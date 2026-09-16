Actualiza tu PS5: Sony lanza una versión que mejora el rendimiento de la consola

Sony lanzó la actualización 26.06-14.00.00 para PlayStation 5 y PS5 Pro tras una fase beta y la acompañó con una actualización para PS4. (PLAYSTATION)

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Sony activó una nueva actualización del software de sistema para PlayStation 5 y PS5 Pro que trae mejoras visuales automáticas, cambios en el chat de voz y una función inédita para ver qué juegos dominan la comunidad de jugadores.

La versión 26.06-14.00.00 ya está disponible para su descarga en todas las consolas PS5, después de haber pasado por una fase beta durante la primera semana de agosto. El firmware llega acompañado, además, de una actualización paralela para PS4.

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Cuáles son las mejoras que llegan a PS5 y PS5 Pro con la actualización

Mejora automática de la calidad de imagen con PSSR

El cambio más relevante de esta actualización es la activación por defecto de la función “Mejorar calidad de imagen PSSR” (PlayStation Spectral Super Resolution). Esta tecnología, exclusiva de la PS5 Pro, ahora se aplica de forma automática incluso en los juegos que solo eran compatibles con una versión anterior de PSSR.

Según explicó Sony en su página oficial de soporte, esta activación permite disfrutar de “una experiencia visual más nítida y clara” sin que el usuario deba configurar nada manualmente tras la actualización.

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Sony indicó que la función PSSR de PS5 Pro mejora la nitidez de la imagen sin que el usuario deba configurar ajustes manuales.

Quien prefiera prescindir de esta mejora puede desactivarla ingresando a Ajustes, luego Pantalla y vídeo, después Salida de vídeo y finalmente seleccionando la opción Mejorar calidad de imagen PSSR.

Un indicador para saber quién habla en el chat de voz

La actualización también modifica la experiencia de los chats de voz entre amigos. A partir de esta versión, los jugadores pueden identificar quién está hablando en cada momento mediante un indicador visual en pantalla.

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Para habilitarlo, es necesario ir a la tarjeta de chat de voz dentro del centro de control, seleccionar la opción Más y luego Mostrar quién está hablando, para finalmente activar Mostrar nombres.

El sistema también permite elegir dónde aparece ese indicador en la pantalla a través de la opción Posición, lo que da margen para adaptar la ubicación según las preferencias de cada usuario.

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La actualización de PlayStation 5 sumó un indicador visual en el chat de voz para mostrar quién está hablando en cada momento.(REUTERS/Claudia Greco/File Photo)

El widget que revela los juegos más populares

Otra de las novedades es la incorporación del widget “Actividad de la comunidad” al Centro de bienvenida de la consola. Esta herramienta ofrece dos vistas distintas que se pueden alternar.

La primera, llamada Tendencias actuales (o “En tendencia”, según la nomenclatura utilizada en las notas oficiales), muestra diez juegos o modos multijugador cuya popularidad está creciendo de forma acelerada. Sony indicó que esta sección está pensada para dar visibilidad a nuevos lanzamientos o a títulos que recibieron actualizaciones de contenido relevantes.

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La segunda vista, Top 10, exhibe los diez juegos más jugados durante la última semana en el país o región del usuario. Se trata de un dato que la compañía no suele compartir de manera pública, por lo que su llegada permite a los jugadores conocer qué comunidades tienen mayor actividad para poder sumarse a ellas.

No se especificó, sin embargo, qué metodología utiliza Sony para elaborar ese ranking: no está claro si se basa en la cantidad total de jugadores durante el período, en el pico de usuarios simultáneos o en las horas totales de juego registradas.

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El widget Actividad de la comunidad incorporado al Centro de bienvenida de PS5 muestra los juegos en tendencia y el Top 10 semanal por país o región. (SONY)

Cambios en la función para desactivar el Bluetooth

La actualización también introduce modificaciones en determinados países o regiones sobre la función Desactivar Bluetooth, disponible en Ajustes, luego Accesorios, después General y finalmente Ajustes avanzados.

A partir de ahora, si se activa esta opción, la consola no podrá entrar en modo de reposo y la función HDMI Device Link dejará de funcionar. Esta herramienta está pensada exclusivamente para gestionar las conexiones de mandos en recintos de esports o espacios similares, y no debería utilizarse con otro fin.

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De hecho, se recomienda no desactivar la conectividad Bluetooth de la consola en un uso doméstico habitual, dado que ese ajuste impide que la PS5 reconozca las conexiones HDMI y bloquea su ingreso al modo de reposo.

Junto con estos cambios puntuales, Sony señaló que la actualización incluye mejoras generales de rendimiento y estabilidad del software del sistema, sin detallar aspectos técnicos adicionales sobre ese punto.

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