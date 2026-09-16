Onda tropical ingresará a Honduras este viernes y dejará lluvias en gran parte del país

Cenaos informó que las precipitaciones de la onda tropical se extenderán por gran parte de Honduras con acumulados variables según la región.

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El ingreso de una nueva onda tropical marcará las condiciones meteorológicas de Honduras a partir de este viernes, con un incremento considerable de las lluvias en buena parte del territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), organismo hondureño de monitoreo climático, el fenómeno generará precipitaciones que se extenderán durante el viernes y continuarán a lo largo del fin de semana.

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El pronosticador José Pavón explicó que el sistema dejará lluvias de consideración en prácticamente todo el país, con diferencias en las cantidades de agua acumulada según la región.

Las zonas centro y sur de Honduras serían las más afectadas por las precipitaciones asociadas al desplazamiento de la onda tropical. En esas regiones, los acumulados podrían alcanzar hasta 80 milímetros durante los períodos de mayor actividad, mientras que en el resto del país oscilarían entre 30 y 40 milímetros.

Departamentos y municipios de la zona central y del corredor sur podrían registrar lluvias más intensas que otras regiones del territorio hondureño. Las condiciones lluviosas no se limitarían a la jornada del viernes: el pronóstico apunta a que la actividad continuará el sábado y el domingo.

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Posible alivio para los embalses

El panorama meteorológico adquiere especial importancia para Tegucigalpa, que permanece bajo una emergencia hídrica con proyecciones que advierten sobre dificultades para mantener el suministro de agua potable en los próximos meses. Las precipitaciones previstas para el fin de semana representan una oportunidad para que los embalses que abastecen a la capital reciban aportes de agua.

Cenaos mantendrá la vigilancia meteorológica durante el fin de semana, en especial en las zonas de Honduras con mayores precipitaciones.

La recuperación de los niveles dependerá de la cantidad de lluvia que efectivamente se registre en las zonas de influencia de las fuentes de abastecimiento. Aunque el ingreso de la onda tropical podría generar lluvias importantes, sus efectos sobre la disponibilidad de agua potable deberán evaluarse conforme se conozcan los acumulados registrados y el comportamiento de los embalses.

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Las mayores cantidades previstas para la zona central cobran relevancia porque podrían contribuir a incrementar los aportes hacia las fuentes que abastecen a la capital. Será necesario esperar el comportamiento del fenómeno y los registros de precipitación para determinar el impacto del episodio lluvioso sobre la disponibilidad del recurso.

Vigilancia durante todo el fin de semana

El escenario previsto por Cenaos contempla lluvias desde el viernes 18 de septiembre y durante el resto del fin de semana, con acumulados variables: mayores en el centro y el sur, y de entre 30 y 40 milímetros en otras regiones. Las condiciones meteorológicas deberán mantenerse bajo vigilancia, particularmente en las zonas donde se esperan los mayores acumulados.

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Cenaos informó que las precipitaciones de la onda tropical se extenderán por gran parte de Honduras con acumulados variables según la región.

Para Tegucigalpa, además del impacto inmediato de las lluvias, la atención estará puesta en la respuesta de los embalses y en la posibilidad de que las precipitaciones mejoren las reservas destinadas al consumo de la población.

Mientras las autoridades mantienen bajo vigilancia el comportamiento de la onda tropical, la atención estará centrada especialmente en el impacto que las lluvias puedan tener sobre las reservas de agua de Tegucigalpa.

Los acumulados previstos para la zona central podrían representar un aporte importante para los embalses, aunque la recuperación dependerá de la cantidad de precipitación que finalmente se registre y de las condiciones de las cuencas que alimentan las fuentes de abastecimiento.

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