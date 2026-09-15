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Esta es la lista completa de iPhone compatibles con iOS 27

Se recomienda liberar entre 5 GB y 10 GB de almacenamiento antes de instalar la nueva actualización

La apertura de aplicaciones es hasta un 30% más rápida con la nueva versión del sistema operativo de Apple. (Europa Press)
La apertura de aplicaciones es hasta un 30% más rápida con la nueva versión del sistema operativo de Apple. (Europa Press)
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Apple liberó de forma oficial la versión definitiva de iOS 27 para los usuarios de todo el mundo, con 34 modelos de iPhone habilitados para instalar la actualización. La nueva entrega de la plataforma móvil introduce herramientas avanzadas de inteligencia artificial, renueva los ajustes de control parental y optimiza la velocidad del sistema.

La compañía confirmó que la lista de dispositivos compatibles se mantiene sin cambios respecto a la generación anterior. Esto significa que terminales presentados hace varios años conservan el soporte para dar el salto a iOS 27.

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iOS 27 llegará el 14 de setiembre y ya hay una lista de los iPhone compatibles.
Apple lanzó iOS 27 con soporte para 34 modelos de iPhone. (Apple)

La lista completa de iPhone que actualizan a iOS 27

La compatibilidad de esta versión abarca una amplia variedad de generaciones anteriores, idéntica a la de iOS 26. Estos son los modelos confirmados que pueden instalar la actualización:

  • iPhone 18 Pro
  • iPhone 18 Pro Max
  • iPhone Duo
  • iPhone 17
  • iPhone Air
  • iPhone 17e
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16e
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone SE (2020)
  • iPhone SE (2022)
Los nuevos iPhone de Apple llegarán en cuatro colores, siendo el borgoña el color diferente para este año. (Apple)
La actualización de iOS 27 ya está disponible para su descarga en modelos que abarcan desde el iPhone 11 hasta el iPhone 18 Pro Max (Apple)

Cómo preparar el iPhone antes de instalar la actualización

El proceso de verificación previa a la instalación de iOS 27 demanda entre 20 y 35 minutos, según la cantidad de contenido almacenado en el dispositivo y la velocidad de la conexión a internet. El primer control consiste en confirmar la compatibilidad del modelo desde Ajustes, General e Información.

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El paso siguiente es liberar espacio en el almacenamiento interno, dado que las actualizaciones de iOS suelen requerir entre 5 GB y 10 GB libres para descargar e instalar el archivo. La revisión se realiza desde Ajustes, General y Almacenamiento del iPhone, donde se recomienda contar con al menos 10 GB disponibles.

El tercer paso consiste en respaldar toda la información del dispositivo, un proceso que puede tomar entre diez y veinte minutos y protege contactos, fotos, mensajes y demás datos ante un eventual fallo durante la instalación. El respaldo puede hacerse en iCloud o en una computadora, mediante la opción Copia en iCloud dentro de los ajustes de usuario.

Apple permitirá a los usuarios ajustar que tan visible quieren que sea el efecto Liquid Glass. (Apple)
Las transferencias mediante AirDrop incrementan su velocidad hasta en un 80% con iOS 27. (Apple)

El cuarto control consiste en actualizar todas las aplicaciones instaladas desde la App Store, un trámite que demora entre tres y cinco minutos y garantiza que las apps de terceros sean compatibles con la nueva versión del sistema. El último requisito antes de iniciar la descarga es conectar el iPhone a una red WiFi estable y enchufarlo a la corriente eléctrica.

Nunca se debe iniciar una actualización de sistema operativo con menos del 50% de batería. Incumplir esta recomendación puede corromper el firmware del dispositivo, un escenario en el que la única solución disponible es una restauración completa desde una computadora.

El sistema agiliza la apertura de aplicaciones hasta un 30%

En el apartado de rendimiento, iOS 27 agiliza las tareas cotidianas del usuario. La apertura de aplicaciones es hasta un 30% más rápida, mientras que las fotografías recién tomadas cargan hasta un 70% más rápido en la galería del dispositivo.

El respaldo de la información en iCloud protege contactos, fotos y mensajes ante un eventual fallo durante la instalación. (Reuters)
El respaldo de la información en iCloud protege contactos, fotos y mensajes ante un eventual fallo durante la instalación. (Reuters)

Las transferencias de archivos mediante AirDrop incrementan su velocidad hasta en un 80%. La conexión gestiona de forma fluida el paso entre redes móviles y puntos WiFi, lo que permite enviar mensajes de texto sin bloqueos mientras se transfieren archivos pesados.

La sección Tiempo de uso también se rediseña por completo. Ahora permite fijar límites diarios por categorías con horarios programados para controlar el acceso a redes sociales y juegos.

Siri AI comprende el contexto personal del usuario

La inteligencia artificial representa uno de los núcleos de esta actualización. El asistente estrena la modalidad Siri AI, capaz de comprender el contexto personal en correos, mensajes y fotos para responder consultas complejas. Esta función debuta en fase beta en inglés y añadirá soporte en español a partir de octubre.

iPhone 18 Pro - Apple - Siri AI - Siri IA - Apple Intelligence - tecnología - 9 de septiembre
Siri AI debuta en fase beta en inglés y comprende el contexto personal en correos, mensajes y fotos del usuario. (Composición Infobae: Apple)

En la Unión Europea, Siri AI estará disponible inicialmente solo en Mac y Vision Pro, lo que retrasa su llegada a los teléfonos móviles en esa región. La app Fotos, por su parte, añade las herramientas Reframe y Extend para ampliar encuadres, además de un limpiador de elementos mejorado.

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