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Las primeras imágenes de Marta Fort en Masterchef Celebrity: “¿Cómo dicen que me va?"

A días de la llegada del programa a la pantalla, la influencer compartió fotos y videos desde el set y agradeció el apoyo de sus seguidores

Marta Fort participa en una sesión de grabación y producción fotográfica para el programa MasterChef Celebrity (Video: Instagram)

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Marta Fort compartió un adelanto de su participación en MasterChef Celebrity a través de una publicación en Instagram con fotos y videos del detrás de escena de la producción para el reality de cocina de Telefe.

Falta poco para que empiece Masterchef Celebrity Argentina. Les comparto un poco de mi look y del back de las fotos, ¿cómo dicen que me va?”, escribió la hija de Ricardo Fort en el texto que acompañó el carrusel. La publicación reunió postales de la sesión con el ya clásico delantal blanco del programa, además de imágenes de dos estilismos que utilizó durante la jornada.

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Marta Fort luce una camisa beige y un delantal blanco con el logotipo rojo de MasterChef en un estudio de fotografía
Marta Fort posa con el delantal del programa durante una sesión fotográfica para el certamen MasterChef Celebrity

La grabación incluyó una toma frente a las cámaras, con una claqueta que llevaba el nombre de Marta y la identificación de MasterChef. En otra de las grabaciones, la joven posó con el tradicional delantal blanco y el logo rojo del certamen, sobre un conjunto en tonos arena.

Para las imágenes vinculadas de manera directa al reality, la reconocida modelo eligió una camisa amplia de manga larga y pantalón de tiro alto en una gama beige. El pantalón tenía aberturas verticales en la parte frontal de ambas piernas, mientras que el diseño se complementó con zapatos negros de punta.

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Retrato de perfil de Marta Fort con cabello rubio ondulado, maquillaje de ojos marcado y ropa negra bordada junto a una pared gris
Marta Fort posa durante una sesión fotográfica vinculada a su participación en el programa MasterChef Celebrity

Sobre ese conjunto, se colocó el delantal blanco de MasterChef Celebrity, que aparece como elemento central de las fotos promocionales. En una de las postales, la influencer se ubicó frente a una estructura de luces horizontales, con reflejos anaranjados sobre el piso del estudio. Otra imagen muestra el proceso de filmación desde la pantalla de un monitor y una claqueta en primer plano.

La publicación también exhibió un plano más cercano del maquillaje, con delineado negro pronunciado, sombras en tonos cálidos y labios en color malva. El cabello, rubio y peinado con ondas, cayó sobre uno de sus hombros.

Una claqueta de cine con la palabra MasterChef tapa parcialmente a una mujer rubia vestida con un delantal blanco
Marta Fort viste un delantal blanco frente a las cámaras durante la grabación del programa de televisión MasterChef Celebrity.

El carrusel incluyó, además, dos retratos con un segundo look: un vestido negro con transparencias, bordados y aplicaciones brillantes. La prenda tenía una pieza superior de tul de manga larga, con detalles de pedrería, y un escote ilusión de tul negro con abertura bajo el busto. La prenda cubrió el cuello y los hombros con una capa transparente bordada, mientras una franja curva dejó al descubierto la parte superior del busto.

En esas imágenes, Fort mostró uno de los tatuajes de su brazo izquierdo y mantuvo el mismo estilo de maquillaje y peinado. Las fotos fueron tomadas en un pasillo de paredes grises, separado del set donde se realizó la producción vinculada al reality.

Una mujer rubia con un conjunto de camisa y pantalón beige posa de pie en un estudio con fondo oscuro
Marta Fort posa durante una producción de fotos previa a su incorporación al programa de televisión MasterChef Celebrity.

La elección de los dos conjuntos condensó el tono de la publicación: por un lado, el vestuario beige y el delantal identificaron su próximo desafío televisivo; por otro, el vestido negro aportó una secuencia de retratos producidos fuera de la puesta habitual del programa.

El posteo recibió mensajes de apoyo de los usuarios, varios de los cuales recordaron a su padre. “Tu papá era nuestro comandante, ahora vos sos nuestra comandanta”, escribió una seguidora. Otro comentario señaló: “Se fue Ricardo y nos dejó a Marta”.

Una mujer rubia con delantal blanco posa en un estudio de televisión frente a un aro de luz sostenido por una persona
Marta Fort posa con el delantal de MasterChef Celebrity durante una producción fotográfica en el estudio de televisión.

También hubo quienes anticiparon un buen desempeño de la joven en el certamen: “La próxima ganadora de MasterChef, la vas a romper toda”, expresó una usuaria. Otros mensajes destacaron su aparición frente a cámara y el nuevo paso en su recorrido mediático: “Linda, simpática, humilde más allá del dinero, emocional, empática. Se fue Ricardo y nos dejó a Marta”, además de expresiones como “La más hermosa del mundo mundial”.

Cabe destacar que Fort integra el grupo de 24 participantes de la nueva edición de MasterChef Celebrity, cuya vuelta a la pantalla de Telefe está prevista para los próximos días. El ciclo volverá a tener a Wanda Nara en la conducción, mientras que el jurado estará conformado por Damián Betular y Germán Martitegui como parte del elenco estable, y Maru Botana en remplazo de Donato De Santis.

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