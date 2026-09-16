De la Acrópolis a Santorini: el viaje de Gastón Trezeguet por Grecia en plena definición de Gran Hermano

Gastón Trezeguet y su mejor amiga, Valeria Rodríguez, disfrutaron de algunos lugares turísticos de Atenas y Santorini durante su estadía en Grecia (Instagram)

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Lejos de los estudios de televisión, los debates vinculados con Gran Hermano y la rutina de su agenda laboral, Gastón Trezeguet se tomó unos días para viajar por Grecia. El productor recorrió Atenas y Santorini junto a Valeria Rodríguez, su mejor amiga, y compartió distintas imágenes de una travesía que combinó historia, arquitectura, gastronomía y paseos por algunos de los destinos más reconocidos del país.

En simultáneo, en esta parte del mundo, se define Gran Hermano Generación Dorada donde Trezeguet era un de las figuras destacadas dentro del debate. Sin embargo, en medio de la competencia, decidió dar un paso al costado. Ante la sorpresa de sus seguidores, el propio productor se sinceró y explicó: “Antes de saber que el programa iba a durar más tiempo organice mis vacaciones pensando que terminaba en la fecha estipulada. Me pierdo las dos últimas semanas. Que gane la mejor”.

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Entre las postales que publicó aparecieron las ruinas de la Acrópolis, las construcciones blancas de Santorini, caminos de piedra, vistas panorámicas y momentos que ambos compartieron durante el recorrido.

Durante su paso por Atenas, Trezeguet y Rodríguez visitaron algunos de los principales lugares históricos de la ciudad. Entre ellos estuvieron el Partenón, ubicado en la Acrópolis de Atenas, y el Pórtico de las Cariátides, perteneciente al Erecteón, un antiguo templo griego dedicado a Atenea, Poseidón y al rey mítico Erecteo. Allí, en una de las fotografías, ambos posaron frente a una construcción de piedra rodeada por restos de antiguas edificaciones.

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El productor junto a su amiga frente al pórtico de las Cariátides en el templo del Erecteón, dedicado a Atenea, Poseidón y al rey mítico Erecteo

Uno de los puntos turísticos destacados fue la Acrópolis de Atenas con el templo del Partenón al

La imagen fue tomada en uno de los sectores de la Acrópolis, con estructuras de piedra y columnas detrás de los viajeros. El cielo aparecía despejado y, alrededor de ellos, se distinguían bloques de distintas dimensiones, caminos irregulares y partes de las ruinas que formaban parte del recorrido. Trezeguet y Rodríguez miraron a la cámara y sonrieron mientras permanecían juntos frente a los monumentos. La postal registró el paso de ambos por el complejo histórico y mostró la escala de las construcciones que habían visitado durante su estadía en la capital griega.

Otra de las imágenes estuvo dedicada al Pórtico de las Cariátides, una de las estructuras más reconocibles del Erecteón. Allí se pudieron apreciar las figuras femeninas talladas en piedra que funcionaban como soporte de la construcción, ubicadas debajo de un entablamento decorado. El monumento se recortaba contra un cielo con nubes y, en la parte inferior, pudo verse bloques de piedra, sectores de terreno seco y restos de otras edificaciones. La fotografía permitió distinguir los detalles de las esculturas y las marcas visibles en la superficie de la construcción.

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Trezeguet también se tomó una selfie con su amiga durante la visita a la Acrópolis. En esa postal, ambos aparecieron en un plano más cercano, con parte de las ruinas griegas detrás. El productor volvió a lucir una camisa blanca, mientras que Rodríguez llevaba una prenda oscura. Los dos se mostraron sonrientes y permanecieron apoyados uno junto al otro, con las estructuras arqueológicas como escenario. En otra imagen, Gastón posó solo frente a una construcción antigua, mientras usaba anteojos de sol y observaba el entorno que había recorrido junto a su compañera de viaje.

Abrazados,el productor y su amiga dejaron constancia de su viaje frente a la cámara

El pórtico de las Cariátides en el templo del Erecteón formó parte de los sitios históricos que visitó Gastón Trezeguet en Atenas

El recorrido por Atenas también incluyó una vista panorámica de la ciudad. Desde un punto elevado, se observaba una amplia extensión urbana con edificios blancos y grises, sectores arbolados y, más lejos, una cadena de montañas. En la parte inferior aparecía un antiguo teatro al aire libre, rodeado por vegetación, caminos y áreas de piedra. Otra de las postales mostró una vista de la Acrópolis con parte de la ciudad detrás, además de la estructura de un teatro antiguo y las laderas cubiertas por árboles.

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Después de Atenas, la dupla continuó su recorrido por Santorini. En esa parte de la travesía, Gastón posó con anteojos de sol frente a las construcciones blancas y de tonos claros que caracterizaban a la isla. Detrás de él se distinguieron terrazas, escaleras, cúpulas, balcones y grupos de turistas que caminaban por las calles. Las viviendas y los caminos angostos ocupaban buena parte de las escenas, junto con fachadas en tonos blancos, rosados y anaranjados que aparecían distribuidas en distintos niveles.

El teatro antiguo de piedra del Odeón de Herodes Ático, situado en la Acrópolis frente a la ciudad de Atenas

Las paradas gastronómicas también tuvieron lugar durante el viaje entre amigos

En otra selfie tomada en Santorini, Trezeguet apareció junto a Valeria con el paisaje de la isla detrás. Ambos sonrieron a la cámara mientras permanecían cerca uno del otro, rodeados por construcciones claras y visitantes que avanzaban por las calles. El productor también compartió una postal en la que volvió a aparecer junto a Rodríguez, esta vez con una vista más amplia del entorno. Él llevaba una camisa celeste y ella una prenda oscura.

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Gastón Trezeguet posó junto a su amiga ante las vistas de Santorini durante su recorrido por Grecia

Con un paisaje de construcciones tradicionales de fondo, la dupla disfrutó de su estadía en la turística localidad griega (Instagram)

Las imágenes reunieron diferentes momentos del viaje: las visitas al Partenón y al Pórtico de las Cariátides en la Acrópolis de Atenas, el paso por otros sectores del complejo arqueológico, las vistas de la ciudad, una comida durante el recorrido y los paseos por las calles de Santorini. En todas las postales, Gastón y Valeria aparecieron como compañeros de una travesía que compartieron entre construcciones históricas, paisajes urbanos y recorridos turísticos.