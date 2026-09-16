10 ataques de osos negros en un estado de EEUU durante 2026: dos nuevos casos elevan a un récord los incidentes con personas

Colorado registró 10 ataques confirmados de osos negros contra personas en 2026, la cifra más alta de la que se tiene registro en el estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Colorado registró dos nuevos ataques de osos negros contra personas durante el mismo fin de semana y llegó a 10 casos confirmados en 2026, la cifra más alta de la que se tiene registro en el estado. Una mujer sufrió una mordedura en un campamento cerca de South Fork y una adolescente de 17 años resultó herida después de que un animal entrara a su dormitorio en Durango.

Los episodios ocurrieron el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre, según informó el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado (CPW), agencia estatal de recursos naturales. En el primero, los investigadores reunieron indicios compatibles con la intervención de un oso negro. En el segundo, agentes instalaron una trampa para intentar capturar al ejemplar, al que consideran un riesgo para la seguridad pública.

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Las autoridades vincularon la mayor cantidad de conflictos entre osos y personas con la sequía y con la etapa de hiperfagia, previa a la hibernación. Durante ese período, los animales incrementan su búsqueda de alimento y pueden acercarse a viviendas, campamentos y áreas urbanas.

Qué ocurrió en South Fork y en Durango

El primer caso tuvo lugar alrededor de las 5:30 del viernes en el campamento Park Creek, dentro del Bosque Nacional Río Grande, cerca de South Fork, en el sur de Colorado.

Una mujer dormía dentro de una carpa cuando sintió que algo golpeaba la estructura. Poco después, sufrió una mordedura en el brazo derecho a través de la tela. La víctima no pudo observar al animal, aunque lo describió como grande y relató que oyó un gruñido.

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Los servicios de emergencia atendieron en el lugar una herida punzante. Luego, la mujer recibió atención adicional en el Hospital Río Grande. Jeremy Gallegos, responsable distrital de fauna silvestre, tomó una muestra de la lesión para que fuera analizada.

Los agentes inspeccionaron la carpa, el saco de dormir y otros objetos que permanecían en el campamento. Hallaron perforaciones y marcas sobre una de las paredes de la carpa que consideraron compatibles con una mordedura.

También encontraron barro y tierra adheridos en ambos lados de la tela, tres marcas de garras y una impresión de pata. Los investigadores recogieron varios pelos oscuros en el exterior. CPW señaló que el conjunto de elementos era compatible con la presencia de un oso.

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El Bosque Nacional Río Grande cerró el campamento durante el resto del fin de semana. El lugar quedó cerrado por temporada el 14 de septiembre, como estaba previsto en su calendario anual.

Rick Basagoitia, responsable de fauna silvestre de la oficina de Monte Vista, afirmó que la mordedura “fue más probablemente un acto de sorpresa que de agresión”, según un comunicado de Colorado Parks and Wildlife recogido por Fox Weather. La agencia informó que concluyó su investigación sin capturar al animal y determinó que no existía una amenaza continua para la salud y la seguridad públicas en el lugar.

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“La posibilidad de una amenaza nunca es cero, pero se redujo de forma considerable en esta situación”, sostuvo Basagoitia. CPW explicó que no existían antecedentes de daños o conflictos en ese sitio y consideró que no había una amenaza permanente para la salud y la seguridad pública en el campamento.

El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado informó dos nuevos ataques de osos negros ocurridos el 11 y el 13 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El oso que entró al dormitorio de una adolescente en Durango

El segundo episodio ocurrió cerca de las 2.00 del domingo en un condominio ubicado sobre Escalante Drive, cerca de un local de Home Depot, en Durango.

Una adolescente de 17 años dormía cuando un oso negro quitó el mosquitero de una ventana que estaba entreabierta. El animal abrió por completo la ventana, arrancó una cortina y entró al dormitorio, lo que despertó a la joven.

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La adolescente se cubrió con las mantas al advertir que el oso había ingresado a su habitación. Según contó a los agentes, el ejemplar se acercó a una mesa de luz y olfateó su cabeza debajo de las cobijas.

La joven hizo un ruido. Entonces, el animal resopló y lanzó una zarpada hacia su abdomen. Ella sintió el impacto de la pata mientras permanecía debajo de las mantas.

Después, gritó y se incorporó. El oso se alejó hasta el pie de la cama, se detuvo unos segundos y salió por la ventana por la que había entrado. Sin embargo, regresó de inmediato al dormitorio.

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La adolescente se levantó y volvió a gritar hasta que el animal se retiró por segunda vez. Según su declaración, el oso no volvió a ingresar a la vivienda.

La joven se trató por sí misma tres arañazos en el abdomen. Los responsables de fauna silvestre también constataron hematomas en el área donde recibió la zarpada.

“La joven tuvo mucha suerte de contar con varias mantas cubriéndola cuando el oso lanzó la zarpada”, afirmó Luke Clancy, responsable distrital de fauna silvestre, según el comunicado de Colorado Parks and Wildlife recogido por Fox Weather.

Los investigadores tomaron muestras de saliva del mosquitero. Además, detectaron una perforación en un sofá exterior colocado frente a la ventana, recolectaron posibles pelos en esa estructura y en el marco de la abertura, y hallaron marcas de garras en la cortina. Fuera del condominio también recogieron excremento de oso.

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Por qué aumentaron los conflictos entre osos y personas en Colorado

Los dos casos llevaron a 10 los ataques confirmados de osos contra personas en Colorado en 2026, según CPW. La agencia considera ataque a cualquier incidente en el que un oso hiere o mata a una persona.

El organismo describió la actual temporada como un período sin antecedentes registrados de conflictos entre osos y humanos. La explicación oficial apunta a la reducción de fuentes naturales de alimento por las condiciones de sequía.

Los osos negros se alimentan de frutas, bayas, insectos y otros recursos disponibles en áreas naturales. Cuando escasean, pueden acercarse a zonas residenciales o espacios recreativos en busca de comida.

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La situación coincide con la hiperfagia, una fase previa a la hibernación en la que los osos incrementan su ingesta calórica antes de pasar el invierno en sus madrigueras. CPW indicó que, durante ese período, un ejemplar puede buscar hasta 20.000 calorías por día.

Esa necesidad alimentaria lleva a los animales a asumir mayores riesgos para encontrar comida. Las autoridades señalaron que esa conducta puede explicar el aumento de ingresos a viviendas y la presencia de osos en vecindarios.

El caso de Durango mostró una conducta que preocupó a los responsables de fauna silvestre. CPW instaló una trampa en el área y, al día siguiente del ataque a la adolescente, un oso entró a otra vivienda cercana.

“Este oso ha mostrado una conducta que amenaza la salud y la seguridad de las personas”, afirmó Adrian Archuleta, responsable de fauna silvestre de la oficina de Durango. También advirtió que el animal ya había ingresado a más de una vivienda y que ese comportamiento podía continuar.

Las autoridades atribuyeron el aumento de conflictos entre osos y personas en Colorado a la sequía y a la hiperfagia previa a la hibernación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones del CPW ante la presencia de osos

CPW pidió a los residentes de áreas con presencia de osos que mantengan cerradas y aseguradas las puertas, ventanas, cocheras y vehículos. La recomendación apunta a reducir las posibilidades de que los animales ingresen a casas o encuentren comida de fácil acceso.

La agencia también solicitó que la basura permanezca protegida en todo momento. Los restos de comida y otros desechos pueden atraer a los osos hacia las propiedades.

Otra de las medidas consiste en retirar los comederos para aves y no dejar alimento de mascotas en el exterior. CPW recordó que alimentar a los osos es ilegal porque esa práctica puede hacer que pierdan el temor natural a las personas.

En el caso de que un oso entre a una vivienda, el organismo recomienda salir del lugar si se puede hacerlo sin riesgo, dejarle una vía de escape y llamar a emergencias. Las autoridades mantienen el operativo en Durango para localizar y capturar al animal asociado con el ataque del domingo.