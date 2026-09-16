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GTA 6 ya tiene música: Travis Scott y Raw Alejandro son parte del listado de artistas invitados

La banda sonara apunta a ser una mezcla de géneros entr rock, trap y reguetón con artistas de distintas generaciones

La preventa de GTA 6 comenzará el 25 de junio a las 00:00 en cada país para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.
Rockstar Games empezó a revelar qué artistas integrarán la banda sonora de GTA 6 a través de publicaciones en redes sociales con estética vinculada a Vice City.
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Rockstar Games empezó a destapar una de las incógnitas más esperadas por los seguidores de GTA 6: qué artistas sonarán en las radios de Vice City. A dos meses del lanzamiento, nueve músicos confirmaron su participación en el proyecto a través de publicaciones en redes sociales, todas con una estética visual común que remite al universo del juego.

GTA 6 saldrá a la venta el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X/S, y todo indica que su banda sonora tendrá una mezcla de diferentes géneros, como suele suceder en la saga.

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Quiénes son los nueve artistas confirmados hasta ahora para GTA 6

La confirmación no llegó mediante un tráiler oficial de Rockstar, sino a través de publicaciones individuales de cada artista en X e Instagram. El denominador común fue compartir una ilustración vinculada a la estética del juego, con motivos vistos en primer plano.

La lista incluye a Travis Scott, Future, Metro Boomin, Morgan Wallen, PinkPantheress, Yung Lean, Rauw Alejandro, el dúo argentino CA7RIEL y Paco Amoroso, y Keith Richards, integrante original de los Rolling Stones.

Los nueve artistas confirmados para GTA 6 incluyen a Travis Scott, Future, Metro Boomin, Morgan Wallen, PinkPantheress, Yung Lean, Rauw Alejandro, CA7RIEL y Paco Amoroso, y Keith Richards. (REUTERS/Mike Blake)
Los nueve artistas confirmados para GTA 6 incluyen a Travis Scott, Future, Metro Boomin, Morgan Wallen, PinkPantheress, Yung Lean, Rauw Alejandro, CA7RIEL y Paco Amoroso, y Keith Richards. (REUTERS/Mike Blake)

Cada publicación tuvo su propio sello visual. Travis Scott mostró un arte con los pies de una mujer en un club de striptease, mientras que Keith Richards optó por la imagen de una iguana. Se trata, hasta el momento, de nueve confirmaciones puntuales, aunque se espera que la lista final sea considerablemente mayor una vez que Rockstar oficialice el soundtrack completo.

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La banda sonora de GTA 6 reunirá a artistas de géneros y generaciones distintas, desde el rock clásico de los Rolling Stones hasta el trap y el reguetón de Rauw Alejandro.

Uno de los detalles que más atención generó entre los seguidores fue la publicación de Travis Scott. En su arte aparecen las letras “J, O, H”, que podrían remitir a Jack of Hearts, el club de striptease mostrado en el tráiler extendido de GTA 6.

En ese material, los protagonistas Jason y Lucía se cruzan precisamente en ese local con un músico llamado Dre’Quan Priest. Por el momento no existe confirmación de que Travis Scott vaya a tener un papel narrativo dentro del juego más allá de aportar música, aunque la coincidencia alimentó las teorías de la comunidad de jugadores.

La publicación de Travis Scott en redes sociales mostró las letras “J, O, H”, asociadas por los seguidores con Jack of Hearts, un club visto en el tráiler de GTA 6. (@Codex_HQ)
La publicación de Travis Scott en redes sociales mostró las letras “J, O, H”, asociadas por los seguidores con Jack of Hearts, un club visto en el tráiler de GTA 6. (@Codex_HQ)

Cada entrega de Grand Theft Auto tuvo canciones que quedaron asociadas a su identidad sonora, como “Welcome to the Jungle” de Guns N’ Roses en San Andreas o “Billie Jean” de Michael Jackson en la Vice City original.

Fecha, precios y contenido de cada edición de GTA 6

GTA 6 llegará el 19 de noviembre de 2026 con el foco puesto en una campaña para un jugador protagonizada por Jason y Lucía, quienes recorrerán Leonida, un estado inspirado en Florida que incluye una versión renovada de Vice City y referencias a Miami.

La edición estándar tendrá un precio de 79,99 dólares en Estados Unidos y 79,99 euros en la zona euro. En Reino Unido costará 69,99 libras; en Australia, 129,95 dólares australianos, y en Japón, 9.800 yenes. Para América Latina y otros territorios no incluidos en esa lista, el valor se fijará según el tipo de cambio frente al dólar.

La Ultimate Edition de GTA 6 sumará vehículos prémium, armas, objetos cosméticos y contenidos para Jason y Lucía.
La edición estándar de GTA 6 costará 79,99 dólares en Estados Unidos y tendrá precios diferenciados en Europa, Reino Unido, Australia y Japón.

La edición Ultimate, 20 dólares más cara que la básica, costará 99,99 dólares en Estados Unidos y 99,99 euros en la zona euro, con 89,99 libras en Reino Unido, 159,95 dólares australianos en Australia y 12.280 yenes en Japón. Las copias físicas no incluirán disco: las cajas contendrán únicamente un código de descarga.

Quienes reserven el título antes del 20 de noviembre de 2026 recibirán un mes de GTA+ y el paquete digital Vintage Vice City, con elementos inspirados en el juego publicado en 2002. La versión Ultimate suma a esos incentivos vehículos premium, armamento especializado y prendas exclusivas disponibles desde el inicio de la progresión narrativa.

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