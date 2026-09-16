Qué tan cierto es que si envuelves tu celular en papel aluminio bloqueas la señal y no te pueden rastrear

Envolver un celular en papel de aluminio no lo deja incomunicado por completo si solo se usa una capa delgada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La idea de envolver un teléfono móvil en papel de aluminio para dejarlo completamente incomunicado no es tan simple como parece. Aunque este método tiene algo de cierto, hay varios aspectos a tener en cuenta si el objetivo es bloquear la señal y evitar ser rastreado.

Este experimiento casero fue explicado por el especialista en tecnología Ray Malik, quien aprovechó para dar a entender el principio físico detrás del fenómeno. Y la respuesta corta es que sí funciona como aislante de señal, aunque no por las razones que muchos usuarios suponen.

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Cómo es el experimiento de envolver un celular en papel aluminio

Una prueba, realizada por Xataka, con un teléfono Android mostró que envolver el dispositivo con una sola capa delgada de papel de aluminio no logra el aislamiento total.

Al intentar localizarlo mediante la función Encontrar mi dispositivo de Google, el sistema mostró la ubicación exacta y permitió hacerlo sonar a distancia. La única conexión que se interrumpió fue el Bluetooth, que dejó de ser visible para otros aparatos cercanos.

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Al agregar una segunda capa de papel de aluminio y sellar las aberturas, el teléfono quedó sin Bluetooth, sin WiFi y sin cobertura móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado cambió al añadir una segunda capa de aluminio, con especial cuidado en sellar cualquier abertura. En ese punto, el teléfono quedó sin Bluetooth, sin WiFi y sin cobertura móvil.

La aplicación de rastreo solo mostró la última ubicación conocida antes del envoltorio, y las llamadas dejaron de sonar por completo. La conexión, tanto por datos como por WiFi, desapareció.

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El detalle determinante fue el grosor y la ausencia de resquicios: cuanto más generoso y compacto el sellado con aluminio, mayor el aislamiento del dispositivo respecto al exterior.

Cómo actúa el aluminio sobre las señales del celuar

Las redes móviles, el WiFi, el Bluetooth y el GPS funcionan mediante ondas electromagnéticas de radio. El papel de aluminio, al ser un conductor eléctrico, absorbe y refleja esas ondas, e impide que lleguen a las antenas internas del teléfono.

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El papel de aluminio bloquea señales de redes móviles, WiFi, Bluetooth y GPS porque absorbe y refleja ondas electromagnéticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este bloqueo crea lo que en física se conoce como jaula de Faraday: una barrera de aislamiento que impide el paso de campos electromagnéticos hacia el interior de un espacio cerrado.

Una jaula de Faraday es una envoltura conductora, como el aluminio, que bloquea las ondas electromagnéticas externas. Al envolver un móvil con suficientes capas del material, ninguna llamada, mensaje o intento de conexión logra atravesar la barrera, por lo que el dispositivo queda temporalmente incomunicado y sin rastro de ubicación en tiempo real.

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Si alguien intenta llamar, enviar un mensaje de texto o escribir por aplicaciones como WhatsApp a un teléfono envuelto de esta manera, la conexión fracasa de inmediato por falta total de cobertura o de datos.

Este mismo principio explica por qué un horno microondas desenchufado reproduce el efecto en casa: su interior metálico está diseñado para que las ondas electromagnéticas no escapen al exterior.

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El modo avión o apagar el teléfono cortan la conectividad sin envoltorios, aunque siempre queda registrada la última ubicación antes de perder la señal. (Imagen ilustrativa Infobae)

Alternativas más simples para el mismo resultado

El método del aluminio es, según la comparación realizada en la prueba, más llamativo que práctico. Si el objetivo es cortar toda conectividad, el modo avión cumple la misma función sin necesidad de envoltorios.

Con todo, algunos modelos recientes permiten mantener el Bluetooth o el WiFi activos aun con el modo avión encendido, por lo que sería necesario desactivar ambas conexiones de forma manual.

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La opción más sencilla y efectiva, si no se va a usar el teléfono, es apagarlo por completo. Sin energía, ningún componente puede emitir ni retransmitir señal, lo que produce el mismo aislamiento que el papel de aluminio, con el añadido de que ahorra batería.

Aun así, ninguno de estos métodos borra por completo el rastro digital: siempre queda registrado el último lugar donde el dispositivo estuvo encendido y conectado antes de perder la señal.

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