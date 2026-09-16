Bill Gates asegura que el mundo no está preparado para la inteligencia artificial: “ningún gobierno está abordando este tema con profundidad”

Bill Gates alertó que los Estados todavía no cuentan con la preparación necesaria para afrontar las transformaciones sociales que provocará la inteligencia artificial. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

Guardar

Bill Gates advirtió que ningún gobierno del mundo está preparado para los cambios que la inteligencia artificial traerá a la sociedad, durante una entrevista con Reuters. El cofundador de Microsoft y filántropo multimillonario alertó sobre los riesgos para el empleo, los ataques y la posible adicción a los compañeros de IA.

Gates sostuvo que los gobiernos no han profundizado lo suficiente en el tema, aunque consideró que la tecnología puede ayudar a las poblaciones más pobres si se administra de forma adecuada y su acceso es equitativo.

PUBLICIDAD

Hasta hace poco, el empresario se mostraba optimista sobre la IA, pero cambió de postura ante las amenazas que, según advirtió, plantea su expansión.

El fundador de Microsoft identificó amenazas relacionadas con el empleo, los ciberataques y la dependencia emocional de asistentes digitales. REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo

Qué riesgos tiene la IA, según Gates

“No creo que ningún gobierno esté abordando este tema con la profundidad que necesita”, afirmó Gates. “Los gobiernos están muy por detrás en esto”.

El empresario dijo que conversó sobre sus preocupaciones con líderes mundiales, entre ellos el presidente Donald Trump y su equipo en Estados Unidos. También señaló que busca reunirse con Xi Jinping de China, más adelante este año.

PUBLICIDAD

Gates comparó la llegada de la IA con una película de desastres y planteó que los gobiernos deben coordinarse para prevenir sus efectos negativos.

“Hay todo tipo de películas en las que llegan extraterrestres y, mágicamente, Estados Unidos, China y todos los demás se unen para resolver el problema”, señaló. “La IA es algo así como esta inteligencia alienígena. Está aquí y será mejor que hagamos lo que muestran esas películas”.

PUBLICIDAD

Aunque antes veía la IA con mayor optimismo, Gates ahora expresa preocupación por las consecuencias de su expansión. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

Cuál es el potencial de la IA en la salud, según Gates

Pese a sus advertencias, Gates y su fundación esperan que la IA contribuya a reducir las brechas entre los países más ricos y los más pobres, en lugar de ampliarlas.

La fundación anunció que destinará USD 1.000 millones durante los próximos dos años a ampliar el acceso a la IA.

El plan forma parte de un presupuesto anual previamente anunciado de USD 9.000 millones y financiará a socios que trabajan en educación, salud y agricultura.

PUBLICIDAD

Los recursos también buscarán fortalecer la infraestructura de datos necesaria para la IA, incluida la adaptación de grandes modelos de lenguaje a todos los idiomas que hablan las personas.

“En salud, es difícil exagerar el potencial”, dijo Gates, al mencionar el apoyo a los trabajadores sanitarios de primera línea y el desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas.

PUBLICIDAD

La Fundación Gates anunció una inversión de USD 1.000 millones en dos años para ampliar el acceso a herramientas de inteligencia artificial. REUTERS/Lindsey Wasson/File Photo

Gates propone fijar impuestos a la IA y los robots

Bill Gates propone gravar a los robots y los tokens de inteligencia artificial para enfrentar el impacto de la automatización sobre el empleo y las finanzas públicas.

El cofundador de Microsoft sostiene que, si la IA reduce horas trabajadas, salarios y puestos, también caerá la recaudación vinculada al trabajo humano.

Afirma que el sistema actual favorece la sustitución de personas por máquinas: las empresas pagan impuestos asociados a la nómina cuando contratan trabajadores, pero normalmente pueden deducir de inmediato la compra de robots como gasto. Para Gates, esa diferencia crea un incentivo tributario para automatizar tareas.

PUBLICIDAD

El impuesto tendría dos objetivos: frenar la sustitución acelerada de trabajadores por capital tecnológico y recaudar fondos para capacitar a quienes deban cambiar de empleo, así como reforzar las redes de seguridad social.

El empresario plantea aplicar impuestos a los robots y a los tokens de IA para reducir el impacto de la automatización sobre el trabajo humano. REUTERS/Issei Kato

La asistencia, remarca, debería llegar a los trabajadores, las comunidades y los sectores más afectados por despidos, menos horas laborales o menores ingresos.

Gates reconoce que la iniciativa tiene detractores, que cuestionan su eficiencia económica. Sin embargo, argumenta que el trabajo tiene un valor social que va más allá del salario y que, ante un cambio tecnológico veloz, podría aceptarse cierta ineficiencia para preservar empleos.

PUBLICIDAD

El empresario no presenta el impuesto como una solución definitiva a los riesgos laborales de la IA, sino como parte de una respuesta más amplia. Por eso, pidió que legisladores, gobiernos, desarrolladores y organismos internacionales comiencen a preparar reglas y políticas antes de que la necesidad sea urgente.

Sus planteamientos aparecen en el ensayo La turbulenta era de la IA ya está aquí. Las decisiones que tomemos ahora son cruciales, publicado en Gates Notes.

PUBLICIDAD