República Dominicana

Una provincia de República Dominicana se encuentra en alerta amarilla por lluvias y tormentas eléctricas

La medida se adoptó tras un reporte de Indomet que prevé aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde y primeras horas de la noche en varios puntos del país

El COE colocó a San Juan en alerta amarilla por lluvias y mantuvo en alerta verde a Santo Domingo, el Distrito Nacional, Monte Plata y Valverde en República Dominicana./ (COE)
El COE colocó a San Juan en alerta amarilla por lluvias y mantuvo en alerta verde a Santo Domingo, el Distrito Nacional, Monte Plata y Valverde en República Dominicana./ (COE)
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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este miércoles a San Juan en alerta amarilla por lluvias y mantuvo en alerta verde a la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, Monte Plata y Valverde, ante el pronóstico de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varios puntos de República Dominicana.

La medida responde al informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que advirtió que una vaguada en altura, junto con el viento predominante del este, favorecerá la formación de nubes y precipitaciones de intensidad variable durante la tarde y las primeras horas de la noche.

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El organismo prevé que las lluvias se concentren sobre localidades de San Juan, Valverde, Samaná, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega, Azua, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Monte Plata y Puerto Plata. En esas zonas podrían ocurrir aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

El COE indicó que San Juan permanece en alerta amarilla, mientras que la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, Monte Plata y Valverde están bajo alerta verde. La institución recomendó a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.

Juan de las Rosas, meteorólogo del Indomet, presenta el pronóstico del tiempo para la República Dominicana. Se esperan aguaceros locales y tronadas en algunas zonas, mientras que una masa de aire seco con polvo del Sahara traerá altas temperaturas al país. Conozca las recomendaciones y el informe marino. / (Indomet)

El meteorólogo de Indomet, Juan de las Rosas, informó que el país amaneció con cielo medio nublado en la zona central y en el sureste. Durante las primeras horas del día se registraron lluvias aisladas en María Trinidad Sánchez, con posibilidad de precipitaciones en Samaná y La Altagracia, acompañadas en algunos casos por tronadas.

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Para la tarde, el técnico aseguró que una masa de aire con menor contenido de humedad llegará al territorio dominicano. Esa condición reducirá las lluvias en el sureste, aunque no eliminará por completo la probabilidad de aguaceros en otras zonas.

En el Gran Santo Domingo y Monte Plata se esperan aguaceros locales con posibles tormentas eléctricas. De las Rosas señaló que la mayor actividad se concentraría en la zona fronteriza y la cordillera Central, donde podrían producirse lluvias localmente moderadas a fuertes, acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento.

El pronóstico divulgado por Indomet para el Gran Santo Domingo prevé una temperatura mínima de 24℃ (75℉) y una máxima de 35℃ (95℉). La combinación de calor, humedad y polvo del Sahara podría elevar la sensación térmica durante la jornada.

El COE pidió evitar ríos, arroyos y cañadas con aumento de caudal

Ante las precipitaciones previstas, el COE pidió a los residentes de las zonas bajo alerta que no crucen ríos, arroyos ni cañadas que presenten aumentos de caudal. También recomendó evitar los balnearios ubicados en áreas con alertas meteorológicas.

Indomet informó que una vaguada en altura y el viento del este favorecerán aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde y la noche. / (Indomet)
Indomet informó que una vaguada en altura y el viento del este favorecerán aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde y la noche. / (Indomet)

Las autoridades solicitan precaución a quienes viven en sectores vulnerables a inundaciones urbanas o crecidas repentinas. Asimismo aconsejan revisar el estado de desagües y techos, retirar objetos que puedan caer o ser arrastrados por el viento y no permanecer bajo árboles, postes eléctricos o estructuras inestables durante una tormenta.

El oleaje se mantendrá dentro de parámetros normales en las costas atlántica y caribeña, con olas entre dos y cuatro pies de altura, según el reporte meteorológico. Pese a esa condición, las autoridades aconsejan consultar los avisos locales antes de realizar actividades marítimas.

La recomendación para la población general es tomar agua y evitar circular por zonas inundadas que representen un riesgo para la salud. Para los adultos mayores y los niños es necesario mantenerlos abrigados y no exponerlos. Asimismo, quienes padecen de enfermedades crónicas es necesario que mantengan a la mano sus medicamentos y cumplan con sus tratamientos.

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