Política

Recrucede el conflicto universitario: los rectores piden un 51% más de presupuesto para el 2027 y el Gobierno no cede

La iniciativa del Gobierno llegó a Diputados con previsiones de transferencias a las casas de $7,3 billones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional impulsa una alternativa de $ 11 billones.

La UBA - clases públicas en Plaza de Mayo
Ayer hubo una nueva protesta de la UBA en Plaza de Mayo para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento
Guardar

El Poder Ejecutivo giró el proyecto de Presupuesto 2027 para la Administración Pública, que contempla las previsiones de gasto para todo el período siguiente, incluso de aquellas partidas que son discutidas en la actualidad. Una de ellas contiene las transferencias a las Universidades Nacionales, que este miércoles presentarán su propia alternativa presupuestaria en el Congreso y que prevén que sea uno de los segmentos más debatidos para las próximas semanas.

El Gobierno y el sector de los rectores de las casas de estudio volvieron a proponer números diferentes sobre lo que debe ser el presupuesto universitario. En el artículo 12 del proyecto presentado en la Cámara de Diputados, las autoridades fijaron como crédito para financiar los gastos de “funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales” $7,34 billones. Los directores englobados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentaron días atrás una propuesta un 50.68% más elevada, solicitando cerca de $11 billones.

PUBLICIDAD

La brecha, próxima a los $4 billones, anticipa que el conflicto por el financiamiento del sistema universitario seguirá presente y que podrá condicionar las negociaciones de los alfiles libertarios con los legisladores nacionales y gobernadores. “Todos saben que no hay forma de que nosotros vayamos a relajar la previsión de déficit cero para contentar a las universidades. Así que si algún diputado o senador quiere bloquear esa parte, va a tener que ofrecer el otro recorte que se va a hacer para compensar”, explican en el oficialismo, donde avisan que no dialogarán “de otra manera”.

El detalle del presupuesto de fondos para las Universidades Nacionales en el 2027
El detalle del presupuesto de fondos para las Universidades Nacionales en el 2027

Oportunamente, las rectoras y rectores de universidades públicas de todo el país planificaron exponer su proyecto presupuestario esta tarde frente a diputados y senadores. La cita será encabezada por el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, junto con el vicepresidente del organismo, Anselmo Torres, y las autoridades de la comisión de Asuntos Económicos.

PUBLICIDAD

El proyecto presupuestario incorpora condiciones para el envío de fondos. El Ministerio de Capital Humano podrá interrumpir las transferencias a las universidades que no entreguen en tiempo y forma la información necesaria al Gobierno. “Las universidades nacionales deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto”, colocó como cláusula.

Se trata de un pedido que proviene directo del área de Alejandro Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias y principal interlocutor del Gobierno con los rectores. En el Gobierno utilizan como argumento principal que las transferencias son adecuadas y que lo que de verdad existe es un derroche de los fondos enviados.

La UBA - clases públicas en Plaza de Mayo

Por otro lado, el reclamo de los gremios docentes y no docentes de las universidades es por la recomposición salarial a lo largo de los últimos años. Números difundidos por esos sectores marcan que todavía queda pendiente la recuperación del 32% del salario perdido desde el inicio de la gestión de Javier Milei y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La semana pasada, los sindicatos organizaron la jornada “La Universidad en la Calle”, con clases públicas y actividades en universidades y plazas de todo el país, en articulación con el Frente Sindical de las Universidades Nacionales. Por caso, la Universidad de Buenos Aires también replicó esa medida con diferentes carpas de sus facultades en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada.

Un informe de la FEDUN y el CIICTI arroja que los salarios universitarios perdieron un 25% de poder adquisitivo desde noviembre de 2023 y requieren una recomposición del 33,4%, mientras que el financiamiento de las universidades nacionales acumula una caída real del 21,9% en el mismo período. Los gremios marcan que el Gobierno debería ampliar en 1,6 billones de pesos el crédito presupuestario vigente para cumplir con la ley este año y casi duplican la cifra de cara al año próximo, dado que las previsiones que tienen para la inflación del 2027 son distintas a las del Ministerio de Economía.

La UBA - clases públicas en Plaza de Mayo

Para el jueves 17 está prevista una manifestación frente al Palacio Pizzurno, en el marco del reclamo por la convocatoria a la paritaria docente y no docente. En diálogo con Noticias Argentinas, Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), confirmó que el oficialismo todavía no convocó a los dirigentes sindicales para discutir incrementos, pese a que este jueves se espera un posible contacto.

El Gobierno volvió a solicitar en el Presupuesto 2027 que exista una trazabilidad mayor sobre la utilización de los fondos. Aun así, los mecanismos que tiene para incidir sobre esta cuestión son acotados. Una de las principales herramientas de control externo la ejerce la Auditoría General de la Nación, que según la Ley 24.156 y la Ley de Educación Superior verifica la gestión de los recursos públicos y la eficiencia de los procesos.

Hasta el momento, la AGN tiene en lista diferentes auditorías que comenzaron este año y que fueron autorizadas por la Comisión Bicameral Permanente Mixta Revisora de Cuentas del Congreso de la Nación. Las Facultades de Ciencias Económicas, Derecho, Medicina y Psicología de la Universidad de Buenos Aires; la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional de Catamarca, la Universidad Nacional de Chilecito, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de La Matanza, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Lanús, la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. En los próximos meses deberán presentar el Plan para el 2027.

Temas Relacionados

PresupuestoUniversidades nacionalesCongreso de la NaciónJavier Milei

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Argentina volverá a tener submarinos desde el hundimiento del ARA San Juan: cómo son los modelos que se analizan

El gasto está previsto en el Presupuesto 2027 que el presidente Javier Milei envió al Congreso y autoriza la toma de un crédito de más de 2 mil millones de dólares para esta adquisición. Hay una empresa francesa que tiene la delantera en las negociaciones y que ya fabricó los sumergibles que tiene Brasil

Argentina volverá a tener submarinos desde el hundimiento del ARA San Juan: cómo son los modelos que se analizan

Diputados: el ajuste en Discapacidad previsto para 2027 alteró el debate por la emergencia y complicó a los propios libertarios

El bloque oficialista trabajaba en un proyecto, pero el Presupuesto que envió Casa Rosada se contrapone a ese texto y desarma la protección vigente. Cortocircuitos, malestar y promesa de negociación “para que no caiga un capítulo entero”

Diputados: el ajuste en Discapacidad previsto para 2027 alteró el debate por la emergencia y complicó a los propios libertarios

En medio de la tensión por Malvinas, el Gobierno proyecta invertir USD 3.500 millones en submarinos y fragatas

La previsión para 2027 estipula la mayor inversión naval en décadas, que se suma a la política de rearme con la adquisición de aviones F-16 y helicópteros Black Hawks

En medio de la tensión por Malvinas, el Gobierno proyecta invertir USD 3.500 millones en submarinos y fragatas

Malvinas: una jueza de Río Grande ordenó a Rockhopper y Navitas frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion

La magistrada Mariel Borruto hizo lugar a una cautelar contra las empresas para suspender perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la explotación. En Comodoro Py, la Justicia impulsó la causa contra Desire Petroleum y ordenó medidas de prueba

Malvinas: una jueza de Río Grande ordenó a Rockhopper y Navitas frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion

Estudiantes secundarios criticaron a Axel Kicillof en la previa de la marcha por los 50 años de La Noche de los Lápices en La Plata

En medio de la interna peronista, la entidad le envió una carta abierta al gobernador bonaerense por no garantizar el servicio de micros para trasladar a los jóvenes a la concentración. El mandatario suspendió una actividad en 9 de Julio para poder asistir a la histórica convocatoria de hoy

Estudiantes secundarios criticaron a Axel Kicillof en la previa de la marcha por los 50 años de La Noche de los Lápices en La Plata

DEPORTES

La impresionante remontada de Max Verstappen en una exótica carrera ante 100 competidores: superó a 80 rivales en tres vueltas

La impresionante remontada de Max Verstappen en una exótica carrera ante 100 competidores: superó a 80 rivales en tres vueltas

Fue el jugador más caro de Inglaterra, convirtió más de 100 goles y dio un giro en su vida: el particular negocio que creó junto a su pareja

Los elogios de Oscar Ruggeri a uno de los juveniles de Boca Juniors: “No es común que un pibe haga eso”

Manuel La Serna, el sparring que mira de cerca su sueño de jugar la Copa Davis: “Quiero representar a Argentina algún día”

Franco Colapinto contó cómo es su casa en Mónaco y detalló la estrecha amistad que construyó con una estrella del automovilismo argentino

TELESHOW

Qué dicen las encuestas a horas de la gran final de Gran Hermano Generación Dorada

Qué dicen las encuestas a horas de la gran final de Gran Hermano Generación Dorada

Julieta Prandi habló de su relación con la familia de Emanuel Ortega y de las ausencias a su casamiento

La emoción de María Becerra por el tema que le dedicó J Rei: “Un hombre con todas las letras”

Las primeras imágenes de Marta Fort en Masterchef Celebrity: “¿Cómo dicen que me va?"

Ana Paula Dutil, ex de Emanuel Ortega, habló de la boda del músico con Julieta Prandi: “Siempre el amor se celebra”

INFOBAE AMÉRICA

Una provincia de República Dominicana se encuentra en alerta amarilla por lluvias y tormentas eléctricas

Una provincia de República Dominicana se encuentra en alerta amarilla por lluvias y tormentas eléctricas

República Dominicana: Tribunal Constitucional anula la vigencia de dos años para las licencias de conducir de mayores de 75 años

Guatemala: El concejal William Ramírez murió en Zacapa tras permanecer tres días hospitalizado por un ataque armado en la ruta CA-10

Por qué 3.1 millones de guatemaltecos enfrentarán inseguridad alimentaria en septiembre en el Corredor Seco

La Municipalidad de Guatemala confirma que la Línea 1 del AeroMetro operará en 2027