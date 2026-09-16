Ver FC Barcelona vs. Racing Santander en Roja Directa o Fútbol Libre gratis: por qué hacerlo pone en riesgo los datos

Ver el partido entre FC Barcelona y Racing Santander a través de Roja Directa o Fútbol Libre representa un riesgo para la seguridad de los dispositivos y de los datos que contienen.
Ambos sitios distribuyen contenido sin los permisos y derechos de autor correspondientes. Además, al intentar ingresar a cualquiera de estas plataformas, los programas de antivirus y seguridad digital pueden mostrar alertas.
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Esta firma de ciberseguridad explica que, si aparece una alerta al ingresar a una página web, existe un riesgo real: “El programa encontró un archivo malo, una página peligrosa o un virus y lo bloqueó para cuidar tu equipo”.
Si no tienes un programa de este tipo instalado en el dispositivo, no aparecerá el aviso, pero eso no quiere decir que la página sea segura. Solo significa que estás aún más expuesto.
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Asimismo, según advierte la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), las plataformas de piratería digital pueden poner en riesgo la seguridad de quienes las utilizan.
Las consecuencias van más allá de cortes en la transmisión o una imagen deficiente: incluyen la instalación de programas maliciosos, el posible robo de información bancaria, cobros mediante suscripciones fraudulentas y la conexión con redes o servidores relacionados con actividades ilegales.
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Qué efectos tiene la instalación de programas maliciosos en un dispositivo
Los programas maliciosos pueden afectar el funcionamiento de un dispositivo y comprometer la información almacenada.
Al instalarse, pueden ralentizar el sistema, provocar bloqueos, modificar configuraciones o impedir el acceso a archivos y aplicaciones. Algunos también consumen batería, datos móviles y capacidad de almacenamiento sin que el usuario lo advierta.
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El impacto más grave aparece cuando el programa obtiene permisos para acceder a contraseñas, fotografías, documentos, contactos o datos bancarios.
Con esa información, los delincuentes pueden intentar suplantar identidades, realizar cargos no autorizados o ingresar en otras cuentas vinculadas. Además, ciertos programas cifran los archivos y exigen un pago para liberarlos, mientras otros espían la actividad del equipo y envían datos a terceros.
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Cómo ver partidos de fútbol de forma segura
Para ver partidos de fútbol en internet de forma segura, es recomendable utilizar plataformas oficiales de transmisión como Disney+ o Apple TV y verificar que el sitio al que se ingresa corresponda al servicio contratado. Las señales más claras son una dirección web correcta, conexión segura y métodos de pago reconocidos.
Antes de contratar una suscripción, conviene revisar qué competencia transmite cada plataforma, sus condiciones de uso y el precio final.
Es importante evitar enlaces compartidos en redes sociales, grupos de mensajería o páginas que prometen partidos gratuitos sin autorización.
Las transmisiones no oficiales pueden incluir publicidad invasiva, redirecciones a sitios desconocidos, archivos dañinos o formularios diseñados para obtener datos personales y bancarios. Un antivirus actualizado puede detectar algunas amenazas, pero no reemplaza una navegación cuidadosa.
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El partido FC Barcelona vs. Racing Santander se puede encontrar en Disney+. En esta plataforma se pueden ver la UEFA Champions League, CONMEBOL Libertadores y CONMEBOL Sudamericana (partidos seleccionados), ligas europeas como la Serie A de Italia y la Eredivisie de Países Bajos, entre otros.
Cómo protegerse de programas maliciosos
Mantener actualizado el sistema operativo, el navegador y las aplicaciones reduce la exposición a fallas de seguridad. También es aconsejable descargar programas solo desde tiendas oficiales y no instalar extensiones para acceder a una transmisión.
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Al ingresar datos de pago, se debe comprobar que la página pertenezca al proveedor elegido y que el navegador muestre una conexión segura. Nunca conviene compartir contraseñas, códigos de verificación ni información bancaria mediante enlaces recibidos por correo o mensajes.
Si una página muestra alertas, solicita permisos innecesarios o abre ventanas emergentes de forma constante, lo más seguro es cerrarla. Elegir servicios autorizados protege el dispositivo, los datos personales y la calidad de la transmisión.
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