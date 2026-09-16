Tecno

Qué tan cierto es que si envuelves tu celular en papel aluminio bloqueas la señal y no te pueden rastrear

Este experimiento responde al principio de la jaula de Faraday, que impide el paso de campos electromagnéticos

Manos de una persona que envuelve un teléfono celular con papel de aluminio sobre una mesa de madera con tijeras y cinta adhesiva.
Envolver un celular en papel de aluminio no lo deja incomunicado por completo si solo se usa una capa delgada. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La idea de envolver un teléfono móvil en papel de aluminio para dejarlo completamente incomunicado no es tan simple como parece. Aunque este método tiene algo de cierto, hay varios aspectos a tener en cuenta si el objetivo es bloquear la señal y evitar ser rastreado.

Este experimiento casero fue explicado por el especialista en tecnología Ray Malik, quien aprovechó para dar a entender el principio físico detrás del fenómeno. Y la respuesta corta es que sí funciona como aislante de señal, aunque no por las razones que muchos usuarios suponen.

PUBLICIDAD

Cómo es el experimiento de envolver un celular en papel aluminio

Una prueba, realizada por Xataka, con un teléfono Android mostró que envolver el dispositivo con una sola capa delgada de papel de aluminio no logra el aislamiento total.

Al intentar localizarlo mediante la función Encontrar mi dispositivo de Google, el sistema mostró la ubicación exacta y permitió hacerlo sonar a distancia. La única conexión que se interrumpió fue el Bluetooth, que dejó de ser visible para otros aparatos cercanos.

PUBLICIDAD

sin señal, lost signal, pérdida de comunicaciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Al agregar una segunda capa de papel de aluminio y sellar las aberturas, el teléfono quedó sin Bluetooth, sin WiFi y sin cobertura móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado cambió al añadir una segunda capa de aluminio, con especial cuidado en sellar cualquier abertura. En ese punto, el teléfono quedó sin Bluetooth, sin WiFi y sin cobertura móvil.

La aplicación de rastreo solo mostró la última ubicación conocida antes del envoltorio, y las llamadas dejaron de sonar por completo. La conexión, tanto por datos como por WiFi, desapareció.

El detalle determinante fue el grosor y la ausencia de resquicios: cuanto más generoso y compacto el sellado con aluminio, mayor el aislamiento del dispositivo respecto al exterior.

Cómo actúa el aluminio sobre las señales del celuar

Las redes móviles, el WiFi, el Bluetooth y el GPS funcionan mediante ondas electromagnéticas de radio. El papel de aluminio, al ser un conductor eléctrico, absorbe y refleja esas ondas, e impide que lleguen a las antenas internas del teléfono.

Mujer sentada ante una mesa de madera envolviendo un teléfono móvil con una lámina de papel de aluminio.
El papel de aluminio bloquea señales de redes móviles, WiFi, Bluetooth y GPS porque absorbe y refleja ondas electromagnéticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este bloqueo crea lo que en física se conoce como jaula de Faraday: una barrera de aislamiento que impide el paso de campos electromagnéticos hacia el interior de un espacio cerrado.

Una jaula de Faraday es una envoltura conductora, como el aluminio, que bloquea las ondas electromagnéticas externas. Al envolver un móvil con suficientes capas del material, ninguna llamada, mensaje o intento de conexión logra atravesar la barrera, por lo que el dispositivo queda temporalmente incomunicado y sin rastro de ubicación en tiempo real.

Si alguien intenta llamar, enviar un mensaje de texto o escribir por aplicaciones como WhatsApp a un teléfono envuelto de esta manera, la conexión fracasa de inmediato por falta total de cobertura o de datos.

Este mismo principio explica por qué un horno microondas desenchufado reproduce el efecto en casa: su interior metálico está diseñado para que las ondas electromagnéticas no escapen al exterior.

Modo avión - celular - tecnología - 1 de febrero
El modo avión o apagar el teléfono cortan la conectividad sin envoltorios, aunque siempre queda registrada la última ubicación antes de perder la señal. (Imagen ilustrativa Infobae)

Alternativas más simples para el mismo resultado

El método del aluminio es, según la comparación realizada en la prueba, más llamativo que práctico. Si el objetivo es cortar toda conectividad, el modo avión cumple la misma función sin necesidad de envoltorios.

Con todo, algunos modelos recientes permiten mantener el Bluetooth o el WiFi activos aun con el modo avión encendido, por lo que sería necesario desactivar ambas conexiones de forma manual.

La opción más sencilla y efectiva, si no se va a usar el teléfono, es apagarlo por completo. Sin energía, ningún componente puede emitir ni retransmitir señal, lo que produce el mismo aislamiento que el papel de aluminio, con el añadido de que ahorra batería.

Aun así, ninguno de estos métodos borra por completo el rastro digital: siempre queda registrado el último lugar donde el dispositivo estuvo encendido y conectado antes de perder la señal.

Temas Relacionados

CelularAndroidiPhoneGoogleCiberseguridadPapel aluminioTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gemini Notebook ya permite hablar con la IA en tiempo real y grabar voz en casi 100 idiomas

La aplicación de Google permite hacer preguntas, recibir explicaciones e interrumpir a la IA durante una conversación por voz basada en los documentos y apuntes del usuario

Gemini Notebook ya permite hablar con la IA en tiempo real y grabar voz en casi 100 idiomas

iOS 27 esconde una referencia a una histórica mascota de Apple: así puedes encontrar a Clarus en iPhone

Este perro surgió en 1982 como parte de los símbolos de una tipografía del sistema llamada Cairo de la empresa

iOS 27 esconde una referencia a una histórica mascota de Apple: así puedes encontrar a Clarus en iPhone

Ex Google, Mustafa Suleyman, asegura que vivir saludablemente hasta los cien años podría volverse habitual gracias a la IA

El cofundador de DeepMind menciona en su libro cómo distintas compañías intentan reprogramar el epigenoma humano para prolongar una vida saludable más allá de los cien años

Ex Google, Mustafa Suleyman, asegura que vivir saludablemente hasta los cien años podría volverse habitual gracias a la IA

Las gafas Ray-Ban de Meta se convierten en una nueva ‘red flag’ de las citas románticas: graban sin permiso

Mujeres denuncian en redes sociales que hay hombres que toman fotos y videos para luego publicar el contenido

Las gafas Ray-Ban de Meta se convierten en una nueva ‘red flag’ de las citas románticas: graban sin permiso

Nvidia entrega en escuelas de EE.UU computadores con inteligencia artificial para hacer robots autónomos

La alianza entregará licencias por cuatro años a 1.500 alumnos y sumará 100 dispositivos Jetson Nano

Nvidia entrega en escuelas de EE.UU computadores con inteligencia artificial para hacer robots autónomos

DEPORTES

Franco Colapinto contó cómo es su casa en Mónaco y detalló la estrecha amistad que construyó con una estrella del automovilismo argentino

Franco Colapinto contó cómo es su casa en Mónaco y detalló la estrecha amistad que construyó con una estrella del automovilismo argentino

El testimonio clave del camarero que presenció la pelea previa al crimen de Aramburu y derriba la defensa del principal acusado: “Me quedó grabada”

Una estrella de la Fórmula 1 sorprendió con un exclusivo coche personalizado por las calles de Mónaco: la exótica elección en su carrocería

Dieron de alta a Emanuel Mammana tras la compleja operación a la que debió someterse de urgencia por un choque con su arquero

Cuándo juegan Los Pumas 7’s y Las Yaguaretés en los Juegos Sudamericanos 2026

TELESHOW

La emoción de María Becerra por el tema que le dedicó J Rei: “Un hombre con todas las letras”

La emoción de María Becerra por el tema que le dedicó J Rei: “Un hombre con todas las letras”

Las primeras imágenes de Marta Fort en Masterchef Celebrity: “¿Cómo dicen que me va?"

Ana Paula Dutil, ex de Emanuel Ortega, habló de la boda del músico con Julieta Prandi: “Siempre el amor se celebra”

De la Acrópolis a Santorini: el viaje de Gastón Trezeguet por Grecia en plena definición de Gran Hermano

Iñaki Aldao y la obra que transita entre la neurodivergencia y los vínculos familiares: “No queremos bajar línea”

INFOBAE AMÉRICA

Antidepresivos y salud mental: las preguntas que persisten sobre sus efectos y cuándo se recomienda dejar el tratamiento

Antidepresivos y salud mental: las preguntas que persisten sobre sus efectos y cuándo se recomienda dejar el tratamiento

10 ataques de osos negros en un estado de EEUU durante 2026: dos nuevos casos elevan a un récord los incidentes con personas

El dólar informal en Cuba rompe la barrera de los 700 pesos y marca un nuevo récord

Ya está vigente la cobertura médica gratuita que protegerá a los turistas en Panamá

Agricultura advierte que productores de Guatemala deben monitorear condiciones climáticas extremas esta semana por calor y lluvias irregulares