Así son los nuevos AirPods y Apple Watch Series 12: precios, características y disponibilidad

Apple apuntó que los nuevos dispositivos están optimizados para funciones que integran inteligencia artificial. (Apple)

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Apple ha presentado los AirPods 5 y la línea Apple Watch Series 12.

La nueva línea de relojes incorpora un sensor de mayor tamaño, que amplía la capacidad para medir datos de salud, como la recuperación después de realizar ejercicio.

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Los AirPods 5 cuentan con traducción de voz a texto en tiempo real al hablar con una persona en otro idioma. También incorporan mejoras en la resistencia al agua y el ajuste. Ya se pueden reservar y tienen un precio de USD 149.

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