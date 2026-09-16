El dólar informal en Cuba rompe la barrera de los 700 pesos y marca un nuevo récord

El dólar estadounidense alcanzó los 700 pesos cubanos en el mercado informal de Cuba y marcó un récord histórico, según la referencia publicada por El Toque. (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

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El dólar estadounidense alcanzó los 700 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal de Cuba y estableció un nuevo récord histórico para la divisa. La cotización fue publicada este miércoles por El Toque, cuya tasa diaria funciona como referencia para expertos independientes y una parte mayoritaria de la población, según informó EFE.

El euro también registró una suba y quedó en 795 CUP, de acuerdo con el medio independiente. Aunque el dólar avanzó apenas un peso respecto de la jornada anterior, llegó a ese nivel después de una serie de aumentos pronunciados durante el último mes.

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El nuevo valor refleja la presión sobre el peso cubano en un escenario donde coexisten cotizaciones oficiales diferenciadas y un mercado informal utilizado como parámetro para numerosas operaciones. El Gobierno, a su vez, impulsa reformas económicas que incluyen medidas para recuperar la utilidad de la moneda nacional y reforzar el funcionamiento del sistema bancario.

El mercado oficial mantiene tres cotizaciones para el dólar

El Banco Central de Cuba (BCC) mantuvo el tipo de cambio oficial del segmento III en 662 CUP por dólar. Esa cotización quedó por debajo de la tasa informal difundida por El Toque, que volvió a ubicarse en el centro de la discusión económica tras alcanzar el nuevo máximo.

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Los otros dos segmentos oficiales continuaron sin modificaciones. Las personas jurídicas operan con una tasa de 24 CUP por dólar, mientras que para las personas físicas y las pequeñas empresas privadas cubanas la cotización se mantiene en 120 CUP.

El euro subió a 795 CUP en Cuba, mientras el dólar avanzó tras una serie de aumentos pronunciados durante el último mes. (REUTERS/Natalia Favre)

La convivencia de esos tres valores oficiales con la referencia informal configura un sistema cambiario fragmentado. La tasa publicada por el medio independiente se utiliza para estimar precios y realizar intercambios fuera del circuito estatal, en un contexto de deterioro del poder adquisitivo del peso.

EFE recordó que el dólar comenzó a cambiarse a 24 CUP después de la Tarea Ordenamiento, la reforma aplicada a comienzos de 2021. El plan tenía como propósito eliminar la dualidad monetaria, pero no cumplió ese objetivo y desestabilizó la economía de la isla.

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La depreciación del peso se vinculó con la crisis económica

La moneda nacional cubana sufrió una depreciación profunda desde aquella reforma. El proceso estuvo asociado a la crisis estructural de Cuba y a las dificultades económicas acumuladas durante los últimos años.

Entre 2020 y 2025, el país perdió el 15% de su producto interno bruto (PIB), según las estimaciones independientes recogidas por la agencia. Esos cálculos proyectan para este año una nueva contracción de 10.3%.

También vinculó la evolución de la moneda con la presión de Estados Unidos desde comienzos de 2026. Según la información, esa política busca forzar un cambio económico y político en la isla.

Las autoridades cubanas cuestionaron en varias oportunidades la tasa de referencia de El Toque. El Gobierno sostuvo que ese indicador constituye una técnica para desestabilizar la economía nacional y que favorece la especulación y la inflación.

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El mercado cambiario de Cuba mantiene tres cotizaciones oficiales del dólar en 662, 120 y 24 CUP, en contraste con la tasa informal. (EFE/Ernesto Mastrascusa)

Pese a esas críticas, la referencia informal conserva influencia entre la población y los analistas independientes. Sus variaciones inciden en las expectativas sobre el valor del peso y en las operaciones que requieren moneda extranjera.

El Banco Central busca restablecer las funciones del peso cubano

La ministra presidenta del BCC, Juana Lilia Delgado, explicó el martes en la televisión nacional que las medidas en marcha forman parte de las reformas económicas anunciadas en junio. La funcionaria afirmó que el objetivo es recuperar la funcionalidad del peso cubano y devolverle una mayor utilidad dentro de la economía.

Delgado indicó que ese proceso exige restablecer las funciones de la moneda como medio de pago y de cambio. El peso debe servir para realizar operaciones, adquirir bienes y servicios y cumplir obligaciones, además de permitir la expresión y comparación de precios, costos e ingresos.

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La depreciación del peso cubano se vinculó con la crisis económica de Cuba, que acumuló una caída del 15% del PIB entre 2020 y 2025. (EFE/Yander Zamora)

La titular del Banco Central señaló además que la moneda debe volver a funcionar como reserva de valor. “La recuperación de esas funciones está estrechamente vinculada con el proceso de recuperación de los equilibrios macroeconómicos que desarrolla el país”, afirmó Delgado durante su intervención televisiva.

La funcionaria agregó que el sistema bancario cubano debe avanzar hacia reglas de funcionamiento más claras. También planteó la necesidad de una mayor previsibilidad y credibilidad para que las instituciones financieras puedan desempeñar adecuadamente su papel en la economía.

Las declaraciones ocurrieron mientras el Gobierno intenta aplicar cambios en varios sectores. El reto para las autoridades consiste en que esas medidas tengan efectos sobre la estabilidad macroeconómica y sobre el uso cotidiano de la moneda nacional.

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Las autoridades aprobaron 155 reformas económicas desde junio

Las medidas monetarias integran un paquete de 176 reformas económicas aprobado en junio. En las últimas semanas, Cuba dio luz verde al 88% de esas iniciativas, lo que equivale a 155 disposiciones.

El Gobierno de Cuba cuestionó la tasa de El Toque y sostuvo que esa referencia favorece la especulación, la inflación y la desestabilización económica. (Foto: cortesía)

Entre las normas autorizadas figura el paquete que regula la apertura de cuentas bancarias en divisas. Esa regulación permite a las empresas privadas depositar efectivo en moneda extranjera y efectuar pagos directos al exterior.

Las reformas también incluyen la posibilidad de inversión de cubanos fuera del país y el usufructo de tierras por tiempo indeterminado. El conjunto de medidas contempla, además, una mayor apertura del comercio y el turismo.

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El récord alcanzado por el dólar informal coincidió con la puesta en marcha gradual de ese programa económico. La distancia entre las cotizaciones oficiales y el valor de referencia alternativo mantiene al mercado cambiario como uno de los indicadores de la pérdida de valor del peso cubano.