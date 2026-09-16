Dieron de alta a Emanuel Mammana tras la compleja operación a la que debió someterse de urgencia por un choque con su arquero

Emanuel Mammana recibió el alta médica tras la lesión en las costillas que sufrió ante Newell's (Prensa Vélez)

Guardar

Vélez Sarsfield dio a conocer un nuevo parte médico sobre la salud de Emanuel Mammana e informó que en las últimas horas el defensor de 30 años abandonó la clínica tras recibir el alta médica, aunque no precisó plazos para su vuelta a los entrenamientos con sus compañeros.

“Emanuel Mammana recibió el alta médica durante la mañana de este miércoles. El martes se le había retirado el tubo de tórax tras presentar una evolución favorable, tanto clínica como imaginológica. El jugador continuará con controles y reposo deportivo, sin fecha aún para su retorno a los entrenamientos”, precisó el Fortín mediante sus redes sociales. Además, la institución de Liniers agregó: “Desde Vélez queremos expresar nuestro profundo agradecimiento al Sanatorio de la Mujer de Rosario, a sus médicos y a todo el personal que atendió y acompañó a Emanuel Mammana durante estos días. Por el profesionalismo, la dedicación y, sobre todo, la calidad humana demostrada en un momento tan delicado. A todos ellos, nuestro enorme reconocimiento”.

PUBLICIDAD

La dura lesión de Mammana que obligó al defensor a ser operado de urgencia en Rosario se dio el pasado viernes 11 de septiembre a los 10 minutos del segundo tiempo del empate entre Vélez y Newell’s por la fecha 9 del Torneo Clausura. El defensor sufrió un golpe involuntario del arquero de su equipo, Tomás Marchiori, quien salió a despejar con los puños un centro enviado por Facundo Guch desde un tiro libre, cerca del punto penal, e impactó de lleno contra su compañero. Mammana cayó al césped con evidentes signos de dolor. El árbitro Nicolás Ramírez tardó algunos segundos en detener el juego, hasta que el cuerpo médico alertó sobre la gravedad del cuadro.

El momento de la lesión que sufrió Emanuel Mammana en el partido entre Newell's y Vélez

Atendido en el campo de juego, Mammana fue retirado en camilla y derivado de urgencia al Sanatorio de la Mujer de Rosario. Los estudios revelaron un traumatismo de hemitórax derecho con fractura de múltiples costillas y neumotórax: el aire acumulado entre la parrilla costal y el pulmón comprometió su función respiratoria. Según precisó luego el presidente del club, Fabián Berlanga, cuatro costillas presentaban fisuras o desplazamiento, una de las cuales había rozado el pulmón, generando esa acumulación de aire.

PUBLICIDAD

El equipo médico del Sanatorio de la Mujer intervino quirúrgicamente al defensor y le colocó un tubo de avenamiento pleural para extraer el aire de la cavidad pulmonar. Mammana quedó internado en cuidados intensivos, aunque el club de Liniers aclaró que la medida respondía a una precaución médica y que su estado era estable. Berlanga confirmó que estuvo presente antes y después de la operación: el jugador se encontraba sedado cuando fue llevado a terapia intensiva. El parte oficial de Vélez no descartó que fuera necesaria una segunda intervención quirúrgica para tratar las fracturas costales, según la evolución clínica de las horas siguientes.

Una vez superada la fase crítica en Rosario, Mammana fue trasladado en ambulancia hasta Buenos Aires para continuar internado en la Clínica Zabala, donde el club informó una “muy buena evolución” bajo estudios de rutina. El plazo estimado para su regreso a la actividad deportiva se ubica entre dos y tres meses, lo que lo deja fuera de competencia por lo que resta de 2026. Sus compañeros le enviaron mensajes de apoyo en redes sociales: Marchiori, el autor involuntario del golpe, escribió en sus redes sociales: “Muchas fuerzas, Ema. A meterle pronto a la recuperación, te queremos ver en las canchas”.

PUBLICIDAD

El momento en el que Marchiori golpea con su rodilla en la zona costal de Mammana, provocando un lesión severa (Fotobaires)

El domingo 14 de septiembre, desde Buenos Aires, Mammana publicó un comunicado en Instagram en el que describió lo vivido como “días muy difíciles” y agradeció a quienes lo atendieron durante la emergencia. “Un agradecimiento enorme y para toda la vida a los doctores y a todo el personal del Sanatorio de la Mujer de Rosario. Gracias por cómo actuaron, por cuidarme y porque fueron quienes me salvaron la vida”, escribió el defensor. También reconoció el respaldo del cuerpo directivo de Vélez y destacó el acompañamiento de su familia. “Desde el momento en que pasó todo, no dudaron ni un segundo en ir a estar conmigo, acompañarme, cuidarme y darme la fuerza que necesitaba en un momento tan difícil”, señaló sobre su mujer y sus familiares.

Mammana se incorporó al Fortín en el mercado de enero de 2024 luego de no renovar su contrato con River Plate. Durante su primera temporada integró el plantel que conquistó la Liga Profesional, la Supercopa Internacional y la Supercopa Argentina. Su rendimiento convenció a la dirigencia de extender su vínculo hasta diciembre de 2028. “Ahora toca recuperarme, seguir adelante y volver más fuerte”, culminó el jugador, que deberá afrontar una extensa recuperación.

PUBLICIDAD