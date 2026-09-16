Manuel La Serna, el sparring que mira de cerca su sueño de jugar la Copa Davis: “Quiero representar a Argentina algún día”

El catamarqueño entrenó en la pista central del Estadio Ruca Che, bajo techo y sobre una superficie rápida, junto a Mariano Navone.

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El primer contacto fue en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery. Ahí, entre valijas y raquetas, Juan Manuel La Serna entendió que esta semana iba a ser distinta a todas las demás. Fue citado como sparring de Argentina para la serie de Copa Davis ante Turquía, en Neuquén, por el Grupo Mundial I. Sin embargo, desde el primer instante sintió que era mucho más que eso.

“De entrada me sorprendió estar en el aeropuerto y sentir que la gente te desea de corazón que ganes. Que empezás a ser parte de algo mucho más grande que solamente tu carrera”, le contó La Serna a Infobae durante uno de los entrenamientos en el Estadio Ruca Che, escenario de la competencia el sábado 19 y domingo 20 de septiembre.

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Cuando el capitán Javier Frana lo llamó para ofrecerle el lugar, Manu no lo dudó: “Es una oportunidad que uno nunca sabe si va a volver a pasar en el futuro, y no quería desaprovecharla. Para mí la selección y la camiseta son algo súper emocionante y súper lindo. Así que no podía decir que no”, explicó.

Es apenas la punta de un sentimiento que atraviesa la semana de La Serna: sentirse parte de un equipo sin ser todavía uno de los elegidos para jugar. “El hecho de compartir con los chicos, el estar con todo este equipo, toda la gente que hay detrás, sentir que sos parte de algo mucho más grande”, resume el tenista nacido hace 22 años en Catamarca, y que actualmente ocupa el puesto 274 del ranking ATP.

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Juan Manuel La Serna durante uno de los entrenamientos en el Estadio Ruca Che de Neuquén ante la mirada de Francisco Cerúndolo y Mariano Navone (Crédito: Prensa AAT/Omar Rasjido)

Su rol esta semana es ser, según él mismo lo describe, “una esponja”. “Tengo que absorber todo lo que puedo. Creo que ver jugar a los chicos es lo más importante. Escuchar los consejos de Javi y de Edu -Schwank, subcapitán del equipo-, que son dos cracks, que fueron grandes jugadores y saben mucho de esto”, detalló.

Frana destacó la presencia de La Serna como sparring del equipo argentino y valoró su predisposición. Resaltó, además, la importancia de contar con un jugador zurdo durante la preparación, dado que Turquía cuenta con un tenista -Yanki Erel, de 25 años y 329° en el escalafón- de esas características, y consideró que esta experiencia le permitirá al catamarqueño ”conocer de cerca cómo se vive una serie de Copa Davis”.

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La Serna es, por formación y por identidad, un jugador de polvo de ladrillo. Sin embargo, en Neuquén se entrenó sobre cemento bajo techo y salió sorprendido de sí mismo. “Uno como argentino está chipeado con el polvo de ladrillo. Pero me siento muy cómodo acá. Siento que puedo lastimar con mi juego”, contó luego de que el propio Frana, al verlo pelotear en el Ruca Che, le sugiriera buscar giras en cancha dura.

El catamarqueño no esconde que esta semana como sparring es, para él, un adelanto de lo que sueña para el futuro. “Tengo como ambición y como objetivo poder jugar la Copa Davis algún día y representar a Argentina. Creo que lo más grande que tiene este deporte para mí es jugar la Copa Davis”, aseguró.

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Juan Manuel La Serna en dupla con Thiago Tirante en los entrenamientos de Copa Davis en el Estadio Ruca Che de Neuquén (Crédito: Prensa AAT/Omar Rasjido)

El camino hacia ese sueño pasa, por ahora, por el circuito Challenger. Después de haber ganado su primer título en esa categoría, el AAT Challenger de Córdoba en mayo pasado, La Serna reconoce que el logro también le trajo una presión nueva. “Fue una de las mejores cosas que me pasó en mi vida y también me costó un poco el después, porque sentís que tenés que hacerlo todas las semanas”, admitió. Hoy dice estar más tranquilo, con la cabeza puesta en el objetivo de clasificar a la qualy del Australian Open antes de fin de año.

Una vez que finalice su estadía en la Patagonia, el tenista partirá hacia Rosario para representar al país en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, del 21 al 26 de septiembre. “Espero dar mi 100%, amo jugar para la Selección y me motiva. Siento que subo el nivel cuando me pongo la camiseta argentina, que saco un plus”, señala, y resume lo que significa esta experiencia para él: “La catalogaría como inolvidable”.

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