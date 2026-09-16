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Una estrella de la Fórmula 1 sorprendió con un exclusivo coche personalizado por las calles de Mónaco: la exótica elección en su carrocería

Fernando Alonso se paseó con un lujoso Bugatti Veyron cromado que supera los 400 kilómetros por hora y ronda los 6 millones de dólares

El Bugatti de Fernando Alonso

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Fernando Alonso fue visto al volante de un Bugatti Veyron 16.4 en las calles de Mónaco, un automóvil del que podrían existir solo cinco ejemplares en el mundo y cuyo valor ronda los 3 millones de dólares, aunque la personalización del mismo -con cromado incluido- lo cotiza en casi USD 6M. Este fastuoso vehículo supera los 400 kilómetros por hora.

El modelo corresponde a la versión Pur Sang, reconocible por sus paneles de aluminio pulido a espejo, según las páginas especializadas en coches de alta gama, aunque la autenticidad del mismo no está confirmada. Un ejemplar subastado por RM Sotheby’s el año pasado alcanzó una cifra cercana al valor mencionado, pero el coche que conduce Alonso tiene un capó de aluminio pulido, mientras que los Pur Sang originales salieron de fábrica con esa pieza en fibra de carbono.

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El Bugatti de Fernando Alonso

La cuenta de Instagram Monaco_luxurystyle compartió el video con el siguiente texto: “Fernando Alonso manejando el más caro y más especial Bugatti Veyron jamás construido. Único Bugatti 16.4 Veyron Grand Sport Vitesse”. El Veyron Pur Sang conserva un motor de 8,0 litros con cuatro turbos, 1.001 CV y 1.250 Nm de par. Puede alcanzar 407 km/h y acelerar de cero a 100 km/h en 2,5 segundos. A diferencia del Veyron convencional, carece de pintura y deja expuesta la carrocería de aluminio.

Bugatti fabricó solo cinco unidades en 2007, todas vendidas en 24 horas por unos 1,6 millones de dólares (sin impuestos). El automóvil de Alonso podría ser un Pur Sang al que un propietario anterior cambió el capó o un Veyron 16.4 sometido a un tratamiento de pulido similar; en ambos casos, su cotización es muy elevada.

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El exclusivo automóvil de Fernando Alonso

Esta no es la primera vez que el piloto español deslumbra con un coche de alta gama, ya que a principios de año también había paseado por las calles monegascas al volante de un Lamborghini Sián FKP 37, un superdeportivo híbrido del que solo se fabricaron 63 cupés y cuyo valor en el mercado de coleccionistas supera los 4,5 millones de dólares. La aparición del coche en las calles del Principado fue registrada en un video que se difundió por redes sociales y reunió cientos de comentarios. Aunque Alonso no confirmó públicamente una compra, el uso de su número habitual en la matrícula fue interpretado como un indicio de propiedad.

Presentado en el Salón de Frankfurt de 2019, el automóvil salió al mercado con un precio de casi 4 millones de dólares. Desde entonces su cotización se elevó impulsada por la escasez del modelo y la demanda de aficionados a los automóviles de lujo. Alonso ya había sido visto conduciendo otros superdeportivos, aunque en ocasiones anteriores se trató de préstamos temporales de las marcas. En su colección figuran un Aston Martin Valkyrie y un Ferrari Enzo, dos modelos de producción limitada.

El piloto ha expresado en entrevistas su interés por los automóviles de series reducidas y por la tecnología aplicada a la industria. También cuenta con un museo y un circuito en Asturias, donde exhibe parte de sus vehículos y conserva elementos de su trayectoria en el automovilismo.

Fernando Alonso aprovechó el parate semanal en la F1 para pasear con un coche de lujo en Mónaco (REUTERS/Jakub Porzycki)
Fernando Alonso aprovechó el parate semanal en la F1 para pasear con un coche de lujo en Mónaco (REUTERS/Jakub Porzycki)

La temporada 2026 de Fernando Alonso está siendo muy complicada. Tras 14 Grandes Premios, el piloto de Aston Martin ocupa el 18º puesto del Mundial de Pilotos (a la par del francés Esteban Ocon, de Haas), con apenas 3 puntos, sin victorias, podios ni poles. Sus únicos resultados dentro de los puntos fueron un 10º lugar en Mónaco y un 9º en Países Bajos, que además representa su mejor actuación del año. El balance refleja los problemas de rendimiento y fiabilidad de Aston Martin: Alonso suma cinco abandonos —entre ellos Australia, China, Canadá, Barcelona-Catalunya e Italia— y solo ha conseguido entrar dos veces en el top 10. En las sprint tampoco logró puntuar.

La gira europea reciente acentuó esa tendencia. Después de terminar noveno en Zandvoort, abandonó en Monza y fue 17º en el último Gran Premio de España, disputado el pasado domingo 13 de septiembre. A esa altura de la campaña, Aston Martin está lejos de la pelea de la zona media y Alonso atraviesa una de sus temporadas estadísticamente más discretas desde su regreso a la categoría.

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