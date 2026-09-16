Guatemala

Agricultura advierte que productores de Guatemala deben monitorear condiciones climáticas extremas esta semana por calor y lluvias irregulares

La cartera de Agricultura pidió monitorear esta semana 18 departamentos ante una mezcla de alta radiación y precipitaciones desiguales que puede bajar la humedad del suelo y afectar cultivos y el sector pecuario

Ilustración con el mapa de Guatemala dividido entre sol y lluvia, agricultores, tierra agrietada, termómetro, cultivos, ganado y seis círculos.
Un mapa de Guatemala y escenas agrícolas ilustran el impacto del calor extremo y las lluvias irregulares sobre los cultivos y el ganado en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El MAGA alertó que 131 municipios de 18 departamentos de Guatemala deberán vigilar esta semana el estrés hídrico y calórico que provocarán las altas temperaturas y las lluvias irregulares. La combinación puede reducir la humedad del suelo, afectar el desarrollo de los cultivos y comprometer la salud del ganado.

Siete departamentos registrarán temperaturas superiores a 35 °C (95 °F): Petén, Retalhuleu, Quiché, Escuintla, Izabal, Santa Rosa y Quetzaltenango. En San Marcos, Quetzaltenango y Chimaltenango, algunas áreas podrían acumular más de 100 milímetros de lluvia.

PUBLICIDAD

El aviso corresponde al boletín agrometeorológico del 16 de septiembre, elaborado a partir del pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH).

El monitoreo está a cargo del Centro de Información Estratégica Agropecuaria (CIEA), dependiente de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Infografía con mapa de Guatemala en tonos naranja y amarillo, logotipos oficiales y cuadros de texto con recomendaciones agrícolas y pecuarias
Un mapa e informe agrometeorológico del Ministerio de Agricultura de Guatemala detalla los riesgos de estrés hídrico y calórico en el sector agropecuario el 16 de septiembre de 2026. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación )

Calor, humedad y riesgos para cultivos y ganado

El ambiente se mantiene cálido y húmedo, con viento del norte acelerado, nubosidad dispersa y lluvias acompañadas de actividad eléctrica en buena parte del país. Estas condiciones meteorológicas fueron registradas por el INSIVUMEH.

La radiación solar intensa y las temperaturas elevadas aceleran la transpiración de las plantas y el ciclo fenológico, es decir, las etapas de desarrollo de los cultivos. Por esa razón, puede haber falta de agua en las plantas incluso cuando el suelo conserva humedad disponible.

PUBLICIDAD

Las zonas bajo vigilancia incluyen áreas productoras de maíz, frijol, café, hortalizas y frutas. Los almácigos y las plántulas jóvenes enfrentan un riesgo mayor de golpe de calor por su vulnerabilidad ante la radiación y las temperaturas extremas.

La humedad prolongada también puede favorecer enfermedades en hortalizas, musáceas y frutales cultivados en valles y zonas montañosas. Entre los problemas que deben vigilarse figuran la antracnosis, el mildiu y los tizones.

El sector pecuario enfrenta una presión adicional por el incremento del estrés calórico. El calor puede reducir el consumo de alimento y la producción animal, con una incidencia particular en aves y cerdos.

Riego, sombra y ventilación como medidas preventivas

El Viceministerio de Desarrollo Económico Rural (VIDER) recomendó conservar la humedad del suelo mediante cobertura vegetal o rastrojo. También pidió aprovechar las precipitaciones para captar y almacenar agua que pueda utilizarse cuando disminuyan las lluvias.

El uso del recurso hídrico debe ajustarse a las necesidades de cada cultivo. El MAGA aconsejó reforzar el riego durante las horas más frescas del día, cuando la evaporación es menor y las plantas pueden aprovechar mejor el agua.

Las mallas sombra pueden reducir la exposición directa de almácigos y plántulas jóvenes. La medida busca evitar daños por temperaturas elevadas en etapas iniciales de crecimiento, cuando las plantas todavía no desarrollaron suficiente resistencia.

Para los ganaderos, el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones (VISAR) sugirió garantizar suficiente agua, sobre todo durante las horas de mayor calor. También recomendó proporcionar sombra y mantener una ventilación adecuada en las instalaciones.

Las galeras avícolas y porcinas requieren una circulación de aire reforzada debido a la susceptibilidad de estas especies al estrés térmico. El ministerio indicó que los productores deben revisar tanto la cantidad como la calidad de los pastos y forrajes disponibles.

El ganado debe contar con agua fresca abundante y espacios de sombra durante los períodos de mayor insolación. Los horarios de pastoreo pueden desplazarse hacia los momentos más frescos del día para reducir la exposición prolongada al sol.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloMinisterio de Agricultura, Ganadería y Alimentaciónsequía en Guatemalasequía en CentroaméricaEl Niño

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tres amigos desaparecidos en Guatemala, un silencio que creció: redes en vilo y el hallazgo como XX

Salieron desde la Ciudad de Guatemala y la comunicación se cortó de golpe. La búsqueda digital se volvió desesperación. En Morales, Izabal, una alerta cambió el tono de la espera

Tres amigos desaparecidos en Guatemala, un silencio que creció: redes en vilo y el hallazgo como XX

La ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, está fuera de prisión desde octubre de 2025 por permisos médicos

Una operación de columna abrió la puerta a permanecer en su vivienda camino a El Salvador. La autorización se fue extendiendo y quedó sin fecha pública de revisión. Las reacciones crecieron dentro y fuera del sistema de justicia

La ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, está fuera de prisión desde octubre de 2025 por permisos médicos

Persecución en Guatemala: “Vuela Bajito” escapó sin manos en la moto, derrapó en la ruta y terminó bajo custodia de la PNC

Agentes de Tránsito lo detectaron por prácticas no permitidas y el alto se convirtió en carrera. La sirena no lo frenó. Un accidente en el kilómetro 260 cambió el destino del conductor

Persecución en Guatemala: “Vuela Bajito” escapó sin manos en la moto, derrapó en la ruta y terminó bajo custodia de la PNC

Director del Instituto de DDHH, Sergio Morales pide que los guatemaltecos evalúen a los candidatos por sus planes antes de las elecciones 2027

El académico Sergio Morales llamó a orientar el debate preelectoral hacia medidas verificables para reducir la desnutrición y atender a sectores vulnerables, en lugar de intercambios de señalamientos entre quienes buscan cargos públicos

Director del Instituto de DDHH, Sergio Morales pide que los guatemaltecos evalúen a los candidatos por sus planes antes de las elecciones 2027

Guatemala buscará impulsar la exportación de servicios médicos pese a las barreras que frenan la llegada de pacientes

La conferencia Guatemala Health & Wellness 2026 reunirá el 17 de septiembre en AGEXPORT a especialistas de Costa Rica y República Dominicana, mientras la comisión de turismo de salud advierte sobre los costos de energía, la infraestructura y los procesos regulatorios que afectan la competitividad del sector

Guatemala buscará impulsar la exportación de servicios médicos pese a las barreras que frenan la llegada de pacientes

TECNO

Gemini Notebook ya permite hablar con la IA en tiempo real y grabar voz en casi 100 idiomas

Gemini Notebook ya permite hablar con la IA en tiempo real y grabar voz en casi 100 idiomas

iOS 27 esconde una referencia a una histórica mascota de Apple: así puedes encontrar a Clarus en iPhone

Ex Google, Mustafa Suleyman, asegura que vivir saludablemente hasta los cien años podría volverse habitual gracias a la IA

Las gafas Ray-Ban de Meta se convierten en una nueva ‘red flag’ de las citas románticas: graban sin permiso

Nvidia entrega en escuelas de EE.UU computadores con inteligencia artificial para hacer robots autónomos

ENTRETENIMIENTO

Hayden Panettiere: su representante responde a la versión que apunta a una pastilla con fentanilo

Hayden Panettiere: su representante responde a la versión que apunta a una pastilla con fentanilo

Segunda temporada de Harry Potter en HBO: nuevo elenco, co-showrunner y producción acelerada antes del estreno navideño

“Sentido y sensibilidad”: George MacKay reveló por qué nunca vio la versión de Emma Thompson y Kate Winslet

‘Young Guns’: así fue el reencuentro de sus protagonistas a 38 años del estreno

Selena Gomez recibió el Beauty Impact Award y habló sobre salud mental, terapia y su pausa musical

MUNDO

Terror a bordo de un avión en Irán: se desprendió el techo en pleno vuelo y debieron aterrizar de emergencia

Terror a bordo de un avión en Irán: se desprendió el techo en pleno vuelo y debieron aterrizar de emergencia

Tiene síndrome de Down, aprendió coreografías complejas de memoria y se convirtió en instructora de fitness

Alemania da un paso hacia el transporte autónomo: un camión eléctrico ya circula sin conductor

Dónde queda Benín y cómo es el país que enfrentará a Messi en su despedida de la Selección Argentina

China recibió al canciller iraní en Beijing y reclamó la reapertura del estrecho de Ormuz