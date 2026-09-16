Crimen y Justicia

Detuvieron a tres sospechosos por el asalto armado en una escuela de El Palomar donde balearon al padre de una alumna

Los arrestos se concretaron en el marco de un operativo realizado por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón. Además se incautaron dos revólveres

Robo y tiros en la puerta de un colegio en El Palomar
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La Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón realizó cinco allanamientos en Villa Carlos Gardel, Morón, y zonas cercanas, donde detuvo a un joven e incautó dos revólveres en el marco de la investigación por el asalto armado en una escuela de El Palomar en el que resultó herido de bala el padre de una alumna.

El detenido fue identificado como Maximiliano Uriel Peralta, de 19 años, quien ya permanecía aprehendido por otro hecho en una dependencia de Tres de Febrero. También fueron arrestados Thiago Tomás Miño, de 21 años, y Santino Walter Alcaraz, de 20, por tenencia ilegal de armas de fuego.

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La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Morón y contempla las calificaciones de tentativa de homicidio agravado criminis causae, robo agravado por el uso de arma de fuego, encubrimiento agravado por ánimo de lucro, portación ilegal de arma de guerra y tenencia ilegal de arma de fuego.

Según reconstruyeron los investigadores, el episodio ocurrió el 10 de septiembre, cerca de las 07:13, en la calle Santiago Brian al 900, en El Palomar. La víctima, ex jefe policial, circulaba en un Peugeot 208 blanco junto a su hija, a quien llevaba a la escuela Emaús.

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Tiroteo en El Palomar: el robo a una familia que cometió la banda de delincuentes que baleó al padre de una alumna

De acuerdo con la investigación, en ese contexto, tres hombres armados, que se desplazaban en un Peugeot 208 gris y una Toyota Yaris Cross negra, interceptaron al padre de la nena con fines de robo. Los agresores se habrían identificado como policías antes de que se produjera un intercambio de disparos.

La víctima recibió un disparo en el abdomen y fue trasladado por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al Hospital Posadas. Los atacantes escaparon del lugar.

El relevamiento de cámaras de seguridad y los testimonios permitieron a los detectives reconstruir el recorrido de los vehículos que, según la pesquisa, fueron utilizados durante los hechos.

El Peugeot 208 gris había sido robado el 9 de septiembre en la intersección de Bulnes y Atahualpa, en El Palomar. Al día siguiente, quienes circulaban en ese auto asaltaron a mano armada a una conductora y le sustrajeron una Toyota Yaris Cross negra cerca de una escuela, en la zona de Leones y Bianco.

Después del ataque contra el hombre, los sospechosos habrían robado un Peugeot 308 blanco en Fermi y Carriego, en las inmediaciones de una unidad carcelaria. La fuga continuó hacia el partido de Tres de Febrero, donde abandonaron los vehículos.

La Toyota Yaris fue encontrada dentro del asentamiento Villa de los Paraguayos. El Peugeot 208 también fue localizado y ambos rodados quedaron a disposición de Policía Científica para la realización de peritajes.

Secuestraron armas, municiones y teléfonos

Durante los allanamientos de este miércoles, los efectivos incautaron un revólver calibre .32 con cinco municiones en el tambor, que fue secuestrado en poder de Alcaraz, además de un teléfono Motorola E20.

En otro domicilio, atribuido a Miño, hallaron un revólver Doberman calibre .22 largo, sin municiones, y un teléfono iPhone 13 Pro Max. La Policía también secuestró un par de zapatillas negras que será sometido a peritajes y cotejos.

La investigación incorporó además la aprehensión de Peralta ocurrida el 11 de septiembre en Villa Pineral, partido de Tres de Febrero. En aquel procedimiento le habían secuestrado una pistola Bersa Thunder calibre .380.

Los detectives analizaron perfiles de redes sociales vinculados con otros sospechosos identificados en el expediente como “Miqueas”, “Milecis” y “Díaz”. Según las actuaciones, una de las armas exhibidas en imágenes coincidía en su numeración con la Bersa secuestrada a Peralta.

Ahora el Ministerio Público Fiscal solicitó medidas técnicas sobre los celulares secuestrados. La intención es obtener datos de geolocalización y de impacto de antenas que permitan establecer si los investigados estuvieron en los lugares y horarios vinculados con los robos y el ataque al comisario mayor retirado.

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