Paso a paso para generar una imagen de Las Guerreras K-pop como figuras para colorear

Las Guerreras K-pop son personajes muy populares entre los niños y adolescentes. (Foto: Netflix)

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A través de Gemini, la herramienta de inteligencia artificial (IA) de Google, es posible crear una imagen inspirada en Las Guerreras K-pop para imprimirla y colorearla en papel.

La clave consiste en pedir una ilustración de líneas negras, sin rellenos ni sombras complejas, que conserve referencias generales a Rumi, Mira y Zoey, las protagonistas de la película de Netflix.

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Cuál es el primer paso para crear una figura para colorear de Las Guerreras K-pop

El primer paso es acceder a Gemini desde el navegador o en la aplicación del celular, iniciar sesión con una cuenta de Google y abrir el cuadro de conversación. La plataforma permite solicitar imágenes mediante instrucciones escritas y descargarlas en tamaño completo una vez que el resultado está listo.

Gemini permite generar imágenes por medio de una instrucción detallada. (Foto: Europa Press)

Antes de escribir el pedido, conviene decidir si la lámina mostrará a las tres guerreras juntas, a una sola protagonista o una escena de acción. Para una página destinada a colorear, una composición simple suele dar mejores resultados: personajes en primer plano, contornos definidos y pocos objetos alrededor.

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Qué rasgos deben tener las figuras para colorear

La instrucción debe dejar claro que se busca una lámina para colorear. Es necesario incluir expresiones como “dibujo en blanco y negro”, “líneas gruesas y limpias”, “sin color”, “sin sombras”, “sin degradados”, “fondo simple” y “espacios amplios para pintar”.

Además, es útil precisar el formato: “hoja vertical tamaño carta” o “composición para imprimir en A4”. De ese modo, la inteligencia artificial puede organizar los elementos para que no queden cortados en los bordes.

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Esta es una ilustración para colorear de Las Guerreras K-pop. (Foto: Gemini)

Si la actividad está dirigida a niños pequeños, se pueden pedir trazos más anchos y áreas grandes; para edades mayores, es posible sumar accesorios, instrumentos o detalles del vestuario.

Cómo escribir un prompt detallado para la imagen de Las Guerreras K-pop

El prompt puede mencionar que la escena está inspirada en tres heroínas del pop coreano que enfrentan criaturas fantásticas, pero debe evitar una copia exacta de sus rostros, atuendos y escenarios.

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Una opción de prompt es: “Crea una página para colorear en blanco y negro de tres guerreras ficticias de pop coreano. Una tiene cabello largo con coleta alta, otra lleva un corte recto y la tercera usa dos mechones de colores imaginarios. Visten trajes de escenario futuristas con accesorios de combate. Están en una pose de equipo frente a criaturas pequeñas y amistosas. Líneas negras gruesas, sin color, sin sombras, fondo sencillo, composición vertical para imprimir”.

La primera imagen puede modificarse para simplificar el fondo y ampliar las áreas destinadas al coloreado. (Foto: Gemini)

La descripción puede sumar referencias generales, como micrófonos, auriculares, espadas estilizadas, amuletos, estrellas, parlantes o un escenario musical. El objetivo es obtener una imagen que remita al universo de la película, pero que se presente como una creación no oficial y con rasgos propios.

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Qué hacer si la primera imagen de Las Guerreras K-pop no sirve para imprimir

La primera generación puede requerir correcciones. Si Gemini entrega una imagen con color, la respuesta siguiente debe pedir que elimine los tonos y deje solo tinta negra sobre fondo blanco. Si los rostros aparecen realistas, se puede solicitar “estilo de ilustración animada”, “formas redondeadas” y “contornos simples”.

Asimismo, conviene corregir un aspecto por vez. Una orden concreta puede ser: “Mantén la misma composición, pero elimina el fondo, agranda a las tres guerreras y convierte la imagen en una página para colorear con líneas negras”.

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Es una forma lúdica de incentivar la creatividad y el arte en los pequeños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo descargar e imprimir la imagen final de Las Guerreras K-pop

Tras elegir el resultado, se debe descargar la imagen en tamaño completo. Gemini ofrece una opción de descarga desde la imagen generada en la versión web y permite guardarla en el dispositivo desde la aplicación.

Antes de imprimir, corresponde abrir el archivo y revisar que los contornos se vean nítidos, que no haya logotipos ni textos y que las figuras no estén recortadas. Luego se puede imprimir en papel común, en orientación vertical u horizontal según la composición.

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Si la imagen se comparte en redes sociales, una leyenda adecuada puede indicar que se trata de una ilustración generada con inteligencia artificial, no oficial e inspirada en la estética del pop coreano y la animación.