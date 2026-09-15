Bill Gates donará USD 1.000 millones para ampliar acceso a la IA en países en desarrollo

Bill Gates detalla el plan de su fundación para apoyar a los países en desarrollo en cuanto al acceso a la inteligencia artificial a través de los sectores salud, educación y agricultura. Crédito: gatesfoundation/Instagram

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Bill Gates hizo un llamado a las empresas tecnológicas y a los líderes mundiales a actuar de inmediato para que la inteligencia artificial combata las desigualdades sociales en lugar de profundizarlas. En ese sentido, su fundación anunció una donación de 1.000 millones de dólares que se distribuirá durante los próximos dos años para ampliar el acceso a esta tecnología en países en desarrollo.

El cofundador de Microsoft formuló el pedido en el informe anual Goalkeepers de la Fundación Gates, que da seguimiento al progreso de los objetivos de desarrollo establecidos por las Naciones Unidas para mejorar la calidad de vida hacia 2030.

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Los fondos anunciados el martes se destinarán a iniciativas centradas en entrenar modelos de IA en idiomas locales, mejorar los resultados en materia de salud, actualizar herramientas educativas e informar las prácticas de los pequeños agricultores en todo el mundo.

Bill Gates dio estos anuncios en el informe anual Goalkeepers de su fundación. (Reuters)

Un dilema entre igualdad e injusticia

En una publicación de su sitio web el mes pasado, Gates ya había expresado esta preocupación. La IA será “el mayor igualador” o “la peor fuente de injusticia”, escribió. El empresario reconoció que la tecnología permitirá a las personas cometer fraude, difundir desinformación, ejercer vigilancia, lanzar ciberataques y desarrollar bioterrorismo.

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“¿Cómo utilizaremos esta tecnología para hacer del mundo un lugar más justo y evitar que se amplíe la brecha entre ricos y pobres?”, preguntó Gates. “¿Cómo protegeremos a las personas más vulnerables a los daños causados por la inteligencia artificial, incluidas aquellas que pierden su sustento y la sensación de tener el control de su futuro?”.

La Fundación Gates, una de las mayores financiadoras de salud a nivel mundial, concentra sus esfuerzos en democratizar los beneficios de la tecnología. La IA figura entre las áreas prioritarias que se benefician del presupuesto récord de este año. En su blog, Gates prometió el mes pasado que “todo nuestro trabajo” aprovechará al máximo esta tecnología.

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La Fundación Gates destinará 1.000 millones de dólares a proyectos de inteligencia artificial durante los próximos dos años. (Reuters)

El contexto de una crisis en la ayuda internacional

El director ejecutivo de la fundación, Mark Suzman, explicó que la organización considera la IA como una herramienta potencialmente transformadora para un mundo que atraviesa una crisis leve. En su informe del año pasado, la fundación había proyectado que 2025 sería el primer año de este siglo con un aumento en la mortalidad infantil.

Las interrupciones causadas por la administración de Donald Trump a un programa mundial de ayuda contra el sida obstaculizaron los esfuerzos para prevenir y tratar la enfermedad en decenas de países, mientras la brecha entre naciones ricas y pobres se amplía aún más, según un informe reciente de la ONU.

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A pesar de los recortes en la ayuda internacional por parte de Estados Unidos, Suzman afirmó que seguirá presionando al Congreso y a la administración Trump para que lideren la asistencia exterior. “No hemos perdido la esperanza en Estados Unidos”, declaró el director a la agencia Associated Press. “Reconocemos que ha sido un período difícil con el gobierno estadounidense en este tema. Pero creemos que aún hay argumentos a favor”.

La fundación invertirá 100 millones de dólares para crear conjuntos de datos de IA en idiomas locales de comunidades marginadas. (Reuters)

Cómo se distribuirán los fondos

Para que la IA “ayude a acelerar el progreso”, según Suzman, debe funcionar bien en todos los idiomas locales y no solo en inglés y, en cierta medida, en mandarín. La fundación destinará unos 100 millones de dólares a crear conjuntos de datos en los idiomas que hablan las comunidades marginadas y que reflejen sus contextos locales.

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Google.org y el AI for Good Lab de Microsoft ayudaron a lanzar una convocatoria abierta de financiación para proyectos que fortalezcan los marcos necesarios para miles de lenguas subrepresentadas en África.

OpenAI, junto con la fundación, destinó 50 millones de dólares a la capacitación de personal sanitario en clínicas de Ruanda, un programa piloto que pronto incluirá a otros países africanos, según Suzman. Anthropic colabora con la fundación para acelerar el desarrollo de vacunas y mejorar la base de datos de cultivos locales de su chatbot.

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La educación recibirá 400 millones de dólares para herramientas de IA que ayuden a los docentes a rediseñar planes de estudio. (AP Foto/Lindsey Wasson)

El resto de la donación se reparte en tres frentes:

400 millones de dólares para educación , con herramientas que ayudan a los profesores a reelaborar planes de estudio en torno a los conceptos menos comprendidos por sus alumnos.

400 millones de dólares para atención médica , con sistemas que verifican informes médicos para detectar síntomas pasados por alto.

100 millones de dólares para agricultura, con aplicaciones que ofrecen consejos en tiempo real sobre patrones climáticos, control de plagas y uso de fertilizantes.

Una fracción de la inversión tecnológica global

Suzman reconoció que estas cifras representan una “ínfima proporción” de los miles de millones que los gigantes tecnológicos invierten en sus productos comerciales. Confirmó que la fundación mantiene conversaciones adicionales con las principales empresas de IA sobre cómo sus recursos técnicos pueden contribuir a estos objetivos y dónde deberían invertir sus líderes las enormes fortunas individuales que se espera que amasen.

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En su publicación de agosto, Gates también reconoció un posible sesgo: mantiene vínculos financieros con la industria tecnológica, donde amasó una fortuna estimada en más de 100.000 millones de dólares. El año pasado se comprometió a donar el 99% de su patrimonio restante a la Fundación Gates. Como presidente de la organización, colabora con Microsoft y otras empresas de inteligencia artificial, aunque sostiene que sus opiniones no responden a intereses económicos.