deporte y la personalización del asistente de inteligencia artificial. (Meta)

Por su parte, Meta comercializa las Meta Glasses by Kylie, también llamadas Starfire Kylie Edition, en colaboración con Kylie Jenner. El modelo, disponible desde USD 399, se distingue por una montura oval de inspiración Y2K, una gema en uno de los cristales y un estuche de carga con espejo interior.

Su función diferencial permite reemplazar la voz predeterminada de Meta AI por una versión generada con inteligencia artificial de la voz de Jenner.

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