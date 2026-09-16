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El emotivo discurso que protagonizaron dos tenistas que hicieron pública su homosexualidad: “Sos una gran inspiración”

Mika Brunold le dedicó unas sentidas palabras a Joao Reis da Silva después de ganarle la final del Challenger de Tulln

El suizo y el brasileño hicieron pública su homosexualidad tiempo atrás y ambos disputaron la definición de un Challenger en Austria
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La definición del Challenger de Tulln en Austria no pasó inadvertida porque el certamen, que se desarrolló sobre polvo de ladrillo del 6 al 13 de septiembre, estuvo marcado por el emotivo discurso del ganador Mika Brunold hacia el finalista Joao Reis da Silva. Luego de que el suizo se impusiera 6-4 y 6-3 ante el brasileño, el vencedor se refirió a que ambos han dado a conocer su homosexualidad y valoró el camino que inspiró Reis da Silva, al tratarse del primer tenista del circuito masculino en haber hecho pública su elección sexual.

Brunold, de 21 años, había levantado cinco títulos ITF (uno en dobles) a lo largo de su carrera, pero este se trató del primer Challenger. El reciente trofeo le permitió escalar al 257° lugar del ranking (el mejor de su carrera) y, en medio de la ceremonia de premiación, le dedicó unas palabras a su rival: “Bueno, primero, João, felicitaciones por una muy buena semana para vos y tu entrenador. Tu nivel fue realmente muy alto. Me hiciste pasar un momento muy difícil en la final”.

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“También quiero agradecerte. Un año después de que hicieras pública tu homosexualidad, yo hice lo mismo. Sos una gran inspiración para mí y estoy muy orgulloso de nosotros. Podemos ser referentes para muchas personas que tienen dificultades con su sexualidad. Muchas gracias y mucha suerte en el futuro”, cerró su mensaje ante la mirada de Reis da Silva, quien declaró su orientación sexual en diciembre de 2024. En esa fecha presentó a su novio a través de una publicación en su cuenta personal de Instagram. “Feliz aniversario, feliz vida, te amo mucho”, había escrito junto a una fotografía en la que posaba con su pareja, el actor Gui Sampaio.

Posteo del tenista Joao Reís, que presentó a su novio
El posteo de Joao con el saludo para su pareja

En noviembre de 2025, Mika Brunold emuló a su colega con una extensa carta en redes sociales, que fue citada por el sitio especializado Tennis.com y el diario español Marca: “Pensé mucho en cómo hablar de esto. Aunque no siempre fue fácil, ocultarlo y fingir ser alguien que no soy nunca fue una opción. Por eso siento que llegó el momento de abrirme y compartir con ustedes que soy gay”.

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A continuación, señaló los obstáculos a los que debió enfrentarse hasta hacer pública su homosexualidad: “Ser gay no solo significa amar a alguien del mismo género; también implica enfrentar situaciones en las que la mayoría de las personas nunca tiene que pensar. El miedo a no ser aceptado, la presión por callar, la sensación de ser diferente. Pero crecí y estoy orgulloso de quién soy hoy”.

“Comparto esto con ustedes para dar un paso por mí mismo, pero también porque creo que no se habla lo suficiente de este tema en el deporte. Creo que, en un mundo ideal, ni siquiera sería necesario ‘salir del clóset‘”, concluyó.

Mika Brunold 2
Mika Brunold está en el 257° lugar del ranking ATP

Joao Lucas Reis da Silva abrió un camino que continuó Brunold en el circuito masculino, y que se suma a figuras del tenis femenino como Billie Jean King, Martina Navratilova y Amélie Mauresmo, quienes allanaron el camino para la naturalización de este tema, pero en la rama masculina no se había dado hasta el anuncio de Reis da Silva.

El brasileño de 26 años se quedó con 15 títulos en toda su trayectoria profesional entre Futures, ITF y Challengers. Una decena de esos galardones tuvo lugar en dobles, mientras que los cinco restantes fueron en singles. Es el 220° del mundo y su mejor ranking lo alcanzó en noviembre de 2025 (187°). Hasta el momento, nunca logró acceder al cuadro principal de un Grand Slam.

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