La emoción de María Becerra por el tema que le dedicó J Rei: “Un hombre con todas las letras”

J Rei interpreta un tema musical, extracto compartido por María Becerra

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María Becerra convirtió el estreno de “DesperTTar” en una declaración de amor pública para J Rei, su pareja desde hace cuatro años. La cantante compartió un fragmento del videoclip del nuevo tema del músico y dejó al descubierto el significado personal que tiene la canción para ambos. Con un mensaje extenso, la artista definió a su novio como “un hombre con todas las letras” y agradeció por el vínculo que construyeron lejos de los escenarios.

La publicación apareció en las historias de Instagram de la cantante, donde se la pudo ver acompañando una secuencia del video registrado junto al artista Turro Táctico. En la imagen, el cantante aparece de frente, con una campera clara y una remera negra, bajo una iluminación tenue. Y una dedicatoria que reunió algunas de las facetas más íntimas de su relación.

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“Un hombre con todas las letras. Un caballero que me trata como a una reina, me cuida como lo más valioso, me llena de amor y mimos”, expresó la intérprete. En la misma línea, sostuvo que el músico le provoca “miles de sonrisas”, que está presente cuando ella lo necesita y que, además, transforma esa historia compartida en canciones.

La artista cerró su mensaje con una frase que resumió el tono de la publicación: “Gracias Dios por la bendición de un amor tan real y sano”. Debajo, sumó otra declaración breve dirigida a su pareja: “Te amo”, junto a la etiqueta de la cuenta de J Rei y emojis de llanto, corazón y manos entrelazadas.

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La pareja suele compartir las imágenes de sus viajes y escapadas románticas

Lejos de referencias a escenarios, premios o cifras, el artista plantea imágenes domésticas y planes que se construyen desde la cercanía. En uno de los pasajes de la canción, el músico responde qué espera de la vida con una escena precisa: una foto de los dos acampando. La elección de esa postal funciona como una síntesis del universo que propone el tema, en el que el paisaje, los viajes y el tiempo compartido adquieren más valor que cualquier elemento material.

El artista también alude a la fortaleza que encontró en Becerra durante momentos complejos. “Fuiste mi búnker aquel día que se pudrió todo”, canta en una de las líneas más personales del tema. Más adelante, la relaciona con su entorno familiar y describe cómo su presencia modificó la mirada que tenía sobre su propio barrio.

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La canción incluye otra imagen que condensa esa idea: J Rei asegura que no sabía que en su zona podía haber “auroras boreales” hasta que ella miró con amor a sus familiares. A lo largo de “DesperTTar”, J Rei construye una serie de escenas que remiten a la vida de pareja. Hay menciones a una mochila, a la fe compartida, a una casa por construir y a la necesidad de cuidar el amor para que no se rompa. “Yo me doy maña para construir mis cosas y el amor es parecido: cuando no lo cuidás, se desarma”, expresa en otro tramo.

María Becerra lanzó "Tatu", la canción que le dedicó a su novio Rei

La metáfora de la construcción atraviesa buena parte de la letra. El músico habla de herramientas, de reparar, de levantar una casa y de convertir las dificultades en parte de un proceso que ambos puedan atravesar juntos. En ese sentido, una de las frases más representativas propone “convertir toda esa mierda que nos pasa en nuestro compost”, con la idea de transformar los malos momentos en una base para lo que vendrá.

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También aparecen referencias a los animales que comparten. Hacia el final, J Rei contrapone la noción de “crew”, habitual dentro de la escena musical, con una imagen más personal: “Nuestros perros, vos y yo, ellos sí son nuestro combo”. La frase desplaza el foco de las amistades circunstanciales hacia un núcleo afectivo que el artista identifica como su espacio de pertenencia.

La ruta también ocupa un lugar central. En una de las estrofas, imagina tomar la Panamericana con María Becerra y llegar hasta La Quiaca para ver salir el sol. La propuesta se completa con otra escena: un paisaje, los dos y un café, bajo una promesa que resume el mensaje de la canción: no perder la fe, incluso cuando las circunstancias se vuelvan adversas.

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En la publicación, la artista definió a su pareja como alguien que la protege y la acompaña, y destacó que ese afecto también se expresa a través de composiciones que, según dio a entender, tienen destinataria. “Y encima me escribe estas canciones”, escribió María, antes de agradecer por el amor que comparten.