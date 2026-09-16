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Cuándo juegan Los Pumas 7’s y Las Yaguaretés en los Juegos Sudamericanos 2026

El torneo de Rosario entregará medallas y plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027

Las Yaguaretés abrirán el torneo femenino el viernes 18 contra Perú (REUTERS/Catherine Steenkeste)
Las Yaguaretés abrirán el torneo femenino el viernes 18 contra Perú (REUTERS/Catherine Steenkeste)
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Los Pumas 7’s y Las Yaguaretés ya tienen todo listo para competir en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que disputarán el torneo de rugby sevens en Rosario entre el viernes 18 y el domingo 20 de septiembre. La competencia entregará medallas y una plaza por rama para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

La ceremonia inaugural de los Juegos se realizó el 12 de septiembre, pero la actividad del deporte ovalado comenzará el viernes. Los partidos de los seleccionados argentinos podrán verse en exclusiva por Disney+ Plan Premium para usuarios de Argentina.

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Los Pumas 7’s ya tienen asegurado su lugar en Lima 2027, luego de consagrarse campeones del Panamericano Junior que se jugó en Asunción en 2025. Las Yaguaretés buscarán obtener esa clasificación en Rosario. Si no consiguen el cupo, tendrán una nueva posibilidad en el Campeonato Sudamericano previsto para octubre.

Los Pumas 7’s debutarán ante Paraguay (REUTERS/Juan Barbosa)
Los Pumas 7’s debutarán ante Paraguay (REUTERS/Juan Barbosa)

El plantel masculino estará integrado por Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Sebastián Dubuc, Mateo Fossati, Matteo Graziano, Santiago Mare, Marcos Moneta, Gregorio Pérez Pardo, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.

La nómina de Las Yaguaretés tendrá a Brisa Borda, Candela Delgado, Cristal Escalante, Sofía González, Yamila González, Francesca Iacaruso, Paula Pedrozo, Antonella Reding, Talía Rodich, Abril Romero, María Taladrid y Mariel Velay.

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Argentina tendrá dos partidos en la primera jornada masculina. Los Pumas 7’s debutarán ante Paraguay el viernes 18 a las 17:26 y volverán a jugar a las 20:08, frente a Perú. En los otros encuentros de ese día se medirán Chile y Brasil, Colombia y Perú, Uruguay y Paraguay, Chile y Perú, Colombia y Brasil, Chile y Paraguay, además de Uruguay y Brasil.

Las Yaguaretés completarán la primera fase frente a Uruguay el domingo (REUTERS/Catherine Steenkeste)
Las Yaguaretés completarán la primera fase frente a Uruguay el domingo (REUTERS/Catherine Steenkeste)

El sábado 19 concentrará otra serie de cruces en la fase inicial. El seleccionado argentino masculino enfrentará a Colombia a las 14:44 y a Chile a las 17:26. La programación también incluirá Brasil-Paraguay, Uruguay-Chile, Uruguay-Perú, Colombia-Paraguay, Brasil-Perú y Colombia-Chile.

Las Yaguaretés abrirán el torneo femenino el viernes 18 contra Perú, desde las 15:50, y más tarde se cruzarán con Chile a las 18:32. La fecha comenzará con Uruguay-Paraguay y Colombia-Chile, y continuará con Colombia-Paraguay y Uruguay-Perú.

El equipo argentino femenino volverá a presentarse el sábado 19: a las 15:50 jugará contra Paraguay y a las 18:32 se medirá con Colombia. La jornada tendrá además los partidos Chile-Perú, Colombia-Uruguay, Uruguay-Chile y Paraguay-Perú.

Los Pumas 7’s cerrarán su participación en la etapa inicial ante Brasil (REUTERS/Juan Barbosa)
Los Pumas 7’s cerrarán su participación en la etapa inicial ante Brasil (REUTERS/Juan Barbosa)

El domingo 20, Los Pumas 7’s cerrarán su participación en la etapa inicial ante Brasil, a las 16:20. Antes se disputarán Perú-Paraguay y Uruguay-Colombia. Luego se jugarán el encuentro por el quinto puesto, desde las 18:27; el partido por la medalla de bronce, a las 19:17; y la final por el oro, programada para las 20:12.

Las Yaguaretés completarán la primera fase frente a Uruguay el domingo, a las 15:14. La jornada femenina comenzará con Paraguay-Chile, a las 14:30, y seguirá con Colombia-Perú, a las 14:52. Después se definirán las posiciones finales y las medallas.

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