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Revelan lista de dispositivos que Apple lanzaría a inicios de 2027: iPhone encabeza las opciones

El objetivo sería anunciar los modelos base de su nueva generación de celulares, tras el lanzamiento de las versiones Pro

Apple prepara una oleada de lanzamientos para la primera mitad de 2027 con el iPhone 18, el iPhone 18e, el iPhone Air 2, un iPad Air con pantalla OLED y nuevas Mac. (REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)
Apple prepara una oleada de lanzamientos para la primera mitad de 2027 con el iPhone 18, el iPhone 18e, el iPhone Air 2, un iPad Air con pantalla OLED y nuevas Mac. (REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)
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Apple prepara una nueva oleada de lanzamientos para la primera mitad de 2027, según coinciden distintos analistas y medios especializados que siguen de cerca a la compañía de Cupertino. Entre las novedades estarían el iPhone 18, el iPhone 18e, el iPhone Air 2, un iPad Air con pantalla OLED y varias actualizaciones en la línea Mac.

El movimiento responde a un cambio de calendario que ya se hizo visible en septiembre de 2026, cuando Apple presentó el iPhone 18 Pro, el Pro Max y su primer plegable, el iPhone Duo, sin incluir el modelo estándar de la serie. Los dispositivos más accesibles quedarían así para la primavera del hemisferio norte del año siguiente.

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Cuáles serían los iPhone de Apple para inicios de 2027

Mark Gurman, periodista de Bloomberg, ubica el lanzamiento del iPhone 18, el iPhone 18e y el iPhone Air 2 entre marzo y junio de 2027. El analista Ming-Chi Kuo coincide en situar los próximos modelos de gama baja en la primera mitad de ese año.

Para el iPhone 18 estándar se espera un chip A20 fabricado con proceso de 2 nanómetros, mayor memoria, una Dynamic Island de menor tamaño y el módem C2, de acuerdo con el resumen de rumores recogido por MacRumors.

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El iPhone 18 estándar llegaría entre marzo y junio de 2027 con chip A20 de 2 nanómetros, más memoria, una Dynamic Island más pequeña y módem C2. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El iPhone 18 estándar llegaría entre marzo y junio de 2027 con chip A20 de 2 nanómetros, más memoria, una Dynamic Island más pequeña y módem C2. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El iPhone 18e seguiría la fórmula del actual iPhone 17e, que salió a la venta en marzo de 2026 a 599 dólares con 256 GB en Estados Unidos. Kuo publicó que el modelo de 2027 pasaría de 8 a 9 GB de RAM, un dato en el que también coincide el analista Jeff Pu.

Sobre la pantalla, el filtrador chino Digital Chat Station aseguró en Weibo que el 18e tendría un panel de 6,12 pulgadas a 60 Hz, sin tecnología ProMotion, mientras que la cámara trasera de 48 megapíxeles se mantendría como continuidad del modelo actual.

No hay coincidencia, en cambio, respecto al diseño frontal: algunas versiones hablan de notch y otras de Dynamic Island, sin que ninguna fuente lo confirme con firmeza. Tampoco existe respaldo documentado para el supuesto precio de 599 dólares ni para un chip de conectividad N2, datos que circulan sin atribución a un analista identificable.

La segunda generación del iPhone Air recibiría la actualización más visible del grupo. Jeff Pu, citado por MacRumors, anticipa una segunda cámara trasera de 48 megapíxeles con lente ultra gran angular, que se sumaría a la cámara Fusion ya existente.

El diseño frontal del iPhone 18e sigue sin confirmación, porque los rumores mencionan notch o Dynamic Island y no hay respaldo firme para el precio ni para algunos datos de conectividad.
El diseño frontal del iPhone 18e sigue sin confirmación, porque los rumores mencionan notch o Dynamic Island y no hay respaldo firme para el precio ni para algunos datos de conectividad.

El teléfono incorporaría además el chip A20 Pro, también fabricado con el proceso de 2 nanómetros de TSMC, junto con los chips N2 para conectividad inalámbrica y C2 para 5G. Conservaría, según esa previsión, la pantalla de 6,5 pulgadas, 12 GB de RAM y la cámara frontal Center Stage de 18 megapíxeles.

MacRumors sitúa su llegada en el primer trimestre de 2027, en simultáneo con el iPhone 18 y el iPhone 18e.

Además de iPhone, qué otros lanzamientos haría Apple

Además de los tres iPhone, la lista incluye un iPad Air con chip M5 y pantalla OLED, un iPad Pro con chip M6 y un iPad de entrada con funciones de Siri AI.

En el terreno de las computadoras figuran una MacBook Air con chip M6 y una MacBook Neo con chip A19 Pro. El paquete se completa con actualizaciones del Apple Pencil Pro y el Apple Pencil vinculadas a USB-C.

El informe no precisa fechas individuales para cada producto ni si Apple los presentará en un único evento o de forma escalonada durante los primeros meses del año.

La lista de productos para 2027 incluye un iPad Air con chip M5 y pantalla OLED, un iPad Pro con chip M6, un iPad de entrada con Siri AI, una MacBook Air con M6 y una MacBook Neo con A19 Pro. (REUTERS/Abdul Saboor//File Photo)
La lista de productos para 2027 incluye un iPad Air con chip M5 y pantalla OLED, un iPad Pro con chip M6, un iPad de entrada con Siri AI, una MacBook Air con M6 y una MacBook Neo con A19 Pro. (REUTERS/Abdul Saboor//File Photo)

Otros dispositivos de gama alta apuntan a una ventana distinta, previa a esta oleada. Según reportó MacRumors, los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con pantallas OLED táctiles ya se prueban con macOS 27.1, actualización prevista para fines de octubre de 2026.

Esos equipos incorporarían chips M5 Pro y M5 Max, un diseño más delgado y una Dynamic Island en lugar de la muesca actual, aunque Apple no ha confirmado nombre, precio ni fecha de presentación.

A esa misma etapa pertenecen el HomePod mini con Siri AI, el Apple TV con Siri AI, dos MacBooks de gama alta con panel táctil, un iPad Mini, un nuevo iMac y una actualización adicional del MacBook Pro, según había adelantado previamente Gurman.

La compañía tampoco ha confirmado ninguno de los nombres comerciales, especificaciones o fechas mencionados por estos analistas y medios para el bloque de la primavera de 2027.

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