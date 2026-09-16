iOS 27 esconde una referencia a una histórica mascota de Apple: así puedes encontrar a Clarus en iPhone

IOS 27 esconde en el menú Liquid Glass de iPhone una referencia a Clarus que Apple no menciona en sus informes oficiales.

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La llegada de iOS 27 a iPhone esconde un guiño que no aparece en ningún informe oficial de Apple. Dentro de un menú surge una palabra sin sentido aparente (“¡Moof!”) y una imagen que reemplaza a las capturas habituales del sistema.

Ese detalle no es un error ni un elemento decorativo cualquiera: es el regreso de Clarus, una mascota que circula por el ecosistema de Apple desde hace más de cuatro décadas y que rara vez se muestra al público general.

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Cómo activar la referencia de Clarus en iOS 27

Para encontrar la referencia hay que actualizar el dispositivo a iOS 27 y dirigirse a Ajustes. Desde ahí, el camino es Aspecto (o Apariencia, según la traducción del menú) y luego Liquid Glass, uno de los apartados más visitados desde la llegada de esta versión del sistema porque permite regular la transparencia de la interfaz.

Dentro de esa sección aparece un carrusel de imágenes de muestra que ilustra el efecto visual sobre distintos fondos, entre ellos uno con el texto “Bienvenido al Apple Park”. El truco consiste en recorrer todas esas imágenes hasta llegar a la última y, en ese punto, seguir deslizando en la misma dirección aunque parezca que ya no queda contenido.

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iOS 27 llegará el 14 de setiembre y ya hay una lista de los iPhone compatibles. (Apple)

Al insistir con el gesto, en la barra de búsqueda se sustituye el texto habitual por la palabra “¡Moof!” y la imagen cambia por completo. Ahí aparece Clarus, de pie frente al estanque del Apple Park, la sede actual de la compañía en Cupertino.

El huevo de pascua no tiene ninguna función práctica ni desbloquea nada adicional. Se trata únicamente de un homenaje visual que Apple decidió esconder en un rincón poco evidente del sistema, siguiendo una tradición de gestos ocultos que en otros sistemas operativos, como Android, suele estar asociada a tocar repetidas veces el número de versión.

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Quién es Clarus, la mascota olvidada de Apple

Clarus es una figura con forma de perro con manchas negras, a la que dentro de la compañía se conoció como dogcow (perro-vaca) por su aspecto híbrido entre ambos animales. Su diseño recuerda a un fox terrier, la raza que la diseñadora Susan Kare tenía en mente al crearlo.

Kare fue la responsable de buena parte de la identidad visual del Macintosh original y, según ese origen, Clarus nació en 1982 como parte de los símbolos de una tipografía del sistema llamada Cairo, dos años antes del lanzamiento de aquel ordenador. Otra versión del origen sitúa la aparición del glifo en 1984, como parte del primer sistema operativo Macintosh con interfaz gráfica.

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Clarus, conocida en Apple como dogcow, nació como un símbolo del sistema Macintosh y su diseño fue asociado al trabajo de Susan Kare. (Flickr/ianus)

La mascota dio el salto de la tipografía a un uso funcional en 1986, cuando Apple lanzó las LaserWriter, de las primeras impresoras láser conectadas en red. La compañía necesitaba una forma visual sencilla de mostrar al usuario cómo quedaría la hoja impresa: en color o en blanco y negro, en orientación vertical u horizontal, y en qué sentido.

La diseñadora Annette Wagner recurrió a Clarus para resolver ese problema de orientación y evitar que los documentos salieran volteados, una dificultad habitual en la impresión de la década de 1980. Desde entonces, el perro-vaca se convirtió en parte del vocabulario visual interno de la empresa.

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Clarus llegó a tener una escultura propia en los jardines de Infinite Loop, la antigua sede de Apple, y apareció en acreditaciones de eventos, bolsas, pegatinas, camisetas y hasta en las guías de estilo que la compañía entregaba a los desarrolladores externos. Fue, durante años, una mascota oficiosa reconocida sobre todo dentro del ecosistema de programadores, más que entre el público general.

Cómo fue la desaparición de la mascota y su regreso

El declive de Clarus llegó con la vuelta de Steve Jobs a Apple en 1998. Ese mismo año desapareció la escultura de los jardines de Infinite Loop, y la mascota fue perdiendo presencia en los materiales de la compañía.

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Clarus tuvo presencia en Infinite Loop, acreditaciones, pegatinas, camisetas y guías de estilo, aunque su reconocimiento quedó más ligado a desarrolladores que al público general. (Apple)

Su desaparición definitiva se produjo en 2007, cuando Apple lanzó Mac OS X Leopard y dejó de dar soporte a los entornos clásicos donde Clarus todavía tenía presencia. A partir de ese momento, el perro-vaca se esfumó durante años del ecosistema de la marca.

El regreso ocurrió en 2022, con macOS Ventura, cuando Clarus reapareció escondido entre las opciones de impresión del sistema, en un guiño directo a su función original de los años 80. Dos años después, con macOS Sequoia, Apple fue más allá e incluyó un fondo de pantalla dinámico llamado “Macintosh”, pensado como homenaje a los íconos clásicos del sistema, con Clarus entre las figuras representadas.

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