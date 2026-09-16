Califican de engañosa la etiqueta ‘Diseñado por Apple en California’ de las cajas de los iPhone

Apple diseña los chips del iPhone en California, pero depende de TSMC y de la industria de semiconductores concentrada en Asia para fabricarlos. (REUTERS/Peter Nicholls/File Photo)

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Abres la caja de tu nuevo iPhone y ves la frase: “Diseñado por Apple en California”. No es mentira. En el Apple Park de Cupertino nacen las ideas detrás de cada dispositivo. Pero esa frase deja fuera una parte enorme de la historia.

Porque diseñar un componente y fabricarlo son dos cosas completamente distintas. Apple lleva más de una década diseñando sus propios chips, pero no cuenta con las fábricas necesarias para producirlos. Esa tarea depende de TSMC y de una industria de semiconductores concentrada casi por completo en Asia.

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Esto ha llevado a que Chris Miller, historiador de tecnología en Estados Unidos, califique esa frase como “engañosa”.

Qué pasa con la frase de Apple en los iPhone

El primer iPhone ya utilizaba un sistema operativo diseñado por Apple, aunque su procesador lo fabricaba Samsung. Steve Jobs quería más control sobre ese componente y, en 2008, la compañía compró PA Semi, una empresa especializada en procesadores eficientes. Dos años más tarde llegó el A4, el primer chip diseñado íntegramente por Apple.

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Apple compró PA Semi en 2008 para ganar control sobre sus procesadores y lanzó en 2010 el A4, su primer chip diseñado íntegramente por la compañía. (REUTERS/Maxim Shemetov)

Desde entonces, los procesadores se convirtieron en una de las mayores ventajas competitivas de la compañía: la serie A para iPhone y algunos iPad y MacBook, y la serie M para Mac. Apple decide qué debe hacer el chip y cómo debe comportarse, pero necesita una fundición para convertir ese diseño en millones de unidades.

Es en ese punto donde el historiador Chris Miller interviene. En su libro Chip War, sostiene que la frase “Designed by Apple in California” resulta “altamente engañosa”. Su argumento es preciso: los componentes más irremplazables del iPhone pueden diseñarse en California y ensamblarse en China, pero dependen de una capacidad de fabricación concentrada casi exclusivamente en Taiwán.

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Durante años, prácticamente todos los procesadores avanzados de Apple se fabricaron en la isla. TSMC ya produce chips para la compañía en Arizona y ampliará esa producción durante este 2026, aunque su mayor concentración industrial sigue estando en territorio taiwanés.

Una fábrica de semiconductores avanzada cuesta decenas de miles de millones de dólares y exige años de preparación, además de una red de proveedores muy difícil de replicar. No se trata de construir una nave y trasladar allí las máquinas.

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La serie A para iPhone y la serie M para Mac consolidaron a los procesadores como una ventaja competitiva de Apple dentro de su estrategia de diseño propio. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

De dónde salen los componentes del iPhone

Más allá del procesador, un iPhone necesita memoria, chips de conectividad, componentes de radiofrecuencia y sensores fabricados por compañías distintas en países distintos.

La pantalla proviene de Samsung o LG en Corea del Sur, aunque Apple también recurre a proveedores chinos en algunos modelos. La memoria flash y la DRAM suelen salir de las fábricas de Kioxia en Japón. El vidrio Gorilla Glass que protege la pantalla llega desde plantas de Corning en Estados Unidos, Taiwán o Japón. El chip A18 Pro, diseñado en California, se fabrica en Taiwán a través de TSMC.

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A esa lista se suman componentes más pequeños, como circuitos de gestión de energía, microcontroladores USB, chipsets inalámbricos y controladores OLED, que Apple obtiene de firmas como Broadcom y Texas Instruments, además de fabricantes menores en el sudeste asiático. La compañía incluso ha buscado asegurar directamente el suministro de cobalto con mineras, para evitar que la escasez del material afecte la producción de baterías.

Dónde se ensambla el iPhone

El ensamblaje final es el eslabón más flexible de toda la cadena. Durante años, las fábricas chinas montaron prácticamente todos los iPhone. Hoy esa dependencia empieza a reducirse.

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Apple también recurre a Broadcom, Texas Instruments y otros proveedores del sudeste asiático, y buscó asegurar el suministro de cobalto para la producción de baterías.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La planta más grande dedicada a esta tarea sigue en China: el complejo de Hon Hai Technology Group (Foxconn) en Zhengzhou, que emplea a más de 300.000 trabajadores y llega a ensamblar más de medio millón de iPhone en un solo día.

India y Vietnam se consolidaron como los principales destinos alternativos. En India, Apple empezó a fabricar generaciones actuales de iPhone a partir del iPhone 14, con un porcentaje inicial cercano al 5% justo después del lanzamiento. Con el iPhone 17, la compañía trasladó a ese país toda la producción destinada al mercado de Estados Unidos, incluidos los modelos Pro.

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Vietnam, por su parte, concentra buena parte del ensamblaje de AirPods y una porción creciente de la producción de iPad, MacBook y Apple Watch. Un analista de JPMorgan estimó que Apple llegaría a trasladar cerca del 25% de la producción de iPhone a India y el 65% del ensamblaje de AirPods a Vietnam hacia 2025.