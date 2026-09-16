Agricultura advierte que productores de Guatemala deben monitorear condiciones climáticas extremas esta semana por calor y lluvias irregulares

Un mapa de Guatemala y escenas agrícolas ilustran el impacto del calor extremo y las lluvias irregulares sobre los cultivos y el ganado en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El MAGA alertó que 131 municipios de 18 departamentos de Guatemala deberán vigilar esta semana el estrés hídrico y calórico que provocarán las altas temperaturas y las lluvias irregulares. La combinación puede reducir la humedad del suelo, afectar el desarrollo de los cultivos y comprometer la salud del ganado.

Siete departamentos registrarán temperaturas superiores a 35 °C (95 °F): Petén, Retalhuleu, Quiché, Escuintla, Izabal, Santa Rosa y Quetzaltenango. En San Marcos, Quetzaltenango y Chimaltenango, algunas áreas podrían acumular más de 100 milímetros de lluvia.

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El aviso corresponde al boletín agrometeorológico del 16 de septiembre, elaborado a partir del pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH).

El monitoreo está a cargo del Centro de Información Estratégica Agropecuaria (CIEA), dependiente de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Un mapa e informe agrometeorológico del Ministerio de Agricultura de Guatemala detalla los riesgos de estrés hídrico y calórico en el sector agropecuario el 16 de septiembre de 2026. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación )

Calor, humedad y riesgos para cultivos y ganado

El ambiente se mantiene cálido y húmedo, con viento del norte acelerado, nubosidad dispersa y lluvias acompañadas de actividad eléctrica en buena parte del país. Estas condiciones meteorológicas fueron registradas por el INSIVUMEH.

La radiación solar intensa y las temperaturas elevadas aceleran la transpiración de las plantas y el ciclo fenológico, es decir, las etapas de desarrollo de los cultivos. Por esa razón, puede haber falta de agua en las plantas incluso cuando el suelo conserva humedad disponible.

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Las zonas bajo vigilancia incluyen áreas productoras de maíz, frijol, café, hortalizas y frutas. Los almácigos y las plántulas jóvenes enfrentan un riesgo mayor de golpe de calor por su vulnerabilidad ante la radiación y las temperaturas extremas.

La humedad prolongada también puede favorecer enfermedades en hortalizas, musáceas y frutales cultivados en valles y zonas montañosas. Entre los problemas que deben vigilarse figuran la antracnosis, el mildiu y los tizones.

El sector pecuario enfrenta una presión adicional por el incremento del estrés calórico. El calor puede reducir el consumo de alimento y la producción animal, con una incidencia particular en aves y cerdos.

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Riego, sombra y ventilación como medidas preventivas

El Viceministerio de Desarrollo Económico Rural (VIDER) recomendó conservar la humedad del suelo mediante cobertura vegetal o rastrojo. También pidió aprovechar las precipitaciones para captar y almacenar agua que pueda utilizarse cuando disminuyan las lluvias.

El uso del recurso hídrico debe ajustarse a las necesidades de cada cultivo. El MAGA aconsejó reforzar el riego durante las horas más frescas del día, cuando la evaporación es menor y las plantas pueden aprovechar mejor el agua.

Las mallas sombra pueden reducir la exposición directa de almácigos y plántulas jóvenes. La medida busca evitar daños por temperaturas elevadas en etapas iniciales de crecimiento, cuando las plantas todavía no desarrollaron suficiente resistencia.

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Para los ganaderos, el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones (VISAR) sugirió garantizar suficiente agua, sobre todo durante las horas de mayor calor. También recomendó proporcionar sombra y mantener una ventilación adecuada en las instalaciones.

Las galeras avícolas y porcinas requieren una circulación de aire reforzada debido a la susceptibilidad de estas especies al estrés térmico. El ministerio indicó que los productores deben revisar tanto la cantidad como la calidad de los pastos y forrajes disponibles.

El ganado debe contar con agua fresca abundante y espacios de sombra durante los períodos de mayor insolación. Los horarios de pastoreo pueden desplazarse hacia los momentos más frescos del día para reducir la exposición prolongada al sol.

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