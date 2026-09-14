Las 10 novedades que iOS 27 traerá a los iPhone: Siri con IA, mejoras de rendimiento y más

Apple lanza iOS 27 para los iPhone compatibles el 14 de septiembre tras tres meses de pruebas en beta.

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Apple lanza iOS 27 de forma definitiva para todos los iPhone compatibles desde este lunes 14 de septiembre, tras tres meses de pruebas en beta. La actualización llega con la promesa de aportar más integración de inteligencia artificial en Siri y otras aplicaciones.

Entre las decenas de cambios incluidos, hay diez que están llamados a transformar el uso diario del teléfono, desde la velocidad del sistema hasta la forma en que se editan fotografías o se protege a los menores.

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Cuáles son las mejoras que llegan con iOS 27

Un sistema más rápido en tareas cotidianas

La mejora de rendimiento es uno de los cambios con menos titulares y mayor impacto real. Las aplicaciones pueden abrirse hasta un 30% más rápido que antes.

Las fotografías recién tomadas aparecen en la app Fotos hasta un 70% más rápido, mientras que las transferencias mediante AirDrop pueden ser hasta un 80% más veloces.

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IOS 27 mejora el rendimiento del iPhone con aplicaciones que abren hasta un 30% más rápido y transferencias por AirDrop hasta un 80% más veloces. (REUTERS/Carlos Barría)

También se optimizaron las animaciones, el teclado, las búsquedas, el Bluetooth, CarPlay y el cambio entre redes wifi y datos móviles, lo que se traduce en un iPhone más ágil incluso en modelos con varios años de uso.

Liquid Glass con más control visual

El diseño Liquid Glass se mantiene, pero ahora incorpora un regulador en los ajustes que permite decidir cuánta transparencia tiene la interfaz.

En un extremo aparece el cristal translúcido en su máxima expresión y en el otro un diseño más opaco, pensado para quienes priorizan la legibilidad sobre la estética. Se suman también retoques en iconos y controles, además de widgets que pueden usar tamaños mayores para pantallas de inicio más visuales.

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Siri AI

Después de dos años de anuncios sin cumplirse, Siri AI llega de forma oficial en iOS 27 con capacidad de entender lenguaje natural, mantener el contexto de una conversación y acceder a información repartida entre distintas aplicaciones.

Siri AI llega a iOS 27 con lenguaje natural, contexto de conversación y acceso a datos de Mensajes, Mail y Calendario. (Captura Apple Event)

Siri AI es, en esencia, la versión renovada del asistente de Apple que ahora funciona como un chatbot con historial propio de conversaciones y acceso a datos personales de Mensajes, Mail y Calendario, aunque con restricciones que varían según el país y el modelo de iPhone.

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Fotos y Safari, impulsados por IA

La app Fotos incorpora tres funciones que dependen de Apple Intelligence: la posibilidad de reencuadrar una imagen después de haberla tomado, una herramienta para extender el contenido de una fotografía generando entorno con IA y un limpiador de objetos capaz de enfrentar elementos de mayor tamaño con resultados más naturales.

Safari, por su parte, suma la organización automática de pestañas por temas, algo especialmente útil para quienes acumulan decenas abiertas, además de notificaciones personalizables para detectar disponibilidad o bajadas de precio en productos.

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También es posible crear extensiones para Safari describiendo simplemente qué se necesita, sin conocimientos técnicos, de la misma manera en que ahora funciona la app Atajos con inteligencia artificial.

Cartera, contraseñas y controles parentales renovados

La aplicación Cartera permite ahora crear pases propios para eventos que no cuentan con integración nativa, ampliando el uso de la app más allá de tarjetas y billetes.

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Cartera y Contraseñas amplían funciones en iOS 27 con pases para eventos y cambio masivo de credenciales mediante IA. (Apple)

En Contraseñas, una de las novedades más llamativas es la posibilidad de cambiar varias credenciales a la vez mediante una IA agéntica que accede a los sitios web correspondientes y genera nuevas contraseñas únicas y seguras.

Los controles parentales fueron renovados por completo: los padres pueden crear cuentas específicas para niños vinculadas a la cuenta adulta, bloquear páginas web o aplicaciones y aprobar o rechazar solicitudes de descarga.

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Mensajes, AirDrop y Tiempo de Uso más precisos

Mensajes mejora la gestión de envíos que no logran completarse por mala conexión y suma avances en sincronización entre dispositivos y comunicación mediante RCS con usuarios de Android.

AirDrop, además de la velocidad ya mencionada, se beneficia especialmente al compartir fotografías y videos de gran tamaño entre dispositivos Apple.

Tiempo de Uso también recibió ajustes para mostrar con mayor precisión cuánto utiliza el menor el iPhone y qué aplicaciones usa, permitiendo establecer límites individuales y horarios concretos según cada caso familiar.

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