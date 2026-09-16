Ya está vigente la cobertura médica gratuita que protegerá a los turistas en Panamá

El seguro gratuito brinda diez días de cobertura a los turistas que ingresen legalmente por los aeropuertos internacionales participantes. Cortesía ATP

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Panamá puso en funcionamiento el seguro gratuito para turistas extranjeros y panameños residentes en el exterior, después de que la Contraloría General de la República refrendara el contrato adjudicado por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP). La cobertura aplica desde el ingreso legal al país por vía aérea y se extiende durante los primeros diez días de estadía.

La administradora de la ATP, Gloria de León, confirmó que el contrato fue refrendado el viernes pasado y que la póliza ya se encuentra vigente. La institución decidió activarla inmediatamente para que cualquier visitante que sufra un accidente, enfermedad inesperada u otra emergencia cubierta pueda recibir asistencia sin esperar el inicio de la campaña internacional.

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El programa es financiado por el Estado y administrado por la Compañía Internacional de Seguros, ganadora de la licitación pública. El contrato contempla un desembolso máximo de $3.5 millones anuales durante cinco años.

La aseguradora presentó una tarifa estimada de $1.59 por cada viajero cubierto, la propuesta unitaria más baja entre las empresas participantes. Si el número de visitantes supera el cálculo utilizado para establecer el presupuesto anual, la compañía deberá asumir el costo adicional sin que esto represente un nuevo desembolso para el Estado.

Gloria De León, administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), comenta que ya está vigente la cobertura médica para los turistas que ingresen por las terminales aéreas del país.

El beneficio se activa automáticamente cuando el visitante recibe el sello migratorio al ingresar a Panamá, sin formularios, pagos ni trámites adicionales. La protección está dirigida a extranjeros y panameños residentes fuera del país que lleguen legalmente por alguno de los aeropuertos internacionales incluidos en el programa.

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Además del Aeropuerto Internacional de Tocumen, el esquema incorpora terminales de Chiriquí, Panamá Pacífico, Río Hato, Isla Colón y Colón. Esta ampliación busca distribuir los beneficios del turismo hacia otras provincias y garantizar que los viajeros cuenten con respaldo, aunque no utilicen la principal terminal aérea del país.

La póliza cubre accidentes y enfermedades no preexistentes, con servicios que incluyen hospitalización, atención ambulatoria, medicamentos y traslados médicos. También contempla repatriación, asistencia en caso de fallecimiento accidental, gastos odontológicos de urgencia y, bajo determinadas circunstancias, el traslado de un familiar del paciente.

La cobertura se mantiene durante los primeros diez días porque la estadía promedio del visitante ronda los ocho días, según los estudios utilizados por las autoridades. La versión anterior del programa protegía al turista durante 30 días, pero la ATP ajustó la duración para adaptarla al comportamiento actual de los viajeros y contener costos.

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La protección incluye hospitalización, medicamentos, atención ambulatoria y traslados médicos, además de repatriación en situaciones contempladas por el contrato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El seguro no cubre enfermedades preexistentes ni condiciones crónicas diagnosticadas antes del viaje. También excluye incidentes relacionados con el consumo de alcohol o drogas, participación en delitos y actos terroristas, además de desastres naturales catastróficos y situaciones ocurridas después de haber concluido el periodo establecido en la póliza.

Cuando ocurre una emergencia, el turista debe comunicarse mediante el número telefónico o WhatsApp habilitado para solicitar asistencia. También pueden realizar el contacto el hotel donde se hospeda, una agencia de viajes o un operador turístico, explicó De León al detallar el procedimiento para poner en marcha el protocolo.

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Durante la llamada, el personal encargado solicita información sobre la identidad del viajero, su ubicación y la situación presentada. Posteriormente, le indica mediante teléfono o WhatsApp a qué hospital debe acudir, qué documentos necesita y cuáles son los pasos que debe seguir para recibir atención conforme a las condiciones contratadas.

La ATP divulgará los canales de asistencia mediante pantallas y puntos informativos instalados en los aeropuertos, plataformas digitales, hoteles y agencias de viajes. También desarrollará una campaña internacional bajo la promoción “Panama is On”, para que los viajeros conozcan la protección antes de llegar al país y sepan cómo utilizarla.

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La cobertura también alcanzará aeropuertos regionales de Chiriquí, Río Hato, Isla Colón, Panamá Pacífico y Colón. Cortesía Tocumen

De León considera que la implementación ofrece a Panamá una ventaja para atraer congresos, convenciones y reuniones internacionales. El país comenzó 2026 con 75 eventos confirmados y actualmente contabiliza 130, una expansión que la ATP pretende sostener al incorporar la cobertura médica como elemento diferenciador frente a otros destinos.

El seguro vuelve a operar después de más de una década. Panamá aplicó un programa semejante mediante un contrato adjudicado en 2011, cuya vigencia terminó en 2014. La nueva versión amplía los aeropuertos participantes, reduce el periodo protegido y establece un límite anual para controlar el gasto público, mientras recupera una herramienta dirigida a fortalecer la confianza de quienes visitan el país.

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