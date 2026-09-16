El testimonio clave del camarero que presenció la pelea previa al crimen de Aramburu y derriba la defensa del principal acusado: “Me quedó grabada”

El bar en París donde se inició el conflicto que terminó en el asesinato de Aramburu

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Una nueva jornada del juicio por la trágica muerte del ex Puma Federico Martín Aramburu quedó marcada por la revelación de un empleado del bar donde comenzó la pelea que luego terminó en el brutal asesinato del jugador que fue parte del histórico bronce en el Mundial de 2007 en Francia.

El camarero Sébastien L. afirmó que el ex soldado Loïk Le Priol, principal acusado en el juicio que se lleva adelante en la Corte Penal de París, dijo “voy a matarlo” minutos antes de que Aramburu fuera asesinado a tiros, en una declaración que reforzó el debate sobre la premeditación por el homicidio del ex rugbier argentino.

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El episodio ocurrió el 19 de marzo de 2022, cuando Aramburu, de 42 años, coincidió con Le Priol y Romain Bouvier en el bar Mabillon, en el centro de la capital francesa. Sébastien L., que aún trabajaba como camarero en el local, relató que Le Priol y Bouvier eran clientes habituales y que cerca de las 5 de la madrugada se cruzaron con Aramburu y su amigo y socio, Shaun Hegarty. Una pelea enfrentó a los dos ex jugadores con los activistas de extrema derecha.

El camarero y otros empleados intervinieron para separarlos. En su relato, el empleado dijo que sujetó a Aramburu y lo alejó de Le Priol tras un enfrentamiento violento: “Estaba muy agitado, recibió muchos golpes. Quería pelear hasta el final”. Después de la pelea, Aramburu y Hegarty se retiraron tomados del brazo por el Boulevard Saint-Germain. Le Priol, Bouvier y la entonces pareja del exsoldado, Lyson R., permanecieron detenidos en la terraza de la brasserie.

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En la declaración, a la que accedió el periódico Le Parisien, Sébastien L. mencionó que Le Priol estaba alterado y pronunció la amenaza que generó impacto en la sala. El presidente del jurado le pidió que confirmara si estaba seguro de haberla escuchado y si comprendía su significado. ¿Qué respondió el testigo? “Absolutamente. Dice: ‘Voy a matarlo’”. El joven explicó que no reaccionó en ese momento porque era tarde, los ánimos estaban exaltados, el acusado había consumido alcohol y esa expresión se utiliza con frecuencia. “Cuando me dice eso, no lo tomo en serio”, sostuvo.

La TV en Francia difundió detalles del enfrentamiento antes del juicio

Pocos minutos después de que Le Priol se fuera apresuradamente, el camarero y sus colegas oyeron varios ruidos apagados más adelante en el bulevar. Sébastien L. corrió hacia el lugar desde donde habían provenido dos disparos y vio a Federico Martín Aramburu tendido en el suelo, acribillado a balazos.

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“La frase se me quedó grabada porque después hubo una muerte”, insistió el testigo. También aclaró que, cuando escuchó la amenaza, no creyó que fuera a cumplirse.

La defensa cuestionó que esa declaración hubiera surgido más de un año después de los hechos y sostuvo que podía responder a la intensa cobertura pública del caso. Sébastien L. negó haberse informado sobre la causa y atribuyó su omisión en la primera audiencia al cansancio tras una noche corta. Uno de los abogados de Le Priol le preguntó si habría actuado de otra manera si hubiera visto al acusado con un arma. “Por supuesto”, contestó el camarero.

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Houcine O., quien era portero de la discoteca Mabillon, declaró haber visto a Le Priol sacar un brazalete policial, extraer cartuchos y cargar su revólver. Desde detrás del cristal del banquillo, el ex militante del Grupo Unión Defensa negó repetidamente con la cabeza.

El guardia de seguridad también le atribuyó por primera vez ante el tribunal la frase “Voy a matarlo”. El juez presidente le recordó que no la había mencionado en sus primeras dos declaraciones, mientras que el fiscal, Philippe Courroye, preguntó si estaba seguro de que el acusado la había pronunciado.

“No inventé ese recuerdo”, respondió Houcine O. ante las dudas sobre la precisión de su relato. Xavier Nogueras, uno de los abogados de Loïk Le Priol, le señaló que la frase nunca había aparecido en sus testimonios previos y que podía ser una invención, a lo que el antiguo portero admitió: “Es posible”.

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Maria Aramburu, esposa de Federico, y su amigo y quien compartió las últimas horas del ex Puma, Shaun Hegarty (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)

Según las declaraciones de los testigos y la reconstrucción del hecho por los medios, la discusión comenzó cuando Hegarty intervino para pedirle a Le Priol que se dirigiera de otra forma a un hombre que le había hecho un reclamo. Las cámaras de seguridad no tienen audio, pero registraron que el militante de extrema derecha se levantó y le dio tres bofetadas leves al íntimo amigo de Aramburu.

El ex Puma observó el episodio sin intervenir y continuó apoyado sobre su silla. Un guardia de seguridad se acercó luego a Le Priol para pedirle que regresara a su mesa, situada a dos metros de la que ocupaban el ex rugbier y su amigo, ambos vinculados a Biarritz. Hegarty se apartó para fumar y Aramburu se levantó para pagar la cuenta. El conflicto pareció terminar, pero al salir de la terraza el ex Puma simuló despedirse de los otros hombres, tiró de la capucha del buzo de Le Priol y lo hizo caer de la silla.

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La reacción derivó en una pelea física ante el local nocturno del VI distrito parisino. Varias personas intentaron separarlos, mientras Le Priol lanzó los primeros golpes; después participaron Romain Bouvier y Hegarty, hasta que empleados y personal de seguridad apartaron a los cuatro en menos de un minuto.

Aramburu y Hegarty caminaron hacia su hotel después de detenerse para curarse las heridas. Pocos minutos más tarde, fueron alcanzados en la vía pública: el ex jugador murió sobre la vereda del bulevar Saint-Germain tras recibir cuatro disparos de Le Priol.

“El señor Le Priol le disparó y vació su cargador. Veo a Federico caer sobre los cubos de basura y tumbarse en la calle. Para que te hagas una idea de lo aturdido que estoy, pienso que tiene que levantarse para que podamos irnos a casa”, relató Hegarty. Cuando se acercó, Aramburu le dijo: “Shaun, llama a la policía, me voy a morir”. La estremecedora reconstrucción de los hechos continuó: “Es entonces cuando me doy cuenta de lo que está pasando. Lo tomo en brazos, no sé qué hacer. Para mí, ya no está. Alguien viene rápidamente a ayudarme, pero sé que ya no está. La gente intenta reanimarlo, pero sé que ya no está…”

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El juicio se extenderá hasta el 25 de septiembre y llega más de cuatro años después de la muerte del ex integrante de Los Pumas, que tenía 42 años y era padre de tres hijos. La Unión Argentina de Rugby acompañó a la familia con una campaña de reclamo de justicia que también tuvo presencia en el partido entre Los Pumas y Australia en Mendoza.